Jelentősen csökkenti jelenlétét a Ryanair: munkahelyek tucatjai szűnnek meg – Budapest és Pozsony már készülhet
Újabb regionális légiközlekedési átrendeződés jöhet Közép-Európában. A Ryanair a héten bejelentette a 2026-os téli menetrendjére vonatkozó ausztriai terveit, amelynek fontos eleme, hogy négy, Bécsben állomásozó repülőgépet von ki a forgalomból, ami 80 munkahely megszűnésével jár együtt. Az ír légitársaság emellett 12 útvonalon szünteti meg járatait. A Bécs–Dubrovnik járat téli szüneteltetése érhető annak szezonális jellege miatt, de olyan desztinációk is kikerülnek a kínálatból, mint Varsó, Marseille vagy éppen Koppenhága. A járatcsökkentés nemcsak a fővárost érinti, a Linz–London és a Klagenfurt–London járatokat is megszüntetik.
A vállalat a döntést azzal indokolja, hogy a Stocker-kormány nem volt hajlandó eltörölni az Ausztriában érvényben lévő, káros hatású, 12 eurós légiközlekedési adót, illetve csökkenteni a légiforgalmi irányítás túlzottan magas díjait, amelyek a Covid-járvány óta 60 százalékkal emelkedtek.
A légitársaság szerint mindez a bécsi repülőtér 30 százalékkal megemelt díjaival együtt reménytelenül versenyképtelenné teszi Ausztriát azokkal a szomszédos, illetve más európai uniós országokkal – például Szlovákiával, Svédországgal, Magyarországgal és Olaszországgal – szemben, amelyek a növekedés ösztönzése érdekében eltörölték a légiközlekedési adókat és csökkentették a repülőtéri díjakat.
Komoly konfliktus az osztrák kormánnyal
A Ryanair közleményében felidézte, hogy Christian Stocker kormánya júniusban egy 30 millió eurós támogatási csomagot jelentett be, amelynek felhasználására azóta sem dolgozott ki tervet. A társaság szerint a kormány képtelen kezelni Ausztria magas költségszintjének problémáját, és a jelentéktelen összegű támogatási csomag semmilyen érdemi változást nem okozott.
„Az »álmos« Stocker semmit sem tesz, miközben Bécs légiközlekedése összeomlik. Ausztria továbbra is Európa egyik legmagasabb költségszintjével sújtja a légitársaságokat és az utasokat, miközben az olyan uniós szomszédok, mint Szlovákia, a légiközlekedési adók eltörlésével és a működési költségek csökkentésével újabb légitársaságokat vonzanak, növelik az utasforgalmat, és fellendítik a turizmust. A 2026-os téli menetrendre bejelentett repülőgép-kivonások és járatmegszüntetések közvetlenül annak a következményei, hogy a Stocker-kormány nem törölte el ezt a káros adót. Ráadásul a közelmúltban bejelentett, 30 millió eurós légiközlekedési »támogatási« csomagról a kormány még négy hónap elteltével sem képes megmondani, hogy pontosan hogyan és mire kívánja elkölteni az összeget” – jelentette ki Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója.
„Ismételten felszólítjuk Stocker kancellárt, hogy szüntesse meg ezt a mindmáig fel nem használt, 30 millió eurós támogatási csomagot, és helyette törölje el a káros, 12 eurós légiközlekedési adót, ami 140 millió eurónál kevesebb bevételkiesést jelentene. Ennek az ostoba adónak az eltörlése jelentős utasforgalmi és turisztikai növekedést indíthatna el, amennyiben a kormány valóban komolyan gondolja az osztrák légiközlekedés, az idegenforgalom és a gazdaság fejlesztését. Ellenkező esetben a magas költségekkel működő Ausztria továbbra is repülőgépeket, útvonalakat, utasforgalmat és növekedési lehetőségeket veszít el az alacsonyabb költségszintű uniós szomszédai javára, miközben az ország egyre inkább lemarad” – tette hozzá O’Leary.
Nemcsak a Ryanair hagyja faképnél Bécset
Az osztrák sajtó a bejelentés után már egy teljes exodust vizionál. Felidézték, hogy a Ryanair egy évvel ezelőtt két géppel csökkentette bécsi jelenlétét, és akkor az Ausztriából kivont kapacitásokat olcsóbb piacokra, köztük Magyarországra és Szlovákiába helyezték át. Többen azt feltételezik, hogy az ír légitársaság akár át is helyezheti bécsi bázisát Pozsonyba vagy Budapestre.
Ezt ugyanakkor a légitársaság nem erősítette meg. Alicja Wójcik-Golebiowska, a Ryanair Kelet-Közép-Európáért és Balti államokért felelős kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy
egyelőre nem neveztek meg konkrét piacokat, ahová a repülőgépeket áthelyezik, erről még nem született végleges döntés.
Az ír légitársaság február közepén tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a tizenegyedik budapesti bázisú repülőgépét Jason McGuinness kereskedelmi igazgató. Akkor elhangzott, hogy a budapesti bázisbővítés egy 1,1 milliárd dolláros beruházás keretében valósult meg. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a rekordösszegű beruházás a magyar kormány légi közlekedési adók eltörléséről szóló döntésének köszönhető.
Jason McGuinnes hozzátette, hogy a Ryanair arra kéri a kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse a Budapest Airport túlzott díjait annak érdekében, hogy a repülőtér versenyképes maradhasson a lengyel, a szlovák és a horvát repülőterekkel szemben, amelyek továbbra is csökkentik díjaikat. A kereskedelmi igazgató szerint amennyiben a versenyképes költségszint helyreáll, a Ryanair gyorsan felgyorsíthatja magyarországi beruházásait, az éves forgalmát közel 50 százalékkal, több mint 10 millió ülőhelyre növelheti, és 2032-ig további 5 repülőgépet (vagyis összesen már 16-ot) állomásoztathat hazánkban, 150 új, magasan fizetett légi közlekedési munkahelyet teremthet Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben, ezzel ezen szakembereinek száma Magyarországon elérheti a 480-at. Ez összesen 1,6 milliárd dolláros beruházás lenne a légitársaság részéről.
Ha az ír légitársaság felszámolná bázisát az osztrák fővárosban, az súlyos érvágás lenne a bécsi repülőtér számára. Egy évvel ezelőtt ugyanis a Ryanair riválisa, a Wizz Air jelentette be, hogy teljesen kivonul a schwechati bázisról. A magyar gyökerű légitársaság akkor a bécsitől légvonalban alig 50 kilométerre fekvő pozsonyi reptérre költöztette át a bázisát. A szlovák fővárosba költözéssel eddig bejöttek a vállalat számításai. Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban arról számolt be, hogy a légitársaság elégedett a pozsonyi bázissal is, az jól teljesít, és az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztették ott a kínálatukat. A Pozsony-Kassa belföldi járat kapcsán pedig arról számolt be, hogy a várakozásaikat is felülmúlóan népszerű, emiatt úgy gondolják, hogy előbb-utóbb a szlovák állam támogatása nélkül is ez önállóan meg fog tudni élni.
Az elmúlt egy-két év tendenciái alapján egy regionális légiközlekedési átrendeződés rajzolódik ki, amelyben a diszkont légitársaságok egyre erősebben mérlegelik, melyik közép-európai repülőtéren éri meg kapacitást fenntartani. A közép-európai terveikbe azonban beleszólhat a szerbiai helyzet is. Déli szomszédunk egyelőre elhalasztotta a külföldi légitársaságokat érintő új szabályok hatálybaléptetését. A Wizz Air azonban korábban már figyelmeztetett, hogy az előírások változatlan formában gyakorlatilag kiszoríthatják belgrádi bázisáról.