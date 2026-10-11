Jelentősen csökkenti jelenlétét a Ryanair: munkahelyek tucatjai szűnnek meg – Budapest és Pozsony már készülhet

Újabb regionális légiközlekedési átrendeződés jöhet Közép-Európában. A Ryanair a héten bejelentette a 2026-os téli menetrendjére vonatkozó ausztriai terveit, amelynek fontos eleme, hogy négy, Bécsben állomásozó repülőgépet von ki a forgalomból, ami 80 munkahely megszűnésével jár együtt. Az ír légitársaság emellett 12 útvonalon szünteti meg járatait. A Bécs–Dubrovnik járat téli szüneteltetése érhető annak szezonális jellege miatt, de olyan desztinációk is kikerülnek a kínálatból, mint Varsó, Marseille vagy éppen Koppenhága. A járatcsökkentés nemcsak a fővárost érinti, a Linz–London és a Klagenfurt–London járatokat is megszüntetik.

Jelentősen csökkenti ausztriai jelenlétét a Ryanair / Fotó: Alex Halada / APA / AFP

A vállalat a döntést azzal indokolja, hogy a Stocker-kormány nem volt hajlandó eltörölni az Ausztriában érvényben lévő, káros hatású, 12 eurós légiközlekedési adót, illetve csökkenteni a légiforgalmi irányítás túlzottan magas díjait, amelyek a Covid-járvány óta 60 százalékkal emelkedtek.

A légitársaság szerint mindez a bécsi repülőtér 30 százalékkal megemelt díjaival együtt reménytelenül versenyképtelenné teszi Ausztriát azokkal a szomszédos, illetve más európai uniós országokkal – például Szlovákiával, Svédországgal, Magyarországgal és Olaszországgal – szemben, amelyek a növekedés ösztönzése érdekében eltörölték a légiközlekedési adókat és csökkentették a repülőtéri díjakat.

Komoly konfliktus az osztrák kormánnyal

A Ryanair közleményében felidézte, hogy Christian Stocker kormánya júniusban egy 30 millió eurós támogatási csomagot jelentett be, amelynek felhasználására azóta sem dolgozott ki tervet. A társaság szerint a kormány képtelen kezelni Ausztria magas költségszintjének problémáját, és a jelentéktelen összegű támogatási csomag semmilyen érdemi változást nem okozott.

„Az »álmos« Stocker semmit sem tesz, miközben Bécs légiközlekedése összeomlik. Ausztria továbbra is Európa egyik legmagasabb költségszintjével sújtja a légitársaságokat és az utasokat, miközben az olyan uniós szomszédok, mint Szlovákia, a légiközlekedési adók eltörlésével és a működési költségek csökkentésével újabb légitársaságokat vonzanak, növelik az utasforgalmat, és fellendítik a turizmust. A 2026-os téli menetrendre bejelentett repülőgép-kivonások és járatmegszüntetések közvetlenül annak a következményei, hogy a Stocker-kormány nem törölte el ezt a káros adót. Ráadásul a közelmúltban bejelentett, 30 millió eurós légiközlekedési »támogatási« csomagról a kormány még négy hónap elteltével sem képes megmondani, hogy pontosan hogyan és mire kívánja elkölteni az összeget” – jelentette ki Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója.