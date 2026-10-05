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Történelmi üzletet húzott be a Schneider Electric: rekordösszegért vásárol amerikai szoftvercéget – felveszik a verseny az ipari AI-fejlesztésben

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Rekordösszegű felvásárlással erősít a Schneider Electric: a francia ipari óriás 23,7 milliárd dollárért veszi meg az amerikai PTC szoftvercéget. Az üzlettel a Schneider Electric jóval nagyobb befolyást szerez az ipari szoftverek és a mesterséges intelligencia piacán.
VG
2026.10.05, 11:38
Frissítve: 2026.10.05, 11:43
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A Schneider Electric történetének legnagyobb felvásárlására készül: 23,7 milliárd dolláros, mintegy 7800 milliárd forintos üzletben megszerzi az amerikai PTC mérnöki szoftvercéget. A francia ipari óriás ezzel tovább bővíti üzleti modelljét a szoftverek és a mesterséges intelligencia felé. Európában jelenleg hatalmas a verseny az elmaradt AI-fejlesztések miatt, és mivel fogyasztói oldalon szinte behozhatatlan a lemaradás, ezért az ipari felhasználásban és próbálják tartani a lépést az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.

Történelmi üzletet húzott be a Schneider Electric: rekordösszegért vásárol amerikai szoftvercéget, felveszik a verseny az ipari AI-fejlesztésben
Történelmi üzletet húzott be a Schneider Electric: rekordösszegért vásárol amerikai szoftvercéget, felveszik a verseny az ipari AI-fejlesztésben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Schneider Electric részvényenként 205 dollárt fizet készpénzben a bostoni központú PTC-ért. Ez mintegy 42 százalékos prémiumot jelent a vállalat utolsó záróárához képest, és körülbelül 22,6 milliárd dollárra, azaz nagyjából 7440 milliárd forintra értékeli a PTC saját tőkéjét. Az ügylet várhatóan 2027 harmadik negyedévében zárulhat le. A finanszírozáshoz szükséges, mintegy 22 milliárd eurós összeget a Morgan Stanley és a Société Générale által biztosított áthidaló hitelkeretből teremti elő a Schneider.

A gyárak szoftvereit célozza meg a Schneider

A PTC olyan mérnöki szoftvereket fejleszt, amelyekkel vállalatok ipari termékeket, gyártási folyamatokat és üzemeket tervezhetnek. Egyik legismertebb terméke a Creo tervezőszoftver, amely jól illeszkedik a Schneider korábbi nagy felvásárlásával megszerzett Aveva portfóliójához.

Olivier Blum vezérigazgató szerint 

a Schneider Electric és a PTC egyesítésével az iparág egyik legteljesebb szoftveres és MI-platformja jöhet létre, 

amely a tervezéstől az üzemeltetésig segítheti az ipari vállalatokat rendszereik optimalizálásában. A PTC 1985-ben alakult Bostonban, és 2026-ban akár 2,75 milliárd dolláros bevételt is elérhet. A Schneider ezzel jóval túlszárnyalja saját korábbi rekordját is. A francia csoport 2023-ban 11 milliárd dollárért vásárolta fel a brit Avevát, amellyel először tett igazán nagy lépést az ipari szoftverek piacán – írja a Financial Times.

Az MI miatt alakítják át az ipart

A Schneider Electric az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsította a felvásárlásokat. Júniusban 3,1 milliárd dollárért, mintegy 1020 milliárd forintért vette meg az ipari adatokkal és mesterséges intelligenciával foglalkozó Cognite-ot, szeptemberben pedig 1,4 milliárd dollárért, nagyjából 460 milliárd forintért állapodott meg a bolgár Shelly Group megszerzéséről.

Egyre több gyártó használ mesterséges intelligenciát a termelés optimalizálására, a karbantartás előrejelzésére és a költségek csökkentésére. 

Ugyanezen a piacon a Siemens is egyre nagyobb erőkkel terjeszkedik.

Európa a fogyasztói MI-ben jelentős hátrányba került az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, az ipari mesterséges intelligenciában azonban más a helyzet. Az európai vállalatok több mint egy évszázad alatt hatalmas mennyiségű gyártási adatot, mérnöki tudást és üzemi tapasztalatot halmoztak fel, amely komoly előnyt jelenthet az MI-rendszerek alkalmazásánál – írja a Bloomberg.

Az adatközpontok már most is húzzák a Schneider Schneider Electricet

A Schneider maga is az MI-boom egyik nagy nyertese. A vállalat energiagazdálkodási és technológiai rendszereket szállít többek között olyan chipgyártóknak, mint az Nvidia, miközben az MI-adatközpontok energiaigénye világszerte meredeken emelkedik. Az adatközpontokhoz kapcsolódó üzletág már a Schneider teljes értékesítésének körülbelül negyedét adja. A cég részvényei idén 28 százalékkal erősödtek, piaci értéke pedig elérte a 175 milliárd eurót, mintegy 64 500 milliárd forintot, amivel Franciaország harmadik legértékesebb tőzsdei vállalatává vált.

A PTC felvásárlása ráadásul ritkaságnak számít a jelenlegi piacon. A szoftvercégek körében jelentősen lassultak a nagy vállalatfelvásárlások, részben azért, mert a befektetők még azt próbálják felmérni, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a hagyományos szoftveres üzleti modelleket. A szeptember végéig tartó három hónapban világszerte mindössze tíz, 10 milliárd dollárnál nagyobb vállalati ügyletet jelentettek be.

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