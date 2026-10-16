Súlyos válság közeleg: 23 ezer munkahely szűnhet meg a német szélenergia-iparban, az ország tengeri termelése rogyhat meg – Magyarországon most pörgetnék fel a telepítéseket

Súlyos válságba került a német tengeri szélenergia-ipar: az ágazat jelenlegi 49 ezer munkahelyéből akár 23 ezer is megszűnhet a következő négy évben, ha nem indul újra a tengeri szélerőművek fejlesztése – írja a Tichys Einblick a Handelsblatt tudósítása alapján. A lehetséges leépítések mellett 24 milliárd eurós árbevétel-kiesés is fenyeget, miközben a német ipar hozzáadott értékének jelentős része külföldre vándorolhat.

Vészjelzést adtaki: akár 23 ezer, a német tengeri szélenergia-iparhoz kapcsolódó munkahely is veszélyben lehet

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A német tengeri szélenergia-ipart még az ág is húzza

A fenti megállapításra jutott a wind:research német energiapiac-kutató cég a német tengeri szélenergia-ipari szövetség, a Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) megbízásából készített elemzésében. A beszámoló szerint az ágazat képviselői elsősorban a fejlesztések elhúzódását, a bizonytalan beruházási környezetet és a növekvő költségeket okolják.

Németországban két éve nem indult el egyetlen új tengeri szélerőműprojekt sem.

Az elhalasztott tenderek, a hálózati csatlakozások késése és a bizonytalan nagyberuházások miatt a beszállítók megrendelésállománya is megcsappant. Legalább 16 gigawattnyi tervezett kapacitás megvalósítása került veszélybe, miközben olyan nagy energiacégek, mint a BP és a TotalEnergies, már azt is mérlegelik, hogy visszaadják az Északi-tengeren korábban elnyert területeik koncesszióit.

A 2026-ra tervezett pályázatokat 2027-re halasztották, vagy egyáltalán nem érkezett rájuk ajánlat. Utóbbira példa a 2025 augusztusában tartott aukció is. A BWO szerint sürgős politikai beavatkozásra van szükség, mert a német tengeri szélenergia-ipar hosszú távú fennmaradása forog kockán.

A válság hátterében

az építési és anyagköltségek jelentős emelkedése,

a magas kamatok, és

a kiszámíthatatlan politikai környezet egyaránt szerepet játszik.

Iparági becslések szerint a tengeri szélerőművek építési és üzemeltetési költségeinek akár a fele is a finanszírozáshoz kapcsolódhat.

Ezzel párhuzamosan a szélturbinák gyártói is egyre erősebb alkupozícióba kerülnek. A GE Vernova már nem fogad új megrendeléseket, így az európai piacon gyakorlatilag a Siemens Gamesa és a Vestas marad a két meghatározó szereplő.