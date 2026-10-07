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Jön a szigor: ez lesz a sorsa Magyarországon is az e-rollereknek? Eltűntek az utcákról, kíméletlen döntésre szánta rá magát Prága

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Prága év elején gyakorlatilag száműzte a bérelhető e-rollereket az utcáiról, miután évek óta egyre több panasz érkezett a járdákat elfoglaló járművekre és a veszélyesen közlekedő használókra. A cseh főváros nem mondott le a mikromobilitásról, ám a rollerek helyett a kerékpárokra és az elektromos kerékpárokra helyezte a hangsúlyt. Néhány hónappal a változás után már az első kézzelfogható eredmények is látszanak.
Zováthi Domokos
2026.10.07, 17:36
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Prága utcaképe látványosan megváltozott 2026 januárjával: eltűntek a közterületekről a korábban megszokott bérelhető elektromos rollerek. A cseh főváros új mikromobilitási rendszerében ugyanis már csak a megosztott kerékpárok és elektromos kerékpárok kaptak helyet, az e-rollerek nem.

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Prága a rollerek helyett a kerékpárokra és az elektromos kerékpárokra helyezte a hangsúlyt / Fotó: Paradise at risk

A városvezetés döntését évek óta tartó vita előzte meg. A prágaiak és különösen a belvárosi kerületek lakói rendszeresen panaszkodtak a járdákon hagyott rollerekre, illetve arra, hogy a – gyakran turisták által használt – járművekkel szabálytalanul és veszélyesen közlekednek a járdákon és a gyalogosövezetekben. A város szerint

a rollereket ráadásul sokszor nem valódi közlekedési eszközként, hanem inkább turisztikai szórakozásként használták.

A változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Prágában egyáltalán nem lehet elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás a megosztott, bérelhető járművekre vonatkozik, a magántulajdonban lévő e-rollerek használatát nem tiltották be.

Már mérhető hatása van a tiltásnak

Az első hónapok alapján a döntés egyik leglátványosabb következménye a közlekedési szabálysértések számának visszaesése. A prágai városi rendőrség adatai szerint 2026 áprilisában és májusában 437 bírságot szabtak ki

  • kerékpárosokra
  • és rolleresekre

olyan szabálytalanságok miatt, mint a járdán vagy a forgalommal szemben történő haladás, a közlekedési jelzések figyelmen kívül hagyása, illetve a veszélyes közlekedés.

Ez 80 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Zdenek Modalek rendőrségi szóvivő a cseh közszolgálati televíziónak egyértelműen a bérelhető e-rollerek év eleji kitiltásával magyarázta a jelentős csökkenést. A lépés előzményeit a baleseti statisztikák is érthetőbbé teszik. Csehország egészében 2023 és 2025 között 421-ről 809-re emelkedett az elektromos rollerekkel történt balesetek száma, a sérülteké pedig 359-ről 686-ra nőtt. A 2025-ös év különösen nagy ugrást hozott.

A szolgáltatóknak választaniuk kellett

Prága nem egyszerűen rendeletben tiltotta ki a rollereket. Az új rendszerben a város műszaki közútkezelője, a TSK szerződéseket köt a megosztott mobilitási szolgáltatókkal, a közterületi parkolóhelyeket azonban csak kerékpárok és elektromos kerékpárok használhatják.

Ezzel a bérelhető e-rollerek működtetése gyakorlatilag lehetetlenné vált.

A változás az üzleti szereplőket is lépésre kényszerítette. A Lime úgy döntött, hogy Prágában elektromos kerékpárokkal folytatja, a Bolt viszont teljesen kivonult a város mikromobilitási piacáról. A Lime a korábbi prágai rollerflotta járműveinek más európai városokba történő áthelyezését tervezte.

A kerékpáros szolgáltatásokra is szigorúbb feltételek vonatkoznak. A megosztott bicikliket csak kijelölt helyeken lehet letenni, és a város felléphet azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyek nem tartják be a szabályokat. 2026-ra összesen 9000 megosztott kerékpárban határozták meg a rendszer felső korlátját.

Roller helyett kerékpárra ültetnék a prágaiakat

Prága tehát nem magát a mikromobilitást akarja felszámolni. A város inkább a kerékpárokat próbálja szorosabban összekötni a tömegközlekedéssel. Ennek már komoly felhasználói bázisa alakult ki. A PID Litacka rendszerében működő bikesharing elindítása óta több mint 3,6 millió utazást regisztráltak, és mintegy 100 ezer új felhasználó jelent meg. A hosszabb távú tömegközlekedési bérlettel rendelkezők jelenleg meghatározott számú rövid kerékpáros utazást is igénybe vehetnek,

2027-től pedig a város napi négy, egyenként legfeljebb 15 perces támogatott utazás lehetőségét tervezi.

A következő rendszerre kiírt közbeszerzés becsült értéke 50 millió cseh korona áfa nélkül, nagyjából kétéves időszakra. A város kifejezetten azt szeretné, hogy a megosztott kerékpár a tömegközlekedés kiegészítője legyen, különösen azokon a külső területeken, ahol ritkább a közösségi közlekedési hálózat.

Prága azonban még messze van a kerékpáros nagyvárosoktól

A rollerek eltüntetése önmagában még nem hozott kerékpáros forradalmat. Prága egyik alapvető problémája továbbra is az infrastruktúra.

Egy 2025-ben közölt európai összevetés szerint az elkülönített kerékpáros infrastruktúra a prágai utcahálózat mindössze mintegy 6 százalékának felelt meg. Ezzel Prága a vizsgált európai nagyvárosok alsó mezőnyében szerepelt:

az összevetésben Párizs és Helsinki 48, Koppenhága 43, Amszterdam 34, Bécs pedig 22 százalékon állt. Budapest ugyanebben az összehasonlításban 4 százalékot ért el.

A fejlesztés üteme sem gyors. 2025-ben a szakportál Mestem na kole összesítése szerint Prágában egyetlen klasszikus, kizárólag kerékpárosok számára kialakított új kerékpárút sem épült, a gyalogosokkal közös új szakaszok hossza pedig körülbelül négy kilométer volt. A város ugyanakkor már elfogadott egy fejlesztési tervet a fő kerékpáros útvonalak hálózatának bővítésére. A stratégia többek között a védettebb és forgalomcsillapított kerékpáros útvonalak fejlesztésének ad nagyobb prioritást. Prága példája így egyelőre nem arról szól, hogy a bérelhető rollerek helyét egyik napról a másikra kerékpárok tömege vette át. A város előbb rendet tett a megosztott mikromobilitási piacon:

a problémásnak ítélt e-rollereket kiszorította, a kerékpárokat pedig szigorúbb szabályok mellett beillesztette a közösségi közlekedés rendszerébe.

Az első eredmény már látszik a szabálysértések jelentős visszaesésében. Az viszont, hogy ebből valódi kerékpáros fordulat lesz-e, sokkal inkább azon múlhat, milyen gyorsan sikerül hozzá biztonságos és összefüggő infrastruktúrát építeni.

Itthon is jön a szigorítás

Magyarországon egyelőre nem a prágaihoz hasonló tiltás körvonalazódik, az e-rollerek szabályozása azonban jelentősen szigorodhat az új KRESZ-szel. A tervek különbséget tennének a kisebb és a nagyobb teljesítményű járművek között:

az önerejükből legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes rollerekre alapvetően a kerékpáros szabályok vonatkoznának, míg az erősebb, gyorsabb eszközök már a segédmotoros kerékpárokhoz hasonló elbírálás alá esnének.

A kisebb teljesítményű rollereknél is megjelennének külön korlátozások, így például a járdán legfeljebb 10, máshol 20 kilométer/órás sebességgel lehetne haladni, utast pedig nem lehetne szállítani. A készülő szabályozás egyik legvitatottabb pontja a fejvédő használata, illetve az, hogy miként kezeljék a saját és a bérelhető e-rollereket. A Világgazdaságnak korábban a BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a fejvédő növeli a biztonságot, általános kötelezővé tétele a közösségi rollereknél nehezen lenne életszerű, és ronthatná a szolgáltatás hozzáférhetőségét. A Lime szintén azt hangsúlyozta lapunknak, hogy a kötelező fejvédő önmagában nem feltétlenül hozna érdemi biztonsági javulást.

Ezen ki fognak akadni az autósok, megszólalt a legnagyobb magyarországi elektromos rolleres cég: ne a bukósisak legyen kötelező, az autók sebességét csökkentsék – Vitézy Dávidnak döntenie kell

Kivételezett helyzetbe kerülhet a hazai közösségiroller-piac, a minisztérium tervei szerint ugyanis a közlekedési szabályok megváltozásával mentesülnének a fejvédő viselésének kötelezettség alól. Az új KRESZ-tervezet kapcsán megkerestük az egyik legnagyobb piaci szereplőnek számító Lime-ot, a rollermegosztó cég ugyanakkor azt írta, hogy nem a fejvédőn múlnak a balesetek. Megoldásként többek között azt javasolta, hogy az autósok csökkentsék a sebességüket.

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közlekedés
bicikli
Prága
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