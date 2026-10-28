Veszélyben érzi magát a fapados Magyarországon, túl sokat kell fizetni: felszólította a Ryanair a Tisza-kormányt, hogy azonnal lépjen – ezt kérik O'Leary-ék Magyar Pétertől, hogy legyen folytatás
Minden korábbinál széleskörűbb téli budapesti menetrendet jelentett be a Ryanair. Dara Brady, az ír légitársaság marketingigazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy összesen 54 útvonalon indítanak járatokat, köztük 8 új célállomásra is: East Midlandsbe, Gdanskba, Göteborgba, Krakkóba, Lamezia Termébe, Torinóba, Velencébe és Varsóba. Ezzel a magyar utasok és az országba látogatók még több úti cél közül választhatnak Európa egyik legalacsonyabb viteldíjai mellett.
Brady kiemelte, hogy a jelentős, 6 százalékos növekedéshez a Ryanair tizenkettedik, Budapesten állomásozó repülőgépének forgalomba állítása is hozzájárul. A légitársaság magyarországi beruházásainak összértéke ezzel eléri az 1,2 milliárd dollárt.
Az eddig végrehajtott fejlesztések hozzájáruljak hazánk egész éves utasforgalmának és turizmusának növekedéséhez is, miközben több mint 4800 munkahelyet támogatnak Magyarországon, köztük a légitársaság által létesített több mint 360 magasan képzett és jól fizetett pilóta- és légiutas-kísérői állást.
A marketingigazgató hangsúlyozta, hogy a rekordméretű téli bővülés közvetlen eredménye annak, hogy a magyar kormány 2025 januárjától eltörölte a légi közlekedési adót. Az azóta eltelt időszakban a Ryanair jelentős beruházásokat hajtott végre Magyarországon, és 17 százalékkal növelte utasforgalmát. A légitársaság kedvező árú légi összeköttetéseket biztosít a magyar állampolgárok számára, ösztönzi a turizmust, és több ezer munkahely létrejöttéhez járul hozzá.
Ezt kéri a magyar kormánytól a Ryanair
Dara Brady szerint a légitársaság magyarországi növekedése azonban most veszélybe került. Méghozzá amiatt, hogy 2024 óta a Budapest Airport repülőtéri díjai több mint 10 százalékkal emelkedtek. Ez rontja a budapesti repülőtér versenyképességét a közép- és kelet-európai régió alacsonyabb költségű repülőtereivel szemben, amelyek éppen a repülőtéri díjak csökkentésével igyekeznek ösztönözni az utasforgalmat, a turizmust és a munkahelyteremtést.
A Ryanair felszólítja a magyar kormányt, mint a Budapest Airport többségi tulajdonosát, hogy a légi közlekedési adó eltörlésével megkezdett sikeres szakpolitikáját versenyképes repülőtéri díjakkal egészítse ki. Ha a versenyképes költségszint helyreáll, akkor a Ryanair készen áll arra, hogy tovább gyorsítsa magyarországi növekedését. A légitársaság több mint 65 százalékkal, évi 10 millió fölé növelné utasforgalmát, további négy repülőgéppel bővítené flottáját, és összesen 1,6 milliárd dolláros beruházást valósítana meg, és 120 további, jól fizetett munkahelyet teremtene Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben.
A kérés nem újkeletű, a Ryanair kereskedelmi igazgatója, Jason McGuinness a februári budapesti sajtótájékoztatón szintén erre szólította fel az előző kormányzatot. Most a Tisza-kormány felé is ugyanezt a kérést fogalmazta meg a légitársaság.
A tizenkettedik budapesti bázisrepülőgép és a rekordméretű 2026-os téli menetrend megünneplésére a Ryanair háromnapos jegyakciót indított, amelynek keretében már 7250 forinttól foglalhatók repülőjegyek a légitársaság mobilalkalmazásában és weboldalán.
Történelmi drágulásra készülhetnek a magyarok: 20 százalékkal is megugorhatnak a repülőjegyárak – brutális számokkal ijesztget a fapados vezére
A repülőjegyek ára akár 20 százalékkal is emelkedhet jövőre – mondta Michael O’Leary egy sajtótájékoztatón nemrég. A Ryanair vezetője szerint ugyanakkor még ekkora drágulás sem feltétlenül fedezi a légitársaságok jelentősen megnövekedett üzemanyagszámláját, így a nyereségességük is romolhat.
O’Leary úgy fogalmazott: a következő tizenkét hónapban Európa történetének legnagyobb repülőjegyár-emelkedése következhet be. Szerinte az a kérdés, hogy a magasabb jegyárak elegendők lesznek-e az olajköltségek növekedésének ellensúlyozására. Ő erre nem számít.
A vezérigazgató szerint
a legtöbb európai légitársaság – köztük a Ryanair – jövőre nem rendelkezik jelentős, az üzemanyag drágulása ellen védelmet nyújtó fedezeti ügyletekkel.
A helyzetet tovább nehezíti a piaci kapacitások szűkülése és az adóterhek emelkedése.
A Bloomberg beszámolója szerint a sajtótájékoztatón O’Leary élesen bírálta a francia és a belga szabályozást, illetve adópolitikát. Megerősítette, hogy a Ryanair a magasabb adókra válaszul visszafogja jelenlétét ezekben az országokban.
Arra is számít, hogy folytatódik az európai légiközlekedési piac konszolidációja: a magas költségek miatt a gyengébb szereplők egyre nehezebben maradhatnak talpon.
Az iráni háború idei eszkalációja óta a légitársaságokat világszerte sújtja a repülőgép-üzemanyag drágulása, miközben a fogyasztói kereslet is gyengült. A Ryanair szeptemberben csökkentette az üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját, és jelezte, hogy a kevésbé forgalmas téli időszakban kevesebb ülőhelyet kínál.