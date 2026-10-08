Soha nem látott pénzt hoz az AI-boom a Samsungnak: a dél-koreai technológiai óriás a harmadik negyedévre 107,4 ezer milliárd vonos, mintegy 71,6 milliárd eurós üzemi eredményt jelzett előre. Ez csaknem kilencszerese az egy évvel korábbi 12,17 ezer milliárd vonnak, és még az elemzői várakozásokat is felülmúlta. A Samsung ezzel sorozatban a negyedik rekordnegyedévét érheti el, miközben a vállalat szerint a globális chiphiány leghamarabb 2027-ben enyhülhet.

Aranybánya lett az AI-láz a Samsungnak: kilencszeresére ugrott a profit, és még messze nincs vége a chipőrületnek / Fotó: Grand Warszawski

A Samsung 195 ezer milliárd vonos negyedéves bevétellel számol, ami ugyan valamivel elmarad az elemzők által várt 199,6 ezer milliárdtól, a profit azonban a 106,1 ezer milliárd vonos piaci konszenzust is meghaladta. A háttérben egyértelműen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpont-építési hullám áll.

Minden chip kell az AI-hoz

Az AI-verseny miatt világszerte óriási ütemben épülnek az új adatközpontok, a chipgyártók pedig egyelőre nem tudják kielégíteni a keresletet. Ráadásul már nemcsak a mesterséges intelligenciához használt, nagy sávszélességű HBM memóriákból kell egyre több.

A kereslet a hagyományos DRAM- és NAND-memóriákra is átterjedt, melyek számítógépekben, szerverekben és okostelefonokban is megtalálhatók. Ez különösen kedvező helyzet a Samsung számára, mely árbevétel alapján a világ legnagyobb memóriachip-gyártója.

A vállalat szerint a kínálati helyzet legkorábban 2027-ben kezdhet érdemben enyhülni.

A Samsung ezért hosszú távú szállítási szerződéseket próbál kötni a nagy adatközpont-üzemeltetőkkel, melyekkel biztosíthatja az új gyártókapacitásokba öntött hatalmas beruházások megtérülését – számolt be róla a Handelsblatt.

A kapacitáshiány egy másik üzletágát is segítheti: iparági források szerint a Samsung a bérgyártásban is magasabb árakat kérhet, mivel világszerte szűkösek a rendelkezésre álló chipgyártási kapacitások. Elemzők már arra számítanak, hogy ez a terület akár jövőre nyereségessé válhat, korábban, mint a vállalat eredetileg tervezte.

Még mindig drágulnak a memóriák

Az elmúlt hónapokban ugyan lassult a memóriachipek árának emelkedése, ami felvetette, hogy az AI-boom és vele együtt a gyártók profitmarzsai is elérhették a csúcsot, a piaci előrejelzések egyelőre nem mutatnak összeomlás felé. A TrendForce az

év végéig további 10–15 százalékos áremelkedést vár a harmadik negyedévhez képest.

Ez már mérsékeltebb tempó: április és június között egyes memóriatípusok ára körülbelül 60 százalékkal emelkedett. A drágulást részben az fékezi, hogy az iparágban egyre több hosszú távú szerződést kötnek, melyekben gyakran felső korlátot szabnak az áraknak. Közben kínai gyártók is egyre erősebben jelennek meg a DRAM- és NAND-piacon.