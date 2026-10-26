Deviza
EUR/HUF366,97 +0,18% USD/HUF327,44 +0,29% GBP/HUF437,06 +0,04% CHF/HUF396,35 0% PLN/HUF83,33 +0,12% RON/HUF68,63 +0,54% CZK/HUF15,06 0% EUR/HUF366,97 +0,18% USD/HUF327,44 +0,29% GBP/HUF437,06 +0,04% CHF/HUF396,35 0% PLN/HUF83,33 +0,12% RON/HUF68,63 +0,54% CZK/HUF15,06 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 625,8 +0,41% MTELEKOM2 672 -0,52% MOL4 934 +2,31% OTP40 600 +0,62% RICHTER13 050 -0,92% OPUS206 -0,97% ANY6 150 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 140 -0,72% BUMIX8 686,44 -0,39% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 119,1 -0,81% BUX142 625,8 +0,41% MTELEKOM2 672 -0,52% MOL4 934 +2,31% OTP40 600 +0,62% RICHTER13 050 -0,92% OPUS206 -0,97% ANY6 150 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 140 -0,72% BUMIX8 686,44 -0,39% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 119,1 -0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Teljes felfordulás jöhet a gazdaságban: a szerbiai választások győztese fenekestül forgatná fel a rendszert, de egyelőre nem tudni, miből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyszabású gazdasági átalakításra készül a hatalomra törő szerb diákmozgalom: milliárdos korrupciós ügyeket vizsgálnának felül, átalakítanák az állami támogatásokat, és olcsóbb gyógyszereket, valamint lakhatási kedvezményeket ígérnek. A szerbiai választások győztesének tervei komoly változásokat hozhatnak a vállalkozások és a befektetők számára is, ám egyelőre nagy kérdés, honnan teremtenék elő a nagyszabású ígéretekhez szükséges pénzt.
Dózsa György
2026.10.26, 09:29
Szóljon hozzá!

A szerbiai választásokon győztes, diákmozgalom által támogatott választási lista 11 pontos programmal készült a kormányzásra. A három nagy fejezetre osztott dokumentum egyszerre tartalmaz korrupcióellenes intézkedéseket, gazdaságfejlesztési elképzeléseket és szociális ígéreteket. 

Szerbiai választások
A szerbiai választások győztese gondban lesz; a kormányalakításon túl gazdasági programot is kell készítenie / Fotó: AFP

A részletes vállalásokat még szeptemberben ismertette a Nova.rs szerb hírportál. A mozgalom gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb eleme az állami források felhasználásának átalakítása. A program szerint 

  • szigorúbban ellenőriznék a közbeszerzéseket, 
  • felülvizsgálnák a korábbi nagyberuházásokat, és 
  • elkoboznák a törvénytelenül szerzett vagyont. 

A kezdeményezők szerint ezekkel az intézkedésekkel több százmillió euró kerülhetne vissza az államkasszába, amelyet oktatásra és gazdaságfejlesztésre fordítanának. 

Szakítanának az olcsó munkaerőre épülő gazdasággal

A választási program hangsúlyos célja a Nova.rs által közölt teljes program szerint a szerb gazdaság versenyképességének javítása. A diákmozgalom az olcsó munkaerőre épülő modell helyett nagyobb hozzáadott értékű, innovációvezérelt gazdaságot szeretne kialakítani. Ennek érdekében szorosabb együttműködést ösztönöznének az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások között. Jelentős támogatásokat és pályázati forrásokat biztosítanának az induló innovatív vállalkozásoknak, a hazai cégeknek és a mezőgazdasági termelőknek.

A munkavállalók helyzetén is változtatnának. A 

határozott idejű munkaszerződések maximális időtartamát a jelenlegi 24 hónapról 12 hónapra csökkentenék, hogy mérsékeljék a bizonytalan foglalkoztatást.

A mezőgazdaságban fellépnének az importőrök piaci erőfölényével szemben, és kiemelt védelemben részesítenék a termőföldet és a vízkészleteket. A cél az élelmiszer-ellátás biztonságának erősítése, valamint a termelői és fogyasztói árak közötti aránytalanságok mérséklése. 

Olcsóbb lakhatást és gyógyszereket ígérnek

A program szociális intézkedései szintén jelentős költségvetési kiadásokkal járhatnak. A fiatal családok kedvezményes bérleti és lakásvásárlási lehetőségeket kapnának, miközben adókedvezményekkel segítenék őket. Hasonló támogatásokat biztosítanának az oktatásban és az egészségügyben dolgozóknak is. 

A mozgalom ingyenes tankönyveket ígér valamennyi általános és középiskolás diáknak. Emellett állami beavatkozással jelentősen csökkentenék a gyógyszerárakat, és fejlesztenék a vidéki egészségügyi ellátást. 

A finanszírozás azonban kérdéses, a szerbiai választások győztesének nincs költségvetési terve

A program egyik legnagyobb bizonytalansága, hogy a számos támogatási és szociális vállalás finanszírozására nem tartalmaz részletes költségvetési tervet. A lengyel Keleti Tanulmányok Központja (OSW) október 21-i elemzésében arra figyelmeztetett, hogy több korrupcióellenes intézkedés végrehajtása olyan rendszerszintű változtatásokat igényelne, amelyeket a program nem részletez. Az elemzők szerint 

a választásokon győztes a Hallgatói Lista – A hallgatók győznek (Studentska lista – Studenti pobeđuju) nevű választási szövetség szakértői kormány felállítására törekedhet.

A politikai és gazdasági bizonytalanság így hatalmas, hiszen egyelőre semmilyen érdemi információ nincs arról, hogy az új politikai erő miként alakítaná át például az adórendszert, a költségvetési politikát, vagy a külföldi beruházások feltételeit. 

Vučić oroszellenes szankciókra és a befektetői bizonytalanság növekedésére figyelmeztetett

Aleksandar Vučić választási eredményre adott első reakciójában arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányváltás mélyreható geopolitikai és gazdasági következményekkel járhat. Vučić kijelentette, hogy 

várakozásai szerint Szerbia az új vezetés alatt szankciókat vezet majd be Oroszországgal szemben. 

Ez jelentős külpolitikai fordulatot jelentene az ország számára, amely szoros politikai, gazdasági és történelmi kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben az európai uniós tagság elérésére törekszik. A távozó elnök arra is figyelmeztetett, hogy a választási eredmény kedvezőtlen üzenetet küldhet a befektetőknek.

EU-WESTERN-BALKANS-SUMMIT
A hatalomból távozó Vučić szerint Belgrád szankciókat fog bevezetni Oroszországgal szemben / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez a figyelmeztetés azért különösen jelentős, mert a külföldi beruházások ösztönzése Vučić gazdaságpolitikájának egyik központi pillére volt. Hatalmon töltött évei alatt a kormány következetesen stabil és a külföldi vállalatok, illetve befektetők számára egyre vonzóbb célpontként mutatta be Szerbiát.

A teljesen új politikai vezetés hatalomra kerülése ezért kérdéseket vethet fel a befektetők körében a politikai stabilitással, a gazdaságpolitikával, a szabályozási környezettel és Szerbia jövőbeli külpolitikai irányvonalával kapcsolatban - írja az Euronews.

 

Kapcsolódó
v

 

Szóljon hozzá!
Szerbia
választás
Vucic
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu