Ez hihetetlelen: döbbenetes választ ad az EU a Trump-Putyin alkura – Kaja Kallas már hétfőn újabb szankciókat vetne ki Oroszországra

„Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók felfüggesztése további bevételhez juttatja Moszkvát a háború folytatásához. Nem most van itt az ideje annak, hogy enyhítsünk az Oroszországra nehezedő nyomáson, Európa nem is fogja ezt tenni” – írt az X-en Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő.

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A főképviselő bejegyzésében azt is írta, hogy az orosz csapások az elmúlt két nap alatt több mint 80 ukrán civil életét követelték, miközben Oroszország fokozta az Európa, mind az uniós tagállamok, mind pedig a NATO-szövetségesek elleni hibrid támadásait.

Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn, luxembourgi tanácsülésükön várhatóan jóváhagyják "az Oroszország háborús gépezetét célzó", az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta "legnagyobb szankciós csomagot".

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít "az amerikai és a világpiacra", miután Trump "igen sikeres" tárgyalást folytatott az orosz elnökkel. Egyúttal az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat.

A pénteki megállapodásnak köszönhetően Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.

Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz dízel importját. A lépés átmeneti könnyítést jelent azokon a szankciókon, amelyek célja Moszkva háborús bevételeinek korlátozása volt.

























