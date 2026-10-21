Musk ledobta a bombát: összeolvadhat a Tesla és a SpaceX – új szuperbirodalom születhet!

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Elon Musk először erősítette meg hivatalosan, hogy a SpaceX és a Tesla az egyesülésről tárgyal. A milliárdos szerint jó ötlet lenne összevonni a két vállalatot, amelyek különbizottságokat is létrehoztak az ügylet megvitatására. A bejelentésre a SpaceX részvényei 8 százalékkal ugrottak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
Gorzsás Anita
2026.10.21, 06:54
Frissítve: 2026.10.21, 06:55
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Elon Musk kedden azt mondta, hogy "jó ötlet" lenne két vállalata, a SpaceX és a Tesla egyesítése, és a két cég különbizottságokat hozott létre az esetleges egyesülés megvitatására. A hírre a világűripari és technológiai vállalat részvényei 8 százalékkal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben – írja a Reuters.

Musk szerint jó ötlet lenne két vállalata, a SpaceX és a Tesla egyesítése
 Musk szerint jó ötlet lenne két vállalata, a SpaceX és a Tesla egyesítése/Fotó: NurPhoto via AFP

Musk korábban már felvetette a SpaceX és a Tesla egyesítésének lehetőségét

A SpaceX korábban közzétette első negyedéves eredményét nyilvános vállalatként, amely nyereséget mutatott, Musk pedig azt mondta, arra számít, hogy a cég éves, ismétlődő bevétele 2027 végére eléri az 500 milliárd és 1 billió dollár közötti szintet. Az AI-boom miatt ugyanis megugrott a kereslet a vállalat adatközponti kapacitásai iránt. 

Musk korábban már felvetette a SpaceX és a Tesla egyesítésének lehetőségét, azzal érvelve, hogy egyre több terület van, ahol a két vállalat tevékenysége átfedésben van. Az utóbbi időben egyre erősebbek lettek azok a találgatások is, amelyek szerint az űripari vállalat felvásárolhatja az elektromosautó-gyártót. A Barclays a múlt héten azt jelezte, hogy az üzletet akár a Tesla decemberi éves közgyűlése előtt is bejelenthetik.

Szerintem ez jó ötlet lenne, de végső soron mindkét vállalat különbizottságán múlik

 – mondta Musk. Ez volt az első hivatalos megerősítés arról, hogy a két vállalat ténylegesen tárgyal az egyesülésről. „Mivel érintett fél vagyok, valójában nem vehetek részt a különbizottságok megbeszélésein” – mondta a befektetőknek egy konferenciahívás során. Hozzátette: a vállalatok a részvényesek kérésére hozták létre a különbizottságokat, és egy esetleges ügyletet végső soron nekik is jóvá kellene hagyniuk.

„Úgy gondolom, komoly érv szól a vállalatok egyesítése mellett, mivel gyakorlatilag a szuperintelligencia szingularitásának küszöbén állunk. Rengeteget nyerhetünk az együttműködéssel a szuperintelligencia-szoftverek fejlesztésében, a chiptervezésben, a Terafabban, természetesen a robotikában, a pályára állításban a Starmind műholdkonstelláció segítségével, valamint a kapcsolódás területén”  – mondta.

Korai kész tényként kezelni a SpaceX és a Tesla egyesülését

Musk szerint a két vállalat közös chipgyártó vállalkozása, a Terafab jövő májusában vagy júniusában gyárthatja le első tesztchipjét, a tömegtermelés pedig 2028 harmadik negyedévében indulhat. Musk ugyanakkor hozzátette, hogy korai lenne kész tényként kezelni a SpaceX és a Tesla egyesülését. 

A különbizottságok ugyanis még nem állapodtak meg az ügylet feltételeiről, és az is előfordulhat, hogy soha nem jutnak megállapodásra. A Tesla részvényei 1,8 százalékkal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben. A világ leggazdagabb embere, Musk a Tesla közel ötödét és a SpaceX valamivel kevesebb mint felét birtokolja. Elemzők szerint egy egyesülés lehetővé tenné számára, hogy ellenőrzése alatt tartsa az egyesített vállalatot.

Az AI-bevételek átalakítják a SpaceX-et

A SpaceX bevétele 161 százalékkal, 14,58 milliárd dollárra nőtt a szeptember 30-án lezárult három hónapban az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az AI-ból származó bevétel közel tízszeresére, 7,56 milliárd dollárra ugrott. Ez elsősorban abból származott, hogy a vállalat adatközponti kapacitást adott bérbe olyan fejlesztőknek, mint az Anthropic, az Alphabethez tartozó Google és a Reflection AI, nem pedig saját modelljeiből.

A harmadik negyedév minden eddiginél egyértelműbb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a SpaceX AI-ba irányuló hatalmas beruházásai bevételt termelnek, miközben a számítási infrastruktúrára fordított kiadások továbbra is óriásiak. A tőkekiadások közel háromszorosukra, 19,6 milliárd dollárra emelkedtek. 

Ez az átalakulás egy olyan vállalatot formál át, amelynek pénzügyi motorja hosszú ideje a Starlink internetes szolgáltatása, miközben hosszabb távú tervei továbbra is azon múlnak, hogy a Starship rakétákat rendszeres szolgálatba tudja-e állítani. Egyelőre azonban a SpaceX fő üzletága inkább egy felhőszolgáltatóéhoz hasonlít, mint egy mesterséges intelligencia-laboratóriuméhoz. A SpaceX pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen közölte, hogy a vállalat a negyedik negyedévben 35-40 milliárd dollárnyi tőkekiadással számol.

„A SpaceX olyan negyedévet produkált, amilyet a részvények emelkedésére számító befektetők szerettek volna – legalábbis a bevétel tekintetében” – mondta Will Rhind, a GraniteShares vagyonkezelő vezérigazgatója. „Most minden az AI-ról szól. Az év elején aláírt számítási kapacitásról szóló szerződések gyorsabban válnak bevétellé, mint azt sokan gondolták.” A vállalat AI-üzletága a Grokot, az X közösségi platformot és egy gyorsan növekvő adatközponti üzletágat is magában foglal.

A vállalat a harmadik negyedévben nyereséges volt, szemben az egy évvel korábbi veszteséggel. A SpaceX 4,4 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be, míg egy évvel korábban 1,1 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el. Az elemzők 1,57 milliárd dolláros nyereséget vártak. Az IBES számításai szerint részvényenként, korrigált alapon 45 centet keresett a vállalat, jóval meghaladva az elemzők 13 centes átlagos várakozását.

A Starlink-előfizetők száma meghaladta a várakozásokat

A műholdas internetet biztosító Starlink tovább növelte előfizetői táborát, amit az újabb műholdindítások, valamint a lakossági, vállalati, légi, tengeri és kormányzati szolgáltatások egyre szélesebb köre is támogatott.

A Starlinknek a harmadik negyedévben 13,6 millió előfizetője volt, meghaladva az elemzők által várt 12,19 milliót. A növekedésnek azonban ára van: az egy előfizetőre jutó havi átlagos bevétel a 2023-as 99 dollárról 69 dollárra csökkent a harmadik negyedévben, mivel a vállalat olcsóbb csomagokkal terjeszkedik külföldön. A vállalat korábban jelezte, hogy a leggazdagabb országokon túli földrajzi terjeszkedés idővel tovább csökkentheti az egy felhasználóra jutó átlagos bevételt.

A SpaceX következő generációs, újrahasznosítható rakétarendszere, a Starship még nem állt kereskedelmi szolgálatba. A várakozások szerint lehetővé teszi majd 

  • nagyobb sávszélességű Starlink-műholdak, 
  • valamint pályán működő AI-számítási infrastruktúra telepítését. 

A vállalat hosszabb távú stratégiájának kulcseleme, hogy a Starshipből megbízhatóan és ismételten újrahasznosítható hordozórakétát tudjon létrehozni.

Az űripari üzletág magában foglalja a kereskedelmi rakétaindításokat, a kormányzati küldetéseket és a Starship fejlesztését. Ez továbbra is jelentős költségforrás és komoly bizonytalansági tényező a vállalat számára.

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