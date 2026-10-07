Politico: mások előtt bevédte a Paks II beruházás egyik orosz beszállítóját a Roszatom, de a kulisszák mögött a szakítás volt terítéken – ismét ízekre szedték az erőműépítést Brüsszelben
Miközben a két új paksi atomblokkot építő orosz Roszatom nyilvánosan megvédte egyik alvállalkozóját, amely nem teljesítette vállalásait, magánbeszélgetéseken állítólag meg kívánta szakítani vele a kapcsolatot – írja a Politico. A brüsszel portál szerint a Roszatom lényegében eltitkolta az aggodalmait a vállalkozóval kapcsolatban.
Más volt a felszínen és más a háttérben
Erre az esetre, illetve a Roszatom (szintén a Politico által állított) egyiptomi kivitelezése során felmerült problémára hivatkozva a Politico arra jut, hogy „kérdések merülnek fel Kreml által ellenőrzött vállalat projektjeinek átláthatóságával, hatékonyságával és biztonsági szabványaival kapcsolatban, amely az EU-n belül létfontosságú energetikai infrastruktúrát épít."
A kérdéses paksi alvállalkozó a moszkvai Orgenergosztroj. A társaságnak a Roszatom a 2025-ös dokumentumai alapján körülbelül 57 millió eurót előleget fizetett a Paks II-projekt egy még be nem fejezett munkájáért. A hivatkozott dokumentumok szerint az alvállalkozó mintegy 10,6 millió euróval adósa volt a projekten dolgozó magyar alvállalkozóknak. (A múlt év januárjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő posztja alapján a Telex azt írta, hogy az Orgenergosztroj sok száz embert bocsátott el a paksi építkezés helyszínéről, magyarok mellett orosz, kazah és török munkavállalókat is. A portál igyekezett tájékozódni, és arra jutott, hogy a hír igaz.) A Politico arra is emlékeztet, hogy az Orgenergosztroj akkoriban oroszországi korrupciós botrányba keveredett.
Roszatom: már más a helyzet
A Politico értesülésére reagálva a Roszatom azt állította, hogy a Politico által megosztott dokumentumok elavultak, az atomenergia-projektek pedig tartalamzzák
- vállalkozók teljesítményének és pénzügyi helyzetének nyomon követését,
- az előlegfizetések ellenőrzését,
- valamint a pénzügyi biztosítékokat, például a bankgaranciákat.
A Roszatom kijelentette, hogy az Orgenergosztrojjal kapcsolatos problémákat már megoldották, és a Paks II atomerőmű projektjén végzett munka a tervek szerint halad. Ez utóbbit támasztja egyébként alá Aszódi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági tagja (a projekt korábbi kormánybiztosa) is, aki a napokban arról nyilatkozott egy rádióbeszélgetésen, hogy a beruházás rendben folyik, hiba lenne nem megvalósítani.
A Roszatom nem válaszolt a Politico azon kérdésére, hogy az Orgenergosztroj azóta elvégezte-e az előlegekkel kapcsolatos munkálakat, visszafizette-e a tartozásait a magyar vállalatoknak, illetve miért fontolta meg újra a céggel való üzleti kapcsolatának megszüntetését. Nem válaszolt az Orgenergosztroj sem. A Világgazdaság is érdeklődött a Roszatomnál, ahol nem kívántak reagálni a Politico cikkére.