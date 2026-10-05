A korrupciós botrányok elől előrehozott választásokba menekül az európai szocialisták utolsó bástyája
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn november 29-re előrehozott választást írt ki. A voksolás az Európai Unió utolsó jelentős szocialista kormányának bukását hozhatja, és eltávolíthatja az európai politika élvonalából Donald Trump amerikai elnök egyik legfőbb bírálóját.
Sánchezt már eddig is meggyengítették a Szocialista Pártot sújtó korrupciós ügyek, majd idén nyáron újabb csapás érte, amikor heves bírálatok érték az észak-afrikai spanyol exklávéban, Ceutában zajló migrációs válság kezelése miatt.
A lakhatási válság tette be a kaput a spanyol miniszterelnöknek
Végül azonban a megfizethetetlen lakhatás rendkívül megosztó kérdése késztette Sánchezt az előrehozott választás kiírására.
A lakhatás jelenleg a spanyol választók legfontosabb problémája, és országos tüntetésekhez vezetett.
A miniszterelnök láthatóan abban bízik, hogy olyan kampánytémává teheti az ügyet, amely végül az ő javára válhat.
A törvényhozók pénteken két olyan törvényjavaslatot is elutasítottak, amelyek a lakhatási válság kezelését célozták. Az országban a múlt hét óta nagyszabású tiltakozások zajlanak, miután kilakoltatták a 87 éves Maricarmen Abascalt abból a madridi lakásból, ahol 1956 óta élt.
Bár Sánchez arról vált ismertté, hogy mestere a politikai visszatéréseknek, komoly kihívással néz szembe, ha ezt a legújabb válságot is a saját előnyére akarja fordítani.
Jöhet a jobbközép
A közvélemény-kutatások elsöprő többsége szerint az ország következő kormányát a jobbközép Néppárt (PP) vezetheti.
- A pártot jelenleg a választók 34 százaléka támogatja,
- a Szocialista Párt 26 százalékon áll.
- A PP várhatóan a szélsőjobboldali Voxszal lépne koalícióra, amely a Politico közvéleménykutatásokat összegző statisztikája (Poll of Polls) szerint szerint 18 százalékos eredményre számíthat.
A választás kiírásakor Sánchez a szélsőjobboldal megerősödésére figyelmeztetett. „Önöknek, a spanyol népnek kell eldönteniük, milyen szerepet kívánnak betölteni ebben a korszakban, és milyen szerepet szánnak Spanyolországnak” – mondta a nemzethez intézett beszédében.
Önöknek kell eldönteniük, hogy csatlakoznak-e a szélsőjobboldali hullámhoz, amely mindenütt visszalépést hoz, ahol hatalomra kerül, vagy azt akarják, hogy Spanyolország továbbra is a nyitottság, a társadalmi igazságosság és a környezeti felelősségvállalás bástyája maradjon
– tette hozzá.
Miközben Sánchez hazai népszerűsége csökkent, az elmúlt évben egyre hangsúlyosabb szereplővé vált a nemzetközi politikában. A nyugati vezetők közül ő bírálta a leghatározottabban Donald Trumpot és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a gázai és iráni konfliktusok miatt.
Korrupciós botrányok
A szocialista miniszterelnök meglehetősen ingoványos talajra téved, amikor a demokrácia bajnokának állítja be magát; az elmúlt években sorozatos botrányok rázták meg pártját - bár a szálak hozzá nem értek (még) el. A Pedro Sánchez kormányát megrázó korrupciós botrány középpontjában eredetileg Koldo García, José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter egykori tanácsadója állt.
- García már Sánchez 2017-es PSOE-elnöki kampányának idején kapcsolatba került a párt vezető köreivel, majd Santos Cerdán ajánlására Ábalos mellett kapott szerepet.
- Ábalos Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségese lett: a PSOE szervezési titkáraként, majd közlekedési miniszterként is dolgozott.
- A Covid-járvány idején a minisztériumhoz kapcsolódó maszkbeszerzések körül alakult ki az a korrupciós rendszer, amely később Koldo-ügyként vált ismertté.
- A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2026-ban Ábalost 24 év 3 hónap, Koldo Garcíát pedig 19 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte; a bíróság szerint Víctor de Aldama üzletemberrel együtt Ábalos miniszteri pozícióját kihasználó bűnszervezetben vettek részt.
A nyomozás később túlnőtt a járvány alatti maszkbeszerzéseken, és olyan gyanúkat is feltárt, amelyek szerint állami építési beruházások odaítélését manipulálhatták pénzügyi ellenszolgáltatásokért.
A Legfelsőbb Bíróság szerint Ábalos és García már 2019-ben olyan konstrukcióról egyeztetett, amelyben bizonyos építőipari vállalkozások közbeszerzési sikereit segítették volna.
Az ügy ezen a ponton érte el Santos Cerdánt, aki Ábalos után 2021-ben a PSOE szervezési titkára és Sánchez egyik legfontosabb pártbeli embere lett.
A Guardia Civil korrupciós ügyekkel foglalkozó UCO egységének vizsgálata alapján a Legfelsőbb Bíróság nyomozást folytatott annak tisztázására, hogy Cerdán részesülhetett-e szabálytalan közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi juttatásokból; ennek keretében bankszámláit, vagyonát és PSOE-s e-mail-fiókját is vizsgálták. A botrány így fokozatosan Sánchez közvetlen pártvezetői környezetéig ért, miközben a hatóságok a PSOE által Ábalosnak és Garcíának teljesített készpénzes kifizetésekkel kapcsolatban is vizsgálatot kezdeményeztek.