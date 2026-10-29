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Most van óriási bajban a román atomerőmű, a Duna vízszintjénél is nagyobb a gond: rászállt az EU Csernavodára – segítséget kért az energetikai miniszter

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Egy több milliárd eurós energetikai fejlesztés sorsa függ attól, milyen feltételekkel finanszírozhatja azt az állam, és mit engednek az uniós szabályok. Románia most európai partnereitől is támogatást kér, miközben Brüsszel a tervezett pénzügyi konstrukciót ellenőrzi.
Nemes Tamás
2026.10.29, 18:40
Frissítve: 2026.10.29, 18:42
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Románia európai partnerei segítségét kérte a cernavodai atomerőmű egyik reaktorának felújításához, miközben az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a beruházáshoz tervezett állami támogatás megfelel-e az uniós szabályoknak. A több mint hárommilliárd eurós projekt kulcsfontosságú a román áramtermelés szempontjából, a finanszírozás feltételeiről azonban még nem született végleges brüsszeli döntés.

Csernavoda, atomerőmű román
A román kormány szerint a nukleáris energia nélkülözhetetlen az ország hosszú távú áramellátásához, ezért a csernavodai atomerőmű korszerűsítését is kiemelt beruházásként kezeli / Fotó: AFP

Románia a nukleáris energiát támogató európai országok segítségét kéri a csernavodai atomerőmű 1-es blokkjának felújításához. Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter csütörtökön, Luxembourgban, a Nukleáris Szövetség miniszteri találkozóján fordult a tagállamokhoz, arra kérve őket, hogy a nyilvános konzultáció során támogassák a beruházást. Az egyeztetés az Európai Unió energiaügyi tanácsának ülése mellett zajlott.

Brüsszel rászállt a román atomenergiára

A harmincnapos konzultáció az Európai Bizottság vizsgálatának része. Brüsszel azt ellenőrzi, hogy a román állam által tervezett finanszírozás megfelel-e az uniós állami támogatási szabályoknak. A részletes vizsgálat 2026 áprilisában indult, miután Románia januárban bejelentette a beruházás támogatására vonatkozó terveit.

A korszerűsítés becsült költsége 3,2 milliárd euró. A finanszírozási csomag része egy 600 millió eurós vissza nem térítendő támogatás, az állam által vállalt hitelgaranciák, valamint egy harmincéves különbözeti szerződés, amely kiszámítható bevételt biztosítana az energiatermelőnek. A terv a jogszabályi változásokból eredő kockázatok kezelésére is tartalmaz mechanizmust.

Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint a beruházás szükséges, a támogatás mértékével és szerkezetével kapcsolatban azonban kérdések merültek fel. Brüsszel a versenyre gyakorolt hatásokat és az államra háruló pénzügyi kockázatokat is vizsgálja. A cél annak megállapítása, hogy a közpénzből nyújtott segítség nem haladja-e meg a beruházás megvalósításához szükséges mértéket. A vizsgálat önmagában nem jelenti a projekt elutasítását.

A felújítás lehetővé tenné, hogy az 1996-ban kereskedelmi üzembe állított reaktor további harminc évig működjön. A blokk teljesítménye változatlanul 706 megawatt maradna, normál üzemi körülmények között pedig az ország villamosenergia-termelésének mintegy 10 százalékát adja. 

A reaktor július óta áll, a Duna alacsony vízhozama miatt.

Chisăliță közleménye szerint az európai együttműködésnek kézzelfogható eredményeket kell hoznia a nukleáris beruházásokban. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a korszerűsítés elengedhetetlen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású áramtermelés hosszú távú fenntartásához és az ellátásbiztonsághoz.

A luxembourgi találkozón a 2030 utáni uniós energiapolitika is napirendre került. Bukarest azt szeretné, ha a nukleáris energia egyértelmű szerepet kapna a jövőbeli európai szabályozásban, és az atomerőművi beruházások kiszámítható finanszírozási feltételekhez jutnának. A Nukleáris Szövetség tagjai a nukleáris energia szerepének erősítését szorgalmazzák az áramellátásban, a kibocsátáscsökkentésben és az európai ipar versenyképességének megőrzésében.

A paksi erőműnél jóval nagyobb bajban van a cernavodai atomerőmű: az újraindítás messze, most a biztonság a tét – lépni kellett a románoknak

Soha nem látott szintre csökkent a Duna hívhozama Romániában. A cernavodai atomerőműnél is kritikus a helyzet. A vízügy fontos döntést hozott.

 

Energiaválság

Energiaválság
2002 cikk

 

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Brüsszel
Csernavoda
atomenergia

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