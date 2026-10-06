Ukrajna irdatlan szélerőművet épít EU-pénzből: ezt szereti Brüsszel – még Románia is kap áramot

Az Európai Bizottság október elején három új beruházásnak ítélte oda a CB RES, vagyis Cross-Border Renewable Energy státuszt. Ezek egyike a WIND nevű ukrán-román projekt, amelynek központi eleme a Poltavska szélerőműpark. Az Európai Bizottság végrehajtó ügynöksége, a CINEA szerint a szárazföldi erőmű tervezett kapacitása 650 megawatt, éves termelése pedig megközelítheti a 2 terawattórát. Ukrajna a háborús pusztítás közepette olyan diverzifikált energiatermelő kapacitást épít, amely az ukrán energiarendszer EU-ba történő integrációjáról, valamint a háború utáni gazdasági pozicionálást készíti elő.

A romániai szélerőmű parkok kapacitása mellé Ukrajnából fognak vásárolni áramot/Fotó: AFP

A 2021-2027-es időszakra szánt mintegy 875 millió eurós költségvetést állította be az EU, ezt a forrást a határokon átnyúló együttműködésre szánták, amely segíti az EU országait a 2030-as megújuló energiacélok költséghatékonyabb elérésében.

A fenti projekt jelentősége azonban túlmutat azon, hogy Ukrajna újabb nagy megújulóenergia kapacitással gazdagodik. Az uniós dokumentáció már kifejezetten azzal számol, hogy a Poltavskában megtermelt villamosenergiából Romániába is exportálnak majd. Ezzel a beruházás az ukrán és az uniós villamosenergia-piac további összekapcsolásának egyik jelentős projektjévé válhat – számolt be a román Economica portál.

Brüsszel pénzügyileg is megtámogathatja a projektet

A brüsszeli döntés azért különösen fontos, mert a CB RES státusznak nem csak politikai jelentősége van. Az ebbe a kategóriába bekerülő beruházások jogosulttá válhatnak támogatásra az uniós energetikai keretéből, például tanulmányokhoz, de a kivitelezési munkákhoz is. A programban bizonyos feltételek teljesülése esetén unión kívüli országok projektjei is részt vehetnek, így lehet egyik kedvezményezettje Ukrajna is.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Brüsszel már eldöntötte volna a 650 megawattos ukrán szélerőmű finanszírozását. A státusz azt jelenti, hogy a projekt jogosulttá válik arra, hogy uniós támogatásért pályázzon, miközben az ilyen minősítés javíthatja a beruházás láthatóságát és finanszírozhatóságát is. Az uniós program célja éppen az, hogy a tagállamok, illetve bizonyos esetekben az EU-tagországok és harmadik országok közösen fejlesszenek és működtessenek megújulóenergia-kapacitásokat. A Poltavska-projekt esetében ez Ukrajnát és Romániát kapcsolja össze.