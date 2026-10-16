Mit tud Skandinávia az euróról, amit Magyarországnak is érdemes megfontolnia?

Az euró bevezetését a hazai és a nemzetközi közbeszédben is gyakran az infláció letörésével, a tartós gazdasági stabilitással és a gyorsabb jóléti felzárkózással kapcsolják össze, egyfajta elkerülhetetlen integrációs végcélként kezelve. Skandinávia történelmi múltja, az északi államok hagyományos intézményi különutassága, valamint az elmúlt 15 év svéd és finn növekedési pályája közötti különbségek azonban éppen az ellenkezőjét bizonyítják: az európai maghoz való feltétlen csatlakozás helyett a szuverenitás megőrzése is lehet sikeres stratégia. Az Oeconomus elemzése bemutatja, hogy a skandináv országok miért döntöttek a mélyebb monetáris integráció elutasítása mellett, és hogyan vált ez a döntés a különutas modelljük és a gazdasági rugalmasságuk legfőbb eszközévé.

Skandinávia kulcsfontosságú tanulsággal szolgál/Fotó: robertharding via AFP

Skandinávia kulcsfontosságú tanulsággal szolgál

Azzal együtt, hogy a finn és a szlovák növekedési áldozatokat nem kizárólag a közös valuta, hanem egyéb gazdaságszerkezeti problémák is magyarázzák, a felzárkózás látványos megtorpanása mindkét esetben azt mutatja, hogy a rugalmasságot biztosító nemzeti valuta feladása beszűkíti a mozgásteret. Ez a tapasztalat pedig kulcsfontosságú tanulsággal szolgál a visegrádi négyek nem eurózónás tagjai, így Magyarország számára is.

A 2026. szeptember 13-i svédországi parlamenti választások, valamint az augusztus 29-i, az uniós csatlakozási tárgyalások felújítását elutasító izlandi népszavazás alkalmával is a közbeszéd központi kérdése volt Észak-Európában az európai integráció és a közös valuta bevezetésének lehetősége. Svédország az EU tagjaként, Izland pedig azon kívül őrzi monetáris különállását, a közös európai fizetőeszköz, az euró elutasítása mindkét államban társadalmi konszenzuson alapul.

Finnország mint integrációs laboratórium: Lelkesedés és biztonságpolitikai védőháló

A földrajzi és nyelvi különbségeken túl Finnország politikai motivációi is egyediek voltak a régióban. A hidegháború után Helsinki a mély európai integrációban és a közös kezdeményezések iránti lelkesedésben nemcsak gazdasági lehetőséget, hanem elsődleges biztonságpolitikai védőernyőt látott. Finnország ezzel egyfajta „integrációs laboratóriummá” vált a többi északi állam számára, amelyek a geopolitikai kényszerek hiányában megengedhették maguknak, hogy racionális, pragmatikus távolságtartással figyeljék a finn kísérletet.