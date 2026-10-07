Jön a szigor: ez lesz a sorsa Magyarországon is az e-rollereknek? Eltűntek az utcákról, kíméletlen döntésre szánta rá magát Prága
Prága utcaképe látványosan megváltozott 2026 januárjával: eltűntek a közterületekről a korábban megszokott bérelhető elektromos rollerek. A cseh főváros új mikromobilitási rendszerében ugyanis már csak a megosztott kerékpárok és elektromos kerékpárok kaptak helyet, az e-rollerek nem.
A városvezetés döntését évek óta tartó vita előzte meg. A prágaiak és különösen a belvárosi kerületek lakói rendszeresen panaszkodtak a járdákon hagyott rollerekre, illetve arra, hogy a – gyakran turisták által használt – járművekkel szabálytalanul és veszélyesen közlekednek a járdákon és a gyalogosövezetekben. A város szerint
a rollereket ráadásul sokszor nem valódi közlekedési eszközként, hanem inkább turisztikai szórakozásként használták.
A változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Prágában egyáltalán nem lehet elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás a megosztott, bérelhető járművekre vonatkozik, a magántulajdonban lévő e-rollerek használatát nem tiltották be.
Már mérhető hatása van a tiltásnak
Az első hónapok alapján a döntés egyik leglátványosabb következménye a közlekedési szabálysértések számának visszaesése. A prágai városi rendőrség adatai szerint 2026 áprilisában és májusában 437 bírságot szabtak ki
- kerékpárosokra
- és rolleresekre
olyan szabálytalanságok miatt, mint a járdán vagy a forgalommal szemben történő haladás, a közlekedési jelzések figyelmen kívül hagyása, illetve a veszélyes közlekedés.
Ez 80 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.
Zdenek Modalek rendőrségi szóvivő a cseh közszolgálati televíziónak egyértelműen a bérelhető e-rollerek év eleji kitiltásával magyarázta a jelentős csökkenést. A lépés előzményeit a baleseti statisztikák is érthetőbbé teszik. Csehország egészében 2023 és 2025 között 421-ről 809-re emelkedett az elektromos rollerekkel történt balesetek száma, a sérülteké pedig 359-ről 686-ra nőtt. A 2025-ös év különösen nagy ugrást hozott.
A szolgáltatóknak választaniuk kellett
Prága nem egyszerűen rendeletben tiltotta ki a rollereket. Az új rendszerben a város műszaki közútkezelője, a TSK szerződéseket köt a megosztott mobilitási szolgáltatókkal, a közterületi parkolóhelyeket azonban csak kerékpárok és elektromos kerékpárok használhatják.
Ezzel a bérelhető e-rollerek működtetése gyakorlatilag lehetetlenné vált.
A változás az üzleti szereplőket is lépésre kényszerítette. A Lime úgy döntött, hogy Prágában elektromos kerékpárokkal folytatja, a Bolt viszont teljesen kivonult a város mikromobilitási piacáról. A Lime a korábbi prágai rollerflotta járműveinek más európai városokba történő áthelyezését tervezte.
A kerékpáros szolgáltatásokra is szigorúbb feltételek vonatkoznak. A megosztott bicikliket csak kijelölt helyeken lehet letenni, és a város felléphet azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyek nem tartják be a szabályokat. 2026-ra összesen 9000 megosztott kerékpárban határozták meg a rendszer felső korlátját.
Roller helyett kerékpárra ültetnék a prágaiakat
Prága tehát nem magát a mikromobilitást akarja felszámolni. A város inkább a kerékpárokat próbálja szorosabban összekötni a tömegközlekedéssel. Ennek már komoly felhasználói bázisa alakult ki. A PID Litacka rendszerében működő bikesharing elindítása óta több mint 3,6 millió utazást regisztráltak, és mintegy 100 ezer új felhasználó jelent meg. A hosszabb távú tömegközlekedési bérlettel rendelkezők jelenleg meghatározott számú rövid kerékpáros utazást is igénybe vehetnek,
2027-től pedig a város napi négy, egyenként legfeljebb 15 perces támogatott utazás lehetőségét tervezi.
A következő rendszerre kiírt közbeszerzés becsült értéke 50 millió cseh korona áfa nélkül, nagyjából kétéves időszakra. A város kifejezetten azt szeretné, hogy a megosztott kerékpár a tömegközlekedés kiegészítője legyen, különösen azokon a külső területeken, ahol ritkább a közösségi közlekedési hálózat.
Prága azonban még messze van a kerékpáros nagyvárosoktól
A rollerek eltüntetése önmagában még nem hozott kerékpáros forradalmat. Prága egyik alapvető problémája továbbra is az infrastruktúra.
Egy 2025-ben közölt európai összevetés szerint az elkülönített kerékpáros infrastruktúra a prágai utcahálózat mindössze mintegy 6 százalékának felelt meg. Ezzel Prága a vizsgált európai nagyvárosok alsó mezőnyében szerepelt:
az összevetésben Párizs és Helsinki 48, Koppenhága 43, Amszterdam 34, Bécs pedig 22 százalékon állt. Budapest ugyanebben az összehasonlításban 4 százalékot ért el.
A fejlesztés üteme sem gyors. 2025-ben a szakportál Mestem na kole összesítése szerint Prágában egyetlen klasszikus, kizárólag kerékpárosok számára kialakított új kerékpárút sem épült, a gyalogosokkal közös új szakaszok hossza pedig körülbelül négy kilométer volt. A város ugyanakkor már elfogadott egy fejlesztési tervet a fő kerékpáros útvonalak hálózatának bővítésére. A stratégia többek között a védettebb és forgalomcsillapított kerékpáros útvonalak fejlesztésének ad nagyobb prioritást. Prága példája így egyelőre nem arról szól, hogy a bérelhető rollerek helyét egyik napról a másikra kerékpárok tömege vette át. A város előbb rendet tett a megosztott mikromobilitási piacon:
a problémásnak ítélt e-rollereket kiszorította, a kerékpárokat pedig szigorúbb szabályok mellett beillesztette a közösségi közlekedés rendszerébe.
Az első eredmény már látszik a szabálysértések jelentős visszaesésében. Az viszont, hogy ebből valódi kerékpáros fordulat lesz-e, sokkal inkább azon múlhat, milyen gyorsan sikerül hozzá biztonságos és összefüggő infrastruktúrát építeni.
Itthon is jön a szigorítás
Magyarországon egyelőre nem a prágaihoz hasonló tiltás körvonalazódik, az e-rollerek szabályozása azonban jelentősen szigorodhat az új KRESZ-szel. A tervek különbséget tennének a kisebb és a nagyobb teljesítményű járművek között:
az önerejükből legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes rollerekre alapvetően a kerékpáros szabályok vonatkoznának, míg az erősebb, gyorsabb eszközök már a segédmotoros kerékpárokhoz hasonló elbírálás alá esnének.
A kisebb teljesítményű rollereknél is megjelennének külön korlátozások, így például a járdán legfeljebb 10, máshol 20 kilométer/órás sebességgel lehetne haladni, utast pedig nem lehetne szállítani. A készülő szabályozás egyik legvitatottabb pontja a fejvédő használata, illetve az, hogy miként kezeljék a saját és a bérelhető e-rollereket. A Világgazdaságnak korábban a BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a fejvédő növeli a biztonságot, általános kötelezővé tétele a közösségi rollereknél nehezen lenne életszerű, és ronthatná a szolgáltatás hozzáférhetőségét. A Lime szintén azt hangsúlyozta lapunknak, hogy a kötelező fejvédő önmagában nem feltétlenül hozna érdemi biztonsági javulást.
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