Politico: mások előtt bevédte a Paks II beruházás egyik orosz beszállítóját a Roszatom, de a kulisszák mögött a szakítás volt terítéken – ismét ízekre szedték az erőműépítést Brüsszelben

Miközben a két új paksi atomblokkot építő orosz Roszatom nyilvánosan megvédte egyik alvállalkozóját, amely nem teljesítette vállalásait, magánbeszélgetéseken állítólag meg kívánta szakítani vele a kapcsolatot – írja a Politico. A brüsszel portál szerint a Roszatom lényegében eltitkolta az aggodalmait a vállalkozóval kapcsolatban.



A Roszatom elavultnak nevezte a Politico által hivatkozott információt/Fotó: AFP

Más volt a felszínen és más a háttérben

Erre az esetre, illetve a Roszatom (szintén a Politico által állított) egyiptomi kivitelezése során felmerült problémára hivatkozva a Politico arra jut, hogy „kérdések merülnek fel Kreml által ellenőrzött vállalat projektjeinek átláthatóságával, hatékonyságával és biztonsági szabványaival kapcsolatban, amely az EU-n belül létfontosságú energetikai infrastruktúrát épít."

A kérdéses paksi alvállalkozó a moszkvai Orgenergosztroj. A társaságnak a Roszatom a 2025-ös dokumentumai alapján körülbelül 57 millió eurót előleget fizetett a Paks II-projekt egy még be nem fejezett munkájáért. A hivatkozott dokumentumok szerint az alvállalkozó mintegy 10,6 millió euróval adósa volt a projekten dolgozó magyar alvállalkozóknak. (A múlt év januárjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő posztja alapján a Telex azt írta, hogy az Orgenergosztroj sok száz embert bocsátott el a paksi építkezés helyszínéről, magyarok mellett orosz, kazah és török munkavállalókat is. A portál igyekezett tájékozódni, és arra jutott, hogy a hír igaz.) A Politico arra is emlékeztet, hogy az Orgenergosztroj akkoriban oroszországi korrupciós botrányba keveredett.

Roszatom: már más a helyzet

A Politico értesülésére reagálva a Roszatom azt állította, hogy a Politico által megosztott dokumentumok elavultak, az atomenergia-projektek pedig tartalamzzák

vállalkozók teljesítményének és pénzügyi helyzetének nyomon követését,

az előlegfizetések ellenőrzését,

valamint a pénzügyi biztosítékokat, például a bankgaranciákat.

A Roszatom kijelentette, hogy az Orgenergosztrojjal kapcsolatos problémákat már megoldották, és a Paks II atomerőmű projektjén végzett munka a tervek szerint halad. Ez utóbbit támasztja egyébként alá Aszódi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági tagja (a projekt korábbi kormánybiztosa) is, aki a napokban arról nyilatkozott egy rádióbeszélgetésen, hogy a beruházás rendben folyik, hiba lenne nem megvalósítani.