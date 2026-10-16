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Súlyos válság közeleg: 23 ezer munkahely szűnhet meg a német szélenergia-iparban, az ország tengeri termelése rogyhat meg – Magyarországon most pörgetnék fel a telepítéseket

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A tengeri szélerőművek építésének megtorpanása, a növekvő költségek és a kínai gyártók erősödő versenye miatt a német offshore szélenergia-ipar akár 23 ezer munkahelyet is elveszíthet négy éven belül. A szélenergia-ágazat közben újabb állami támogatásokat és kiszámíthatóbb szabályozást sürget, miközben 2025-ben már 2,1 milliárd euró közpénz jutott a tengeri szélerőművek támogatására.
Juhász Péter
2026.10.16, 12:54
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Súlyos válságba került a német tengeri szélenergia-ipar: az ágazat jelenlegi 49 ezer munkahelyéből akár 23 ezer is megszűnhet a következő négy évben, ha nem indul újra a tengeri szélerőművek fejlesztése – írja a Tichys Einblick a Handelsblatt tudósítása alapján. A lehetséges leépítések mellett 24 milliárd eurós árbevétel-kiesés is fenyeget, miközben a német ipar hozzáadott értékének jelentős része külföldre vándorolhat.

Construction of an offshore wind farm by EnBW, szélenergia
Vészjelzést adtaki: akár 23 ezer, a német tengeri szélenergia-iparhoz kapcsolódó munkahely is veszélyben lehet
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német tengeri szélenergia-ipart még az ág is húzza

A fenti megállapításra jutott a wind:research német energiapiac-kutató cég a német tengeri szélenergia-ipari szövetség, a Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) megbízásából készített elemzésében. A beszámoló szerint az ágazat képviselői elsősorban a fejlesztések elhúzódását, a bizonytalan beruházási környezetet és a növekvő költségeket okolják.

Németországban két éve nem indult el egyetlen új tengeri szélerőműprojekt sem.

Az elhalasztott tenderek, a hálózati csatlakozások késése és a bizonytalan nagyberuházások miatt a beszállítók megrendelésállománya is megcsappant. Legalább 16 gigawattnyi tervezett kapacitás megvalósítása került veszélybe, miközben olyan nagy energiacégek, mint a BP és a TotalEnergies, már azt is mérlegelik, hogy visszaadják az Északi-tengeren korábban elnyert területeik koncesszióit.

A 2026-ra tervezett pályázatokat 2027-re halasztották, vagy egyáltalán nem érkezett rájuk ajánlat. Utóbbira példa a 2025 augusztusában tartott aukció is. A BWO szerint sürgős politikai beavatkozásra van szükség, mert a német tengeri szélenergia-ipar hosszú távú fennmaradása forog kockán.

A válság hátterében

  • az építési és anyagköltségek jelentős emelkedése, 
  • a magas kamatok, és 
  • a kiszámíthatatlan politikai környezet egyaránt szerepet játszik. 

Iparági becslések szerint a tengeri szélerőművek építési és üzemeltetési költségeinek akár a fele is a finanszírozáshoz kapcsolódhat.

Ezzel párhuzamosan a szélturbinák gyártói is egyre erősebb alkupozícióba kerülnek. A GE Vernova már nem fogad új megrendeléseket, így az európai piacon gyakorlatilag a Siemens Gamesa és a Vestas marad a két meghatározó szereplő.

Benedikt Scheel, a BWO igazgatósági elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak arra figyelmeztetett, hogy a tét jóval túlmutat a szélerőmű-építéseken. 

A leépítések a kikötői szolgáltatásokat, az acélipart, a hajógyártást és a technológiai vállalatokat is érinthetik. 

A német tengeri szélenergia-ipar ugyanis kiterjedt beszállítói hálózatra támaszkodik, amelynek fenntartásához hosszú távon kiszámítható beruházásokra van szükség.

A kínai gyártók is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak

A válság már a vállalatok működésében is érezteti hatását. A rostocki EEW Special Pipe Constructions, a tengeri szélerőművek alapozásához használt acélcsövek és monopile-alapok egyik vezető globális gyártója az év végéig mintegy száz munkahely megszüntetését tervezi az alapvetően ezerfős állományából.

A vállalat egy belső tájékoztatóban 2028 végéig alacsony kapacitáskihasználtsággal számolt. A németországi megrendelések hiánya mellett a kínai gyártók fokozódó versenyét is megemlítette mögöttes okként.

A Kínából érkező, előre gyártott acélalapok vámmentesen juthatnak be az Európai Unióba, ami tovább növeli az árversenyt az európai termelőkkel szemben. A német ipar így egyszerre küzd a hazai beruházások elmaradásával és az import erősödésével.

Dirk Briese, a wind:research ügyvezetője szerint már 2028-tól kedvezőtlenül alakulhat a beszállítók megrendelésállománya. Ha egy-két évnél hosszabb időre leállnak az építkezések, az újabb súlyos törést okozhat a tengeri szélenergia-iparban.

Stefan Thimm, a BWO ügyvezetője arra figyelmeztetett, hogy a német fejlesztések lassulása a nemzetközi verseny és az importnyomás erősödésével együtt a hazai ipari bázist veszélyezteti.

2025 júniusa óta egyetlen tengeri szélerőművi tender sem zárult sikeresen. A gyártóknak, a kikötőknek, a telepítést végző vállalatoknak és a tengeri szolgáltatóknak ugyanakkor évekkel előre látható megrendelésekre van szükségük ahhoz, hogy gyárakba, hajókba és munkaerőbe fektessenek.

Évi több milliárd euró közpénz jut a szélenergiára

A tengeri szélenergia hosszú ideje a német energiaátmenet egyik kiemelt, jelentős állami támogatásokkal ösztönzött ágazata. Németország 2045-ig 70 gigawattnyi tengeri szélerőművi kapacitás elérését tűzte ki célul.

A kutatócég egy korábbi tanulmánya 2025-re még 14,6 milliárd eurós bruttó hozzáadott értékkel és 49 ezer foglalkoztatottal számolt.

Az iparág jelentős szerepet játszik a német ipari központok, köztük Észak-Rajna-Vesztfália és Baden-Württemberg gazdaságában is.

A hosszú távú tervek megvalósulásával az ágazat foglalkoztatottainak száma 120 ezerre emelkedhetne, a megtermelt hozzáadott érték pedig meghaladhatná az 50 milliárd eurót. A fejlesztések megtorpanása azonban ezt a növekedési pályát is veszélybe sodorhatja.

A helyzet sokakban a német napelemipar korábbi leépülését idézi fel, amikor a hazai gyártási kapacitások és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági érték jelentős része külföldre került.

Az iparági szereplők most a tengeri szélenergiáról szóló törvény tervezett módosításában várnak egyértelmű politikai döntéseket. A követelések között a kiszámíthatóbb fejlesztési környezet mellett a támogatások fenntartása is szerepel.

A német állam 2025-ben 2,1 milliárd eurót fordított a tengeri szélerőművek támogatására, szemben a 2024-es 1,9 milliárd euróval. A 2025-ös támogatási összeg a 49 ezer munkahellyel elosztva hozzávetőleg 42 900 eurónak felel meg állásonként. Ez az egyszerű arányszámítás azonban nem jelenti azt, hogy a támogatás közvetlenül a dolgozókhoz került volna: a pénz a szélerőművek támogatását szolgálta, és nem az egyes munkavállalók bérkiegészítése volt.

Németország egyre nagyobb veszélyt lát a kínai termékek európai térnyerésében, ezért Friedrich Merz kancellár újabb kereskedelmi korlátozásokat sürget. Berlin szerint az eddigi intézkedések nem elegendők az európai ipar védelméhez, így a német gazdaság szempontjából meghatározó ágazatokban is fellépést vár Brüsszeltől – írtuk a napokban a Világgazdaság oldalán.

A németeknél már bizonytalanság van a szélenergia körül, Magyarországon most durrantanák be

Miközben Magyarországon Kapitány István miniszter nagyszabású szélenergia-programot hirdetett, Németországban egyes tartományok már távolodnak a szélenergiától. 

Mint október elején megírtuk, Szászország lehet az első német tartomány, amely átmenetileg fékezi az új szélturbinák építését. A szélenergia hasznosítására kijelölt elsőbbségi területeken kívül a CDU és az SPD kisebbségi kormánya felfüggesztené az új turbinák engedélyezését. A kezdeményezés éppen akkor érkezik, amikor a szászországi szélenergia-ellenzők eddigi legnagyobb sikerüket ünneplik. A további bővítés ellen indított népi kezdeményezéshez a szervezők szerint már mintegy 42 ezer aláírást gyűjtöttek össze, miközben mindössze 40 ezerre van szükség. A kezdeményezést most a tartományi parlament elé terjesztik.

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