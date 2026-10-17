Gyerekszínészből hollywoodi üzletasszony: így épít birodalmat Sydney Sweeney – a botrányreklámok csak a felszín
Sydney Sweeney neve az elmúlt másfél évben szinte teljesen egybeforrt a botrányos reklámkampányokkal. Miközben egyesek a nőiesség kizsákmányolásával vádolják, mások Hollywood egyik legügyesebb marketingjelenségét látják benne. A háttérben azonban ennél egy sokkal érdekesebb történet zajlik, ami mögött egy, az utolsó gombostűig végiggondolt stratégia áll. A 29 éves színésznő ma már nemcsak filmek főszereplője és reklámarc, hanem producer, cégtulajdonos és technológiai vállalkozások befektetője is. Filmjei százmilliókat hoztak, saját vállalkozásokat alapított, egyik üzleti partnerének értéke pedig néhány hónap alatt a négyszeresére emelkedett. A kérdés most az, hogy hol ér véget Sydney Sweeney, a filmsztár, és hol kezdődik Sydney Sweeney, az üzletasszony.
Alig egy hónappal azután, hogy olimpiai bajnokok és más női sportolók is tiltakoztak legutóbbi reklámja ellen, Sydney Sweeney október 11-én, azaz múlt vasárnap újabb provokatív videóval jelentkezett. Az amerikai Novig sporteseményekre épülő előrejelzési platform kampányában a színésznő ismét ruha nélkül, amerikaifutball-labdákkal takarva jelenik meg. A közösségi média újból felrobbant, ami viszont kevésbé nyilvánvaló, hogy ez miért éri meg Sydney Sweenynek – a szerződésen és a kifizetésen kívül természetesen.
A színésznő ugyanis tulajdonrészt szerzett a vállalatban, melynek értéke a legutóbbi szeptemberi beszámolók szerint elérte a kétmilliárd dollárt, ami az első reklám előtt még 500 millió dollár volt.
A történet egyik legnagyobb ellentmondása éppen az, hogy a színésznő kifelé sokszor kiszámíthatatlan jelenségnek tűnik, miközben pályafutása mögött évek óta következetes üzleti építkezés látható. A nézők jelentős része még az HBO Eufória című sorozatának érzelmileg kiszolgáltatott, gyakran szexualizált Cassie Howardjaként ismerte meg. Mostanra viszont egyre több olyan vállalkozásban van jelen, melynek üzleti sikere már nem kizárólag attól függ, milyen filmszerepeket kap.
Bár vállalkozásainak hosszú távú teljesítménye egyelőre korántsem bizonyított, Sydney Sweeney már most Hollywood egyik legélelmesebb fiatal üzletasszonyának nevezhető.
A kislány, aki üzleti tervvel akart eljutni Hollywoodba
Sydney Sweeney 1997-ben született, és nem hollywoodi színészdinasztiából érkezett: édesanyja jogászként, édesapja a vendéglátásban dolgozott. Gyermekkorát a sport, a természetjárás és az iskolai tevékenységek határozták meg, mielőtt felfigyelt egy helyi film szereplőválogatására. A legtöbb gyerek ilyenkor egyszerűen megpróbálná meggyőzni a szüleit, hogy vigyék el a meghallgatásra, Sydney viszont ennél szokatlanabb megoldást választott.
Nagyjából tizenkét évesen egy ötéves üzleti tervet készített PowerPointban, melyben felvázolta, hogyan lehetne belőle hivatásos színésznő.
A szülei végül belementek, a valóság viszont jóval nehezebbnek bizonyult a prezentációnál: a család éveken át több ezer kilométeres oda-vissza utakat vállalt a meghallgatásokért, melyek rendszerint nem vezettek komoly szerephez. Később Los Angelesbe költöztek, de az új élet pénzügyi terhei jelentősek voltak. Sydney a Glamour 2024-es portréinterjújában arról beszélt, hogy a családja végül elveszítette anyagi biztonságát, szülei pedig elváltak.
A színésznő úgy nyilatkozott, hogy a család korábbi anyagi nehézségei miatt különösen fontos számára a pénzügyi biztonság:
- tudatosan takarékoskodik,
- ingatlanokba fektet,
- és igyekszik megfontolt döntéseket hozni a megkeresett pénzéről.
Ez önmagában persze még nem magyarázza meg későbbi üzleti sikereit, de segít megérteni, miért nem elégszik meg azzal, hogy újabb és újabb filmszerepeket kapjon. A hollywoodi karrier ugyanis kezdetben egyáltalán nem kínált kiszámítható megélhetést. Sydney Sweeney kisebb televíziós és filmes szerepek után 2018-ban kezdett szélesebb figyelmet kapni, de az igazi áttörést az Eufória, majd A Fehér Lótusz hozta meg. A két HBO-produkcióban nyújtott alakításáért 2022-ben két Emmy-jelölést is szerzett.
Ekkorra már biztosnak látszott, hogy Hollywood megtalálta az új fiatal sztárját. Sydney azonban nem akart kizárólag filmszerepektől függni.
A 65 ezer dolláros gázsitól a 7,5 milliós filmszerződésig
Sydney Sweeney már az Eufória sikere idején belépett a filmgyártás üzleti oldalára: korábbi párjával, Jonathan Davinóval megalapította a Fifty-Fifty Filmst, hogy a szerepek mellett a filmtervekről is dönthessen. A The Hollywood Reporter szerint a 2023-as Reality című filmért 65 ezer, a Madame Webért 750 ezer dollárt kapott.
Az Imádlak utálni című romantikus vígjáték már kétmillió dolláros színészi gázsit, 250 ezer dolláros produceri díjat és további, többmilliós sikerrészesedést hozott neki.
A következő nagy szerződése, a The Housemaid – A téboly otthona már 7,5 millió dollárról szólt: néhány év alatt több mint százszorosára nőtt az alapgázsija.
Sydney Sweeney 2026-ban a Fifty-Fifty Films átszervezése mellett Honey Trap néven új produkciós vállalatot alapított, mely elsőbbségi projektmegtekintési megállapodást kötött a Sonyval. A cégek saját bevétele nem ismert, de a modell világos: a színészi gázsin túl produceri és fejlesztési díjakból, valamint sikerrészesedésből is kereshet.
A botrányból reklámérték lett
A személyes márkájával már jóval az American Eagle előtt kísérletezett. Az Imádlak utálni bemutatója idején Glen Powell-lel tudatosan rájátszottak az állítólagos románcukról szóló találgatásokra, amit később maguk is elismertek. A Dr. Squatch 2025-ben ötezer darab, a színésznő „fürdővizével” reklámozott, nyolcdolláros szappant dobott piacra. A készlet pillanatok alatt elfogyott: a legfeljebb 40 ezer dolláros értékesítés jóval nagyobb médiavisszhangot hozott.
Az American Eagle farmerreklámja már országos vitát váltott ki a „jeans” és „genes” szójátékkal. Egyesek a szőke, kék szemű színésznő genetikai adottságainak hangsúlyozását kifogásolták, mások ártalmatlan reklámfogásnak tartották.
A ruházati cég szerint a Sydney Sweeneyvel és Travis Kelce-vel futó kampányok együtt több mint 700 ezer új vásárlót hoztak.
Nem kizárólag Sweeney érdeme, de a megosztó figyelem pénzt érhet.
SYRN: saját márka a szexszimbólum-imázsra építve
A 2026 januárjában elindított SYRN fehérneműmárka mögött már világosabb üzleti érdek húzódik. Az Eufória óta sokan a „szőke bombázó” sztereotípiájába szorítják, melyhez olykor a butaság előítélete társul. Sydney Sweeney viszont részben éppen erre a figyelemre épít. A férfiak figyelme terjesztheti a kampányt, de a női vásárlókat már az árnak, a méretezésnek és a minőségnek kell meggyőznie.
A SYRN indulásakor melltartókat helyeztek a Hollywood-feliratra, engedélyezési vitát kirobbantva, az első kollekció pedig néhány óra alatt elfogyott.
A Coatue befektetőként megjelent, de a tőkeösszeg, Sweeney tulajdoni hányada és a bevétel sajnos nem ismert. A Jeff Bezos nevével összekapcsolt egymilliárd dollár a Coatue egyik alapjához, nem a SYRN finanszírozásához kötődik.
Augusztusban az In Touch Weekly névtelen forrásból gyenge eladásokról írt, számszerű bizonyíték viszont nem volt. A kevés vásárlói értékelés dicséri a kényelmet, de méretezési panaszokat is tartalmaz. A márka fennmaradása tehát a visszatérő vásárlóktól függ, nem pedig attól, hogy van-e megfelelő elérése. Ezen dől el, mennyit ér a hírnév a pénztárnál.
A Novig-reklámok voltak a nagy robbanások
A szeptemberi Novig-reklám azért más, mert Sydney Sweeney nemcsak a kampány arca, hanem a sporteredményekre épülő előrejelzési platform részvényese is. A cégvezető szerint Sweeney kezdeményezte az üzletet, és a reklám készítésébe is volt beleszólása. A sportlabdákkal takart, szexualizált reklámot női olimpikonok is bírálták, de
a Novig a kampány utáni húsz napban 94 százalékkal nagyobb kereskedési volumenről, 187 százalékkal több letöltésről és 218 százalékkal több első befizetőről számolt be.
Ebben az NFL-szezon kezdete és a terjeszkedés is szerepet játszhatott.
A Novig napi adatai szerint augusztus 4. és október 10. között 2,97 milliárd dollárnyi szerződés-névértékű ügylet született. A heti volumen 128 millióról 646 millió dollárra nőtt. Ez nem árbevétel: a platform az ügyletek egy részénél díjat szed, a tényleges bevételét és profitját nem közli. Februárban 75 millió dollár tőkét vont be 500 milliós cégértéken; szeptember végén már kétmilliárdos értékelésről szóltak a sajtóhírek.
Sydney Sweeney, a tech-befektető
A filmgyártás és a két fogyasztói vállalkozás mellett Sweeney befektetett a Phoebe Gates és Sophia Kianni alapította Phia AI-alapú vásárlási alkalmazásba is. A startupot 2026-ban 185,5 millió dollárra értékelték; itt sem nyilvános a színésznő részesedése. Sydney Sweeney tehát a reklámdíjak mellett
- filmgyártó cégeket,
- saját márkát
- és startup-részesedéseket épít.
A stratégia kockázata éppen a közös nevező: minden üzlethez ugyanaz a személyes imázs kapcsolódik. Egy SYRN-vásárló például nyilvános értékelésben azt írta, hogy a Novig reklámja miatt nem rendel újra. Ez nem általános trend, de jelzi a potenciális kockázatot is, hogy ami egyszer húzóerő lehet, az máskor eltántoríthat egy vásárlót.
A botrányok tudatos megtervezése nem minden esetben bizonyítható. Most a legfontosabb kérdés tehát nem az, meddig képes még botrányokkal fenntartani maga körül a figyelmet. Sydney Sweeney ugyanis eddig éppen azt bizonyította, hogy nem egyetlen üzleti lehetőségre épít: mire az egyik kifullad, jó eséllyel már a következőn dolgozik.