Mit tud Skandinávia az euróról, amit Magyarországnak is érdemes megfontolnia?
Az euró bevezetését a hazai és a nemzetközi közbeszédben is gyakran az infláció letörésével, a tartós gazdasági stabilitással és a gyorsabb jóléti felzárkózással kapcsolják össze, egyfajta elkerülhetetlen integrációs végcélként kezelve. Skandinávia történelmi múltja, az északi államok hagyományos intézményi különutassága, valamint az elmúlt 15 év svéd és finn növekedési pályája közötti különbségek azonban éppen az ellenkezőjét bizonyítják: az európai maghoz való feltétlen csatlakozás helyett a szuverenitás megőrzése is lehet sikeres stratégia. Az Oeconomus elemzése bemutatja, hogy a skandináv országok miért döntöttek a mélyebb monetáris integráció elutasítása mellett, és hogyan vált ez a döntés a különutas modelljük és a gazdasági rugalmasságuk legfőbb eszközévé.
Skandinávia kulcsfontosságú tanulsággal szolgál
Azzal együtt, hogy a finn és a szlovák növekedési áldozatokat nem kizárólag a közös valuta, hanem egyéb gazdaságszerkezeti problémák is magyarázzák, a felzárkózás látványos megtorpanása mindkét esetben azt mutatja, hogy a rugalmasságot biztosító nemzeti valuta feladása beszűkíti a mozgásteret. Ez a tapasztalat pedig kulcsfontosságú tanulsággal szolgál a visegrádi négyek nem eurózónás tagjai, így Magyarország számára is.
A 2026. szeptember 13-i svédországi parlamenti választások, valamint az augusztus 29-i, az uniós csatlakozási tárgyalások felújítását elutasító izlandi népszavazás alkalmával is a közbeszéd központi kérdése volt Észak-Európában az európai integráció és a közös valuta bevezetésének lehetősége. Svédország az EU tagjaként, Izland pedig azon kívül őrzi monetáris különállását, a közös európai fizetőeszköz, az euró elutasítása mindkét államban társadalmi konszenzuson alapul.
Finnország mint integrációs laboratórium: Lelkesedés és biztonságpolitikai védőháló
A földrajzi és nyelvi különbségeken túl Finnország politikai motivációi is egyediek voltak a régióban. A hidegháború után Helsinki a mély európai integrációban és a közös kezdeményezések iránti lelkesedésben nemcsak gazdasági lehetőséget, hanem elsődleges biztonságpolitikai védőernyőt látott. Finnország ezzel egyfajta „integrációs laboratóriummá” vált a többi északi állam számára, amelyek a geopolitikai kényszerek hiányában megengedhették maguknak, hogy racionális, pragmatikus távolságtartással figyeljék a finn kísérletet.
Történelmi intézmények: Skandináv összefonódás és Európa-szkepticizmus
Az északi országok történelmi fejlődésük során regionálisan szorosan együttműködtek egymással. Ennek megfelelően az elmúlt évszázadban intézményi szövetséget alakítottak ki, a monetáris uniót követően sorban alakultak a közösen koordinált politikaformálást lehetővé tevő fórumok, így az Északi-Tanács és az Északi Miniszterek Tanácsa, amik mellett az európai integrációnál hamarabb történt meg a nyitás egymás munkaerőpiaca és a szabadkereskedelem irányába is.
Az európai intézményektől pedig – eltérő okokból, de – általában néhány lépés távolságot tartottak.
- Elsőként Dánia csatlakozott az Európai Közösségekhez (az Európai Unió elődje) 1973-ban,
- Finnország és Svédország csupán két évtizeddel később, 1995-ben lettek tagjai az Európai Uniónak.
- Norvégia és Izland pedig mindvégig kitartottak a lazább európai szövetségek mellett (EFTA, azaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, és az EGT, vagyis az Európai Gazdasági Térség).
Az északi országok sajátos, konszenzusos demokráciájuk és decentralizált jóléti modelljük természetes módon idegenkedik a kontinentális Európa föderális, felülről vezérelt struktúráitól. A skandináv államforma és identitás alapja a lokális autonómia megőrzése, amely nehezen egyeztethető össze az Európai Központi Bank (EKB) centralizált monetáris döntéseivel.
A Skandináv Monetáris Unió (1873–1914) történelmi tanulságai
Az északi országoknak nem az euró lenne az első közös valutakísérletük. Az 1873-ban létrejött Skandináv Monetáris Unió megmutatta, hogy a közös aranyalapú korona jól működhet a gazdasági békeidőkben, de a geopolitikai krízisek és az eltérő nemzeti érdekek azonnal szétfeszítik a rendszert. Az első világháború kitörésekor az unió összeomlott. Ebből a történelmi kudarcból Svédország és szomszédai azt a következtetést vonták le, hogy a monetáris szuverenitás végleges feladása hosszú távon növeli a sebezhetőséget.
A laboratórium eredménye: Gazdasági divergencia és a finn kísérlet tanulságai
A finn kísérlet eredményei óva intették Skandináviát. A saját valutát használó államok – élükön a turizmusból és halászatból rugalmasan profitáló Izlanddal, valamint a svéd és dán gazdasággal – a 2010-es bázisévhez képest dinamikus, 30-45% közötti halmozott GDP-növekedést értek el 2025-re. Ezzel szemben a régiós átlagnál alacsonyabb fejlettségi szintről induló, eurózónás Finnország növekedési pályája lapos maradt, és alig éri el a 10%-ot, ami igazolja, hogy a monetáris lengéscsillapító hiánya akár tartós lemaradáshoz is vezethet.
Finnország lényegében az eurózóna válságának kezdete óta súlyos strukturális recesszióval küzd, másfél évtizede, addig a sok szempontból összehasonlítási alapul szolgáló, saját valutával rendelkező Svédország rugalmasan talpra állt az elmúlt időszak válságaiból. Azzal együtt, hogy a finn lemaradásban az orosz kereskedelmi kapcsolatok geopolitikai okokból történő befagyása és az informatikai szektor korábbi szerkezeti problémái is szerepet játszanak, az euróövezeti tagság megfosztotta Finnországot a devizaleértékelés sokkokat tompító eszközétől. A gyenge svéd korona exportösztönző hatása viszont felülírta a válságot, így az euró bevezetése ismételten teljesen lekerült a svéd napirendről.
Párhuzamok Közép-Kelet-Európával: A szlovák euró-stagnálás mint figyelmeztető jel
Az északi tapasztalatok éles párhuzamba állíthatók a visegrádi négyek helyzetével, ahol Szlovákia játszotta el a „tesztország” szerepét. Szlovákia a 2000-es években még a régió leggyorsabb GDP-növekedését produkálva csatlakozott az euróövezethez 2009-ben, ám azóta a szlovák reálkonvergencia teljesen lefékezett. Bár a szlovák növekedési elakadást az elmaradt strukturális reformok és az egyoldalú autóipari függőség is mélyíti, a saját valutát használó Lengyelország, Csehország és Magyarország jóval dinamikusabban folytatták a felzárkózást az EU-átlaghoz. A szlovák és a finn példa egyaránt igazolja a svéd és a kelet-közép-európai monetáris óvatosságot.