Ukrajna irdatlan szélerőművet épít EU-pénzből: ezt szereti Brüsszel – még Románia is kap áramot
Az Európai Bizottság október elején három új beruházásnak ítélte oda a CB RES, vagyis Cross-Border Renewable Energy státuszt. Ezek egyike a WIND nevű ukrán-román projekt, amelynek központi eleme a Poltavska szélerőműpark. Az Európai Bizottság végrehajtó ügynöksége, a CINEA szerint a szárazföldi erőmű tervezett kapacitása 650 megawatt, éves termelése pedig megközelítheti a 2 terawattórát. Ukrajna a háborús pusztítás közepette olyan diverzifikált energiatermelő kapacitást épít, amely az ukrán energiarendszer EU-ba történő integrációjáról, valamint a háború utáni gazdasági pozicionálást készíti elő.
A 2021-2027-es időszakra szánt mintegy 875 millió eurós költségvetést állította be az EU, ezt a forrást a határokon átnyúló együttműködésre szánták, amely segíti az EU országait a 2030-as megújuló energiacélok költséghatékonyabb elérésében.
A fenti projekt jelentősége azonban túlmutat azon, hogy Ukrajna újabb nagy megújulóenergia kapacitással gazdagodik. Az uniós dokumentáció már kifejezetten azzal számol, hogy a Poltavskában megtermelt villamosenergiából Romániába is exportálnak majd. Ezzel a beruházás az ukrán és az uniós villamosenergia-piac további összekapcsolásának egyik jelentős projektjévé válhat – számolt be a román Economica portál.
Brüsszel pénzügyileg is megtámogathatja a projektet
A brüsszeli döntés azért különösen fontos, mert a CB RES státusznak nem csak politikai jelentősége van. Az ebbe a kategóriába bekerülő beruházások jogosulttá válhatnak támogatásra az uniós energetikai keretéből, például tanulmányokhoz, de a kivitelezési munkákhoz is. A programban bizonyos feltételek teljesülése esetén unión kívüli országok projektjei is részt vehetnek, így lehet egyik kedvezményezettje Ukrajna is.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Brüsszel már eldöntötte volna a 650 megawattos ukrán szélerőmű finanszírozását. A státusz azt jelenti, hogy a projekt jogosulttá válik arra, hogy uniós támogatásért pályázzon, miközben az ilyen minősítés javíthatja a beruházás láthatóságát és finanszírozhatóságát is. Az uniós program célja éppen az, hogy a tagállamok, illetve bizonyos esetekben az EU-tagországok és harmadik országok közösen fejlesszenek és működtessenek megújulóenergia-kapacitásokat. A Poltavska-projekt esetében ez Ukrajnát és Romániát kapcsolja össze.
Hatalmas szélerőmű készül Ukrajnában
A román Economica.net szerint a Poltavska szélerőmű jelenleg aktív fejlesztési szakaszban van. A beruházó az ukrán DTEK energetikai csoport egyik leányvállalata. A tervek szerint az erőművet 2028 decemberére fejeznék be, a kereskedelmi termelés pedig 2029 januárjában indulhat el. A projekt mérete román összehasonlításban is jelentős. Az Economica szerint a 650 megawattos ukrán beruházás nagyságrendje már a romániai Fântânele-Cogealac szélerőmű-komplexuméval vetekszik, amely elkészültekor Európa egyik legnagyobb szárazföldi szélerőműparkjának számított.
De ennél is nagyobb fejlesztés körvonalazódhat. A Poltavska mellett további, összesen akár 500 megawattos szélerőmű-kapacitás lehetőségét vizsgálják Ukrajnában. Ez azonban egyelőre nincs benne a most uniós státuszt kapott projektben. Ha később ezek a beruházások is megvalósulnak, évente további mintegy 1,6 terawattóra villamos energiát termelhetnének.
Az ukránok már megvetették a lábukat Romániában
A román kapcsolat nem a Poltavska-projekttel kezdődik. A DTEK uniós megújulóenergia-üzletága, a DRI már 299 megawatt működő megújuló kapacitással rendelkezik Romániában. Portfóliójába
- két Glodeni naperőmű,
- a 60 megawattos Ruginoasa szárazföldi szélerőműpark
- és a 126 MWp teljesítményű Văcărești naperőmű tartozik.
Mindez azt mutatja, hogy az ukrán energiaszektor egyes szereplői már nem kizárólag az ország belső ellátásának helyreállításában gondolkodnak. A Poltavska esetében a tervezésbe eleve bekerült a határon átnyúló kereskedelem, az Európai Bizottság pedig a projekt CB RES státuszával intézményesen is támogatja az ukrán és az uniós energiapiac szorosabb összekapcsolását.