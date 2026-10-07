Szerbiának retro gázszerződése van, de déli szomszédunkkal kesztyűs kézzel bánnak az oroszok: ennyit számít, ha az olajárak és nem a gázpiac alapján fizet egy ország

Az európai energiapiac helyzete a fűtési szezon előtt továbbra is rendkívül feszült, már összevethető a 2022-es válsággal Szerbia megbízott bányászati és energiaügyi minisztere szerint. Dubravka Djedović-Handanović egy belgrádi regionális energiacsúcstalálkozón a hasonlóságot különösen az energiaköltségek terén tartotta szembetűnőnek.

Szerbia jól áll a gázkészlettel, de energiaválságtól óv/Fotó: Srbijagas

Mint a miniszterhelyettes felsorolta,

A gáz ezer köbméterenkénti ára meghaladta a 780 eurót

az olaj hordónkénti ára körülbelül 100 dollár,

az áram pedig megawattóránként 180-220 euróba kerül.

Djedović-Handanović számos tényezőnek tulajdonította az áremelkedést: az aszálynak, a Duna alacsony vízállásának, a vízerőművek, hőerőművek és atomerőművek csökkent termelésének, valamint az európai gáztárolók elégtelen kapacitásának tulajdonította. A rendkívül magas gázárak terítékre kerültek az európai energiaügyi miniszterek minapi, dublini találkozóján is.

Magyar segítséggel stabil a szerb gázellátás

A miniszter-helyettes azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia jelentős gázkészlettel rendelkezik. Ehhez hozzátehetjük, Szerbia törzsudvarnoki (Banatski Dvor) földalatti gáztárolója bővítés alatt áll, így azt korábbi hírek szerint nem is használja, 2022 óta Magyarországon tároltat gázt. Viszont szeptemberi szerbiai közlések szerint van mintegy 400 millió köbméter földgáza a törzsudvarnoki tárolóban, további 500 millió köbméter pedig Magyarországon az MVM és a Srbijagas megállapodása alapján. A 350 millió köbméterrel kibővített törzsudvarnoki létesítményt ez év végén tervezték üzembe helyezni, de ebből nem lesz semmi. A 2012-ben átadott tároló 51 százaléka ugyanis a Gazpromé, 49 százaléka a Srbijagasé. Márpedig a tároló átadását szakértők szerint éppen a Gazprom-hányad miatti amerikai szankciók késleltetik. Egyelőre nincs is új dátuma a beruházás befejetésének.

Arról nem szólt a miniszter-helyettes, hogy Szerbia olyan konstrukcióban kötötte meg a Gazprom Exporttal a gázimportszerződését, ami a magas olajárak idején hátrányos. A Szerbiának eladott orosz gáz ára ugyanis olajárindexált, lényegében offmarketnek mondható, míg például a magyarországi és jellemzően a legtöbb európai országé az Európában meghatározó hollandiai gáztőzsde, a TTF jegyzését követi.