Szerbiának retro gázszerződése van, de déli szomszédunkkal kesztyűs kézzel bánnak az oroszok: ennyit számít, ha az olajárak és nem a gázpiac alapján fizet egy ország
Az európai energiapiac helyzete a fűtési szezon előtt továbbra is rendkívül feszült, már összevethető a 2022-es válsággal Szerbia megbízott bányászati és energiaügyi minisztere szerint. Dubravka Djedović-Handanović egy belgrádi regionális energiacsúcstalálkozón a hasonlóságot különösen az energiaköltségek terén tartotta szembetűnőnek.
Mint a miniszterhelyettes felsorolta,
- A gáz ezer köbméterenkénti ára meghaladta a 780 eurót
- az olaj hordónkénti ára körülbelül 100 dollár,
- az áram pedig megawattóránként 180-220 euróba kerül.
Djedović-Handanović számos tényezőnek tulajdonította az áremelkedést: az aszálynak, a Duna alacsony vízállásának, a vízerőművek, hőerőművek és atomerőművek csökkent termelésének, valamint az európai gáztárolók elégtelen kapacitásának tulajdonította. A rendkívül magas gázárak terítékre kerültek az európai energiaügyi miniszterek minapi, dublini találkozóján is.
Magyar segítséggel stabil a szerb gázellátás
A miniszter-helyettes azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia jelentős gázkészlettel rendelkezik. Ehhez hozzátehetjük, Szerbia törzsudvarnoki (Banatski Dvor) földalatti gáztárolója bővítés alatt áll, így azt korábbi hírek szerint nem is használja, 2022 óta Magyarországon tároltat gázt. Viszont szeptemberi szerbiai közlések szerint van mintegy 400 millió köbméter földgáza a törzsudvarnoki tárolóban, további 500 millió köbméter pedig Magyarországon az MVM és a Srbijagas megállapodása alapján. A 350 millió köbméterrel kibővített törzsudvarnoki létesítményt ez év végén tervezték üzembe helyezni, de ebből nem lesz semmi. A 2012-ben átadott tároló 51 százaléka ugyanis a Gazpromé, 49 százaléka a Srbijagasé. Márpedig a tároló átadását szakértők szerint éppen a Gazprom-hányad miatti amerikai szankciók késleltetik. Egyelőre nincs is új dátuma a beruházás befejetésének.
Arról nem szólt a miniszter-helyettes, hogy Szerbia olyan konstrukcióban kötötte meg a Gazprom Exporttal a gázimportszerződését, ami a magas olajárak idején hátrányos. A Szerbiának eladott orosz gáz ára ugyanis olajárindexált, lényegében offmarketnek mondható, míg például a magyarországi és jellemzően a legtöbb európai országé az Európában meghatározó hollandiai gáztőzsde, a TTF jegyzését követi.
Ráadásul piaci forrásunk szerint a szerb képletnek része a gázolaj ára is, a gázolaj hordója pedig a tavaly 70 dollárról mostanra mintegy 200 dollárra ugrott. Szerbiának tehát, arra kellene törekednie, hogy piacira váltsa a már csak Oroszországban és néhány közép-ázsiai országban használt, a kőolaj árához igazodó retró importár-képletén. Vélhetőleg retróképlet szerint vásárol Görögország is, amely az év első kilenc hónapjában jelentős tételt, 2,14 milliárd köbméter orosz gázt importált a Szidirokasztro vezetéken keresztül.
A Világgazdaság korábbi cikkei szerint a Magyarországra érkező orosz földgáz árát is két mediterrán piaci olajtermék árához kötötték. Ez akkor változhatott meg, amikor 2021-ben megszületett a 10+5 évre szóló magyar-orosz gázimportszerződés, amely alapján azóta Ukrajna helyett Szerbia és Ausztria felől importál az MVM CEEnergy.
Szerbia barátságos áron kap orosz gázt
Tegyük hozzá, Szerbia még mindig kedvező helyzetben van. Az idén átlagosan 320-330 dollárt fizet az orosz gáz ezer köbméteréért, míg az európai országok, köztük Magyarország átlagosan 562 dollárt. Nem járt rosszul szeptember végén sem, amikor újabb három hónappal hosszabbította meg az importszerződését. „A szerb állampolgároknak tudniuk kell, hogy továbbra is jó, alacsony gázárat – 318 eurót ezer köbméterenként a jelenlegi 868 eurós piaci ár helyett – fogunk biztosítani” – közölte Aleksandar Vučić azóta lemondott szerb elnök a megállapodás megkötése után a közösségi médiában.
Magyarország és a többi európai ország viszont nincs könnyű helyzetben. Február óta 140 százalékkal emelkedtek a gázárak az Európai Unióban. Igaz, már az ukrajnai konfliktus 2022 februári kitörése óta nőnek, részben az Oroszország elleni uniós szankciókra visszavezethetően. Európa ekkor kezdett el leválni az orosz olaj- és kőolajtermékekről, vállalatai pedig az európai szankciók által bevezetett új fizetési feltételek miatt sorra mondták fel a gázszerződéseket. Rontott a helyzeten, hogy 2022 szeptemberében felrobbantották az Oroszországból Németországba futó Északi Áramlat és Északi Áramlat II gázvezeték három csövét.
A gáz drágulása Magyarországon három szempontból vizsgálandó:
- A változás a lakosság számára közvetlenül érdektelen, mert a háztartások az átlagfogyasztás mennyiségéig a rezsicsökkentett, alacsony hatósági árat fizetik.
- A piaci szereplők azonban megszenvedik a magas árat, ami rontja a versenyképességüket, az pedig érinti a magyar gazdaság versenyképességét, végső soron a lakosság munkahelyeinek biztonságát is.
- Az egyetemes szolgáltató is piaci áron vásárol. Bár számára az állam megtéríti a beszerzési ár és az alacsony, befagyasztott, tehát még az inflációt sem követő hatósági eladási ár különbözetét, de ez nagy teher a költségvetésnek. A rezsicsökkentés fenntartására fordított pénz az intézmény kritikusai szerint más, az ország építését szolgáló területektől von el forrást.