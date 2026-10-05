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A korrupciós botrányok elől előrehozott választásokba menekül az európai szocialisták utolsó bástyája

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A miniszterelnökig ugyan nem értek el, de súlyos korrupciós botrányok tépázták meg Pedro Sánchez politikai hitelességét. A szocialista spanyol miniszterelnök népszerűségét ugyanakkor egy, a lakhatási válsággal kapcsolatos botrány törte le véglet - most előrehozott választásokkal próbál meg hatalomban maradni.
D. GY.
2026.10.05, 11:23
Frissítve: 2026.10.05, 11:28
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Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn november 29-re előrehozott választást írt ki. A voksolás az Európai Unió utolsó jelentős szocialista kormányának bukását hozhatja, és eltávolíthatja az európai politika élvonalából Donald Trump amerikai elnök egyik legfőbb bírálóját.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök - előrehozott választásokkal akar a hatalomban maradni / Fotó: NurPhoto via AFP

Sánchezt már eddig is meggyengítették a Szocialista Pártot sújtó korrupciós ügyek, majd idén nyáron újabb csapás érte, amikor heves bírálatok érték az észak-afrikai spanyol exklávéban, Ceutában zajló migrációs válság kezelése miatt.

A lakhatási válság tette be a kaput a spanyol miniszterelnöknek

Végül azonban a megfizethetetlen lakhatás rendkívül megosztó kérdése késztette Sánchezt az előrehozott választás kiírására.

 A lakhatás jelenleg a spanyol választók legfontosabb problémája, és országos tüntetésekhez vezetett.

A miniszterelnök láthatóan abban bízik, hogy olyan kampánytémává teheti az ügyet, amely végül az ő javára válhat.

A törvényhozók pénteken két olyan törvényjavaslatot is elutasítottak, amelyek a lakhatási válság kezelését célozták. Az országban a múlt hét óta nagyszabású tiltakozások zajlanak, miután kilakoltatták a 87 éves Maricarmen Abascalt abból a madridi lakásból, ahol 1956 óta élt.

Bár Sánchez arról vált ismertté, hogy mestere a politikai visszatéréseknek, komoly kihívással néz szembe, ha ezt a legújabb válságot is a saját előnyére akarja fordítani.

Jöhet a jobbközép

A közvélemény-kutatások elsöprő többsége szerint az ország következő kormányát a jobbközép Néppárt (PP) vezetheti. 

  • A pártot jelenleg a választók 34 százaléka támogatja, 
  • a Szocialista Párt 26 százalékon áll. 
  • A PP várhatóan a szélsőjobboldali Voxszal lépne koalícióra, amely a Politico közvéleménykutatásokat összegző statisztikája (Poll of Polls) szerint szerint 18 százalékos eredményre számíthat.

A választás kiírásakor Sánchez a szélsőjobboldal megerősödésére figyelmeztetett. „Önöknek, a spanyol népnek kell eldönteniük, milyen szerepet kívánnak betölteni ebben a korszakban, és milyen szerepet szánnak Spanyolországnak” – mondta a nemzethez intézett beszédében. 

Önöknek kell eldönteniük, hogy csatlakoznak-e a szélsőjobboldali hullámhoz, amely mindenütt visszalépést hoz, ahol hatalomra kerül, vagy azt akarják, hogy Spanyolország továbbra is a nyitottság, a társadalmi igazságosság és a környezeti felelősségvállalás bástyája maradjon 

– tette hozzá.

Miközben Sánchez hazai népszerűsége csökkent, az elmúlt évben egyre hangsúlyosabb szereplővé vált a nemzetközi politikában. A nyugati vezetők közül ő bírálta a leghatározottabban Donald Trumpot és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a gázai és iráni konfliktusok miatt.

Korrupciós botrányok

A szocialista miniszterelnök meglehetősen ingoványos talajra téved, amikor a demokrácia bajnokának állítja be magát; az elmúlt években sorozatos botrányok rázták meg pártját - bár a szálak hozzá nem értek (még) el. A Pedro Sánchez kormányát megrázó korrupciós botrány középpontjában eredetileg Koldo García, José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter egykori tanácsadója állt. 

  • García már Sánchez 2017-es PSOE-elnöki kampányának idején kapcsolatba került a párt vezető köreivel, majd Santos Cerdán ajánlására Ábalos mellett kapott szerepet. 
  • Ábalos Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségese lett: a PSOE szervezési titkáraként, majd közlekedési miniszterként is dolgozott. 
  • A Covid-járvány idején a minisztériumhoz kapcsolódó maszkbeszerzések körül alakult ki az a korrupciós rendszer, amely később Koldo-ügyként vált ismertté. 
  • A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2026-ban Ábalost 24 év 3 hónap, Koldo Garcíát pedig 19 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte; a bíróság szerint Víctor de Aldama üzletemberrel együtt Ábalos miniszteri pozícióját kihasználó bűnszervezetben vettek részt.

A nyomozás később túlnőtt a járvány alatti maszkbeszerzéseken, és olyan gyanúkat is feltárt, amelyek szerint állami építési beruházások odaítélését manipulálhatták pénzügyi ellenszolgáltatásokért. 

A Legfelsőbb Bíróság szerint Ábalos és García már 2019-ben olyan konstrukcióról egyeztetett, amelyben bizonyos építőipari vállalkozások közbeszerzési sikereit segítették volna. 

Az ügy ezen a ponton érte el Santos Cerdánt, aki Ábalos után 2021-ben a PSOE szervezési titkára és Sánchez egyik legfontosabb pártbeli embere lett. 

A Guardia Civil korrupciós ügyekkel foglalkozó UCO egységének vizsgálata alapján a Legfelsőbb Bíróság nyomozást folytatott annak tisztázására, hogy Cerdán részesülhetett-e szabálytalan közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi juttatásokból; ennek keretében bankszámláit, vagyonát és PSOE-s e-mail-fiókját is vizsgálták. A botrány így fokozatosan Sánchez közvetlen pártvezetői környezetéig ért, miközben a hatóságok a PSOE által Ábalosnak és Garcíának teljesített készpénzes kifizetésekkel kapcsolatban is vizsgálatot kezdeményeztek. 

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