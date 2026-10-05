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Románia megkönnyebbült, mégsem vágta bóvliba a nagy hitelminősítő, szárnyal a tőzsde, esnek a hozamok

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Erősödtek a román eszközök, miután az ország elkerülte a bóvli kategóriába való leminősítést. Románia adósságát a befektetési kategóriában hagyta az S&P hitelminősítő.
D. GY.
2026.10.05, 12:41
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A román kötvények és részvények árfolyama emelkedett, miután az S&P Global Ratings befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Románia államadós-besorolását. A döntés megkönnyebbülést hozott a politikai válság leküzdésével küzdő ország számára.

Románia
Románia egyelőre megúszta a leminősítést, de a politikai és a gazdasági válságnak messze még a vége / Fotó: Andrei Pungovschi
  • A belföldi tízéves román államkötvény hozama 12 bázisponttal, 7,24 százalékra csökkent, 
  • ami mintegy 40 bázispontos mérséklődést jelent az egy héttel korábbi szinthez képest. 
  • A dollárban denominált román kötvények hétfőn a feltörekvő piacok legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak. 
  • A bukaresti tőzsde irányadó részvényindexe 2,7 százalékkal ugrott meg, ami a Bloomberg által követett globális tőzsdék közül a legnagyobb emelkedés volt.

Románia megúszta a bóvlit

Az S&P pénteken BBB- szinten erősítette meg Románia államadós-besorolását, amely a befektetésre ajánlott kategória legalacsonyabb fokozata. Ezzel

 idén a három nagy hitelminősítő közül utolsóként az S&P is elkerülte, hogy bóvli kategóriába minősítse le a fekete-tengeri ország állampapírjait.

Az S&P ugyanakkor fenntartotta a negatív kilátást, és arra figyelmeztetett, hogy ronthat Románia besorolásán, ha a politikai bizonytalanság a következő két évben akadályozza a költségvetési hiány csökkentését.

A vezető hitelminősítők idei rendszeres felülvizsgálatai lezárultak, a figyelem most a fiskális konszolidáció folytatására és a 2027-es költségvetésre irányul 

mondta Stephan Imre, a Raiffeisen Bank International közgazdásza. „A közvetlen leminősítési kockázatot ezzel sikerült elhárítani, a negyedik negyedévben esetlegesen sorra kerülő rendkívüli hitelminősítői lépések miatt azonban továbbra is fennállnak kockázatok” - tette hozzá.

A román kötvényhozamok visszahúzódtak az egyéves csúcsról – a finanszírozási költségek ugyanakkor továbbra is a legmagasabbak az EU-ban.

Politikai és gazdasági válság egyszerre

Romániát május óta ügyvivő kormány irányítja, miután a megszorító intézkedések miatt összeomlott a korábbi koalíciós kabinet. A teljes jogkörű kormány megalakítására tett második kísérlet a múlt héten kudarcot vallott, ami tovább erősítette a román fizetőeszköz eladási hullámát, és történelmi mélypontra lökte a lejt az euróval szemben.

  • A lej hétfőn 0,1 százalékkal erősödött, az euróval szembeni árfolyam így 5,3295 körül alakult. 
  • Csütörtökön az árfolyam 5,34 fölött is járt, miután kitört a korábbi kereskedési sávjából.

Nicușor Dan államfő további egyeztetéseket tervez a parlamenti fősodorhoz tartozó pártokkal, és akár már hétfőn új miniszterelnök-jelöltet nevezhet meg, hogy elkerüljék az előrehozott választásokat.

Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint az S&P döntése megerősítette, hogy a fiskális konszolidáció és az európai uniós források lehívása továbbra is megfelelő ütemben halad, miközben az állami beruházások támogatják a gazdasági aktivitást. Nazare arra szólította fel a politikai pártokat, hogy kötelezzék el magukat a költségvetési hiány további csökkentése és az államadósság stabilizálása mellett.

„Ahhoz, hogy ne veszítsük el azt, amit sikerült megőriznünk, folytatnunk kell ezt az erőfeszítést” – mondta Nazare. „Még nem vagyunk túl a nehezén, és nem szabad hátradőlnünk csak azért, mert sikerült megőrizni a hitelminősítésünket. Romániának kedvezőtlen az előélete a költségvetési hiány tekintetében.”

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