Sydney Sweeney neve az elmúlt másfél évben szinte teljesen egybeforrt a botrányos reklámkampányokkal. Miközben egyesek a nőiesség kizsákmányolásával vádolják, mások Hollywood egyik legügyesebb marketingjelenségét látják benne. A háttérben azonban ennél egy sokkal érdekesebb történet zajlik, ami mögött egy, az utolsó gombostűig végiggondolt stratégia áll. A 29 éves színésznő ma már nemcsak filmek főszereplője és reklámarc, hanem producer, cégtulajdonos és technológiai vállalkozások befektetője is. Filmjei százmilliókat hoztak, saját vállalkozásokat alapított, egyik üzleti partnerének értéke pedig néhány hónap alatt a négyszeresére emelkedett. A kérdés most az, hogy hol ér véget Sydney Sweeney, a filmsztár, és hol kezdődik Sydney Sweeney, az üzletasszony.

Gyerekszínészből hollywoodi üzletasszony: így épít birodalmat Sydney Sweeney – a botrányreklámok csak a felszín / Fotó: AFP

Alig egy hónappal azután, hogy olimpiai bajnokok és más női sportolók is tiltakoztak legutóbbi reklámja ellen, Sydney Sweeney október 11-én, azaz múlt vasárnap újabb provokatív videóval jelentkezett. Az amerikai Novig sporteseményekre épülő előrejelzési platform kampányában a színésznő ismét ruha nélkül, amerikaifutball-labdákkal takarva jelenik meg. A közösségi média újból felrobbant, ami viszont kevésbé nyilvánvaló, hogy ez miért éri meg Sydney Sweenynek – a szerződésen és a kifizetésen kívül természetesen.

A színésznő ugyanis tulajdonrészt szerzett a vállalatban, melynek értéke a legutóbbi szeptemberi beszámolók szerint elérte a kétmilliárd dollárt, ami az első reklám előtt még 500 millió dollár volt.

A történet egyik legnagyobb ellentmondása éppen az, hogy a színésznő kifelé sokszor kiszámíthatatlan jelenségnek tűnik, miközben pályafutása mögött évek óta következetes üzleti építkezés látható. A nézők jelentős része még az HBO Eufória című sorozatának érzelmileg kiszolgáltatott, gyakran szexualizált Cassie Howardjaként ismerte meg. Mostanra viszont egyre több olyan vállalkozásban van jelen, melynek üzleti sikere már nem kizárólag attól függ, milyen filmszerepeket kap.

Bár vállalkozásainak hosszú távú teljesítménye egyelőre korántsem bizonyított, Sydney Sweeney már most Hollywood egyik legélelmesebb fiatal üzletasszonyának nevezhető.