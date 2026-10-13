Nagy a baj a szomszédban és nem akar elmenni: a románok már azt hitték, jobb lesz, de leesett az álluk a kasszánál

Négy hónap után először gyorsult Románia inflációs rátája - az energiaárak megugrása és a lej gyengülése azzal fenyeget, hogy tovább késik a kamatcsökkentés lehetősége, mélyül a gazdasági válság.

Románia újabb inflációs hullámra számíthat / Fotó: AFP

A fogyasztói árak szeptemberben éves összevetésben 6,6 százalékkal emelkedtek a román statisztikai hivatal kedden közzétett adatai szerint.

Ez meghaladta a Bloomberg felmérésében szereplő 6,4 százalékos elemzői mediánvárakozást.

Az előző hónaphoz képest az árak 0,8 százalékkal nőttek.

Egyre nehezebb helyzetben Románia, ismét emelkedik az infláció

Az inflációs trend megfordulása tovább súlyosbítja a fekete-tengeri ország gazdasági nehézségeit, miközben Románia hónapok óta tartó politikai válságból próbál kilábalni. Az országban továbbra is egy teljes jogkörrel működő kormány felállításán dolgoznak, miután májusban megbukott az előző kabinet az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányának csökkentéséhez szükséges intézkedések miatt. Azóta több kormányalakítási kísérlet is kudarcot vallott.

A Román Nemzeti Bank a múlt héten változatlanul hagyta az Európai Unióban legmagasabb irányadó kamatszintet, és közölte, hogy várakozásai szerint az infláció az év hátralévő részében tovább emelkedik. A jegybank szerint az inflációs nyomás elsősorban az energia- és nyersanyagárak növekedéséből fakad, amelyet a közel-keleti konfliktus és a súlyos aszály idézett elő. További felfelé mutató inflációs kockázatot jelent a román lej közelmúltbeli leértékelődése.

A magasabb energiaárak és a lej közelmúltbeli gyengülése együttesen várhatóan tartósan magas szinten tartják a mögöttes inflációs nyomást a következő időszakban

– mondta a Bloombergnek Andreea-Elena Draghia, a Raiffeisen Bank bukaresti közgazdásza. „A korábban vártnál magasabb inflációs pálya valószínűleg késlelteti a monetáris lazítási ciklus újraindítását. Az első kamatcsökkentést így már 2027 májusa helyett 2027 augusztusára várjuk” – tette hozzá.

Mélyponton a lej, ismét emelkednek a kötvényhozamok

A román fizetőeszköz a hónap elején történelmi mélypontra gyengült az euróval szemben, miután a politikai patthelyzet tovább fokozta a globális piaci nyomást. A lej árfolyama azóta stabilizálódott, de továbbra is 1,2 százalékkal gyengébb a hónap eleji szintnél.

A román jegybank hosszabb távon az infláció mérséklődésére számít, ahogy az adóemelések hatásai fokozatosan kifutnak, és a költségvetési konszolidáció tovább fékezi a belföldi keresletet.

A monetáris döntéshozók ugyanakkor nem kívántak előrejelzést adni arról, hogy a fogyasztói árak emelkedésének üteme mikor térhet vissza a 1,5–3,5 százalékos jegybanki célsávba.