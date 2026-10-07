Jön a szigor: ez lesz a sorsa Magyarországon is az e-rollereknek? Eltűntek az utcákról, kíméletlen döntésre szánta rá magát Prága

Prága utcaképe látványosan megváltozott 2026 januárjával: eltűntek a közterületekről a korábban megszokott bérelhető elektromos rollerek. A cseh főváros új mikromobilitási rendszerében ugyanis már csak a megosztott kerékpárok és elektromos kerékpárok kaptak helyet, az e-rollerek nem.

Prága a rollerek helyett a kerékpárokra és az elektromos kerékpárokra helyezte a hangsúlyt / Fotó: Paradise at risk

A városvezetés döntését évek óta tartó vita előzte meg. A prágaiak és különösen a belvárosi kerületek lakói rendszeresen panaszkodtak a járdákon hagyott rollerekre, illetve arra, hogy a – gyakran turisták által használt – járművekkel szabálytalanul és veszélyesen közlekednek a járdákon és a gyalogosövezetekben. A város szerint

a rollereket ráadásul sokszor nem valódi közlekedési eszközként, hanem inkább turisztikai szórakozásként használták.

A változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Prágában egyáltalán nem lehet elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás a megosztott, bérelhető járművekre vonatkozik, a magántulajdonban lévő e-rollerek használatát nem tiltották be.

Már mérhető hatása van a tiltásnak

Az első hónapok alapján a döntés egyik leglátványosabb következménye a közlekedési szabálysértések számának visszaesése. A prágai városi rendőrség adatai szerint 2026 áprilisában és májusában 437 bírságot szabtak ki

kerékpárosokra

és rolleresekre

olyan szabálytalanságok miatt, mint a járdán vagy a forgalommal szemben történő haladás, a közlekedési jelzések figyelmen kívül hagyása, illetve a veszélyes közlekedés.

Ez 80 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Zdenek Modalek rendőrségi szóvivő a cseh közszolgálati televíziónak egyértelműen a bérelhető e-rollerek év eleji kitiltásával magyarázta a jelentős csökkenést. A lépés előzményeit a baleseti statisztikák is érthetőbbé teszik. Csehország egészében 2023 és 2025 között 421-ről 809-re emelkedett az elektromos rollerekkel történt balesetek száma, a sérülteké pedig 359-ről 686-ra nőtt. A 2025-ös év különösen nagy ugrást hozott.

A szolgáltatóknak választaniuk kellett

Prága nem egyszerűen rendeletben tiltotta ki a rollereket. Az új rendszerben a város műszaki közútkezelője, a TSK szerződéseket köt a megosztott mobilitási szolgáltatókkal, a közterületi parkolóhelyeket azonban csak kerékpárok és elektromos kerékpárok használhatják.

Ezzel a bérelhető e-rollerek működtetése gyakorlatilag lehetetlenné vált.

A változás az üzleti szereplőket is lépésre kényszerítette. A Lime úgy döntött, hogy Prágában elektromos kerékpárokkal folytatja, a Bolt viszont teljesen kivonult a város mikromobilitási piacáról. A Lime a korábbi prágai rollerflotta járműveinek más európai városokba történő áthelyezését tervezte.