A korrupciós botrányok elől előrehozott választásokba menekül az európai szocialisták utolsó bástyája

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn november 29-re előrehozott választást írt ki. A voksolás az Európai Unió utolsó jelentős szocialista kormányának bukását hozhatja, és eltávolíthatja az európai politika élvonalából Donald Trump amerikai elnök egyik legfőbb bírálóját.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök - előrehozott választásokkal akar a hatalomban maradni / Fotó: NurPhoto via AFP

Sánchezt már eddig is meggyengítették a Szocialista Pártot sújtó korrupciós ügyek, majd idén nyáron újabb csapás érte, amikor heves bírálatok érték az észak-afrikai spanyol exklávéban, Ceutában zajló migrációs válság kezelése miatt.

A lakhatási válság tette be a kaput a spanyol miniszterelnöknek

Végül azonban a megfizethetetlen lakhatás rendkívül megosztó kérdése késztette Sánchezt az előrehozott választás kiírására.

A lakhatás jelenleg a spanyol választók legfontosabb problémája, és országos tüntetésekhez vezetett.

A miniszterelnök láthatóan abban bízik, hogy olyan kampánytémává teheti az ügyet, amely végül az ő javára válhat.

A törvényhozók pénteken két olyan törvényjavaslatot is elutasítottak, amelyek a lakhatási válság kezelését célozták. Az országban a múlt hét óta nagyszabású tiltakozások zajlanak, miután kilakoltatták a 87 éves Maricarmen Abascalt abból a madridi lakásból, ahol 1956 óta élt.

Bár Sánchez arról vált ismertté, hogy mestere a politikai visszatéréseknek, komoly kihívással néz szembe, ha ezt a legújabb válságot is a saját előnyére akarja fordítani.

Jöhet a jobbközép

A közvélemény-kutatások elsöprő többsége szerint az ország következő kormányát a jobbközép Néppárt (PP) vezetheti.

A pártot jelenleg a választók 34 százaléka támogatja,

a Szocialista Párt 26 százalékon áll.

A PP várhatóan a szélsőjobboldali Voxszal lépne koalícióra, amely a Politico közvéleménykutatásokat összegző statisztikája (Poll of Polls) szerint szerint 18 százalékos eredményre számíthat.

A választás kiírásakor Sánchez a szélsőjobboldal megerősödésére figyelmeztetett. „Önöknek, a spanyol népnek kell eldönteniük, milyen szerepet kívánnak betölteni ebben a korszakban, és milyen szerepet szánnak Spanyolországnak” – mondta a nemzethez intézett beszédében.

Önöknek kell eldönteniük, hogy csatlakoznak-e a szélsőjobboldali hullámhoz, amely mindenütt visszalépést hoz, ahol hatalomra kerül, vagy azt akarják, hogy Spanyolország továbbra is a nyitottság, a társadalmi igazságosság és a környezeti felelősségvállalás bástyája maradjon

– tette hozzá.