Musk ledobta a bombát: összeolvadhat a Tesla és a SpaceX – új szuperbirodalom születhet!

Elon Musk kedden azt mondta, hogy "jó ötlet" lenne két vállalata, a SpaceX és a Tesla egyesítése, és a két cég különbizottságokat hozott létre az esetleges egyesülés megvitatására. A hírre a világűripari és technológiai vállalat részvényei 8 százalékkal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben – írja a Reuters.

Musk szerint jó ötlet lenne két vállalata, a SpaceX és a Tesla egyesítése/Fotó: NurPhoto via AFP

Musk korábban már felvetette a SpaceX és a Tesla egyesítésének lehetőségét

A SpaceX korábban közzétette első negyedéves eredményét nyilvános vállalatként, amely nyereséget mutatott, Musk pedig azt mondta, arra számít, hogy a cég éves, ismétlődő bevétele 2027 végére eléri az 500 milliárd és 1 billió dollár közötti szintet. Az AI-boom miatt ugyanis megugrott a kereslet a vállalat adatközponti kapacitásai iránt.

Musk korábban már felvetette a SpaceX és a Tesla egyesítésének lehetőségét, azzal érvelve, hogy egyre több terület van, ahol a két vállalat tevékenysége átfedésben van. Az utóbbi időben egyre erősebbek lettek azok a találgatások is, amelyek szerint az űripari vállalat felvásárolhatja az elektromosautó-gyártót. A Barclays a múlt héten azt jelezte, hogy az üzletet akár a Tesla decemberi éves közgyűlése előtt is bejelenthetik.

Szerintem ez jó ötlet lenne, de végső soron mindkét vállalat különbizottságán múlik

– mondta Musk. Ez volt az első hivatalos megerősítés arról, hogy a két vállalat ténylegesen tárgyal az egyesülésről. „Mivel érintett fél vagyok, valójában nem vehetek részt a különbizottságok megbeszélésein” – mondta a befektetőknek egy konferenciahívás során. Hozzátette: a vállalatok a részvényesek kérésére hozták létre a különbizottságokat, és egy esetleges ügyletet végső soron nekik is jóvá kellene hagyniuk.

„Úgy gondolom, komoly érv szól a vállalatok egyesítése mellett, mivel gyakorlatilag a szuperintelligencia szingularitásának küszöbén állunk. Rengeteget nyerhetünk az együttműködéssel a szuperintelligencia-szoftverek fejlesztésében, a chiptervezésben, a Terafabban, természetesen a robotikában, a pályára állításban a Starmind műholdkonstelláció segítségével, valamint a kapcsolódás területén” – mondta.