Veszélyben érzi magát a fapados Magyarországon, túl sokat kell fizetni: felszólította a Ryanair a Tisza-kormányt, hogy azonnal lépjen – ezt kérik O'Leary-ék Magyar Pétertől, hogy legyen folytatás

Minden korábbinál széleskörűbb téli budapesti menetrendet jelentett be a Ryanair. Dara Brady, az ír légitársaság marketingigazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy összesen 54 útvonalon indítanak járatokat, köztük 8 új célállomásra is: East Midlandsbe, Gdanskba, Göteborgba, Krakkóba, Lamezia Termébe, Torinóba, Velencébe és Varsóba. Ezzel a magyar utasok és az országba látogatók még több úti cél közül választhatnak Európa egyik legalacsonyabb viteldíjai mellett.

Komoly terveket sző hazánkban a Ryanair / Fotó: Alex Halada / APA / AFP

Brady kiemelte, hogy a jelentős, 6 százalékos növekedéshez a Ryanair tizenkettedik, Budapesten állomásozó repülőgépének forgalomba állítása is hozzájárul. A légitársaság magyarországi beruházásainak összértéke ezzel eléri az 1,2 milliárd dollárt.

Az eddig végrehajtott fejlesztések hozzájáruljak hazánk egész éves utasforgalmának és turizmusának növekedéséhez is, miközben több mint 4800 munkahelyet támogatnak Magyarországon, köztük a légitársaság által létesített több mint 360 magasan képzett és jól fizetett pilóta- és légiutas-kísérői állást.

A marketingigazgató hangsúlyozta, hogy a rekordméretű téli bővülés közvetlen eredménye annak, hogy a magyar kormány 2025 januárjától eltörölte a légi közlekedési adót. Az azóta eltelt időszakban a Ryanair jelentős beruházásokat hajtott végre Magyarországon, és 17 százalékkal növelte utasforgalmát. A légitársaság kedvező árú légi összeköttetéseket biztosít a magyar állampolgárok számára, ösztönzi a turizmust, és több ezer munkahely létrejöttéhez járul hozzá.

Ezt kéri a magyar kormánytól a Ryanair

Dara Brady szerint a légitársaság magyarországi növekedése azonban most veszélybe került. Méghozzá amiatt, hogy 2024 óta a Budapest Airport repülőtéri díjai több mint 10 százalékkal emelkedtek. Ez rontja a budapesti repülőtér versenyképességét a közép- és kelet-európai régió alacsonyabb költségű repülőtereivel szemben, amelyek éppen a repülőtéri díjak csökkentésével igyekeznek ösztönözni az utasforgalmat, a turizmust és a munkahelyteremtést.

A Ryanair felszólítja a magyar kormányt, mint a Budapest Airport többségi tulajdonosát, hogy a légi közlekedési adó eltörlésével megkezdett sikeres szakpolitikáját versenyképes repülőtéri díjakkal egészítse ki. Ha a versenyképes költségszint helyreáll, akkor a Ryanair készen áll arra, hogy tovább gyorsítsa magyarországi növekedését. A légitársaság több mint 65 százalékkal, évi 10 millió fölé növelné utasforgalmát, további négy repülőgéppel bővítené flottáját, és összesen 1,6 milliárd dolláros beruházást valósítana meg, és 120 további, jól fizetett munkahelyet teremtene Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben.