Teljes felfordulás jöhet a gazdaságban: a szerbiai választások győztese fenekestül forgatná fel a rendszert, de egyelőre nem tudni, miből

A szerbiai választásokon győztes, diákmozgalom által támogatott választási lista 11 pontos programmal készült a kormányzásra. A három nagy fejezetre osztott dokumentum egyszerre tartalmaz korrupcióellenes intézkedéseket, gazdaságfejlesztési elképzeléseket és szociális ígéreteket.

A szerbiai választások győztese gondban lesz; a kormányalakításon túl gazdasági programot is kell készítenie / Fotó: AFP

A részletes vállalásokat még szeptemberben ismertette a Nova.rs szerb hírportál. A mozgalom gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb eleme az állami források felhasználásának átalakítása. A program szerint

szigorúbban ellenőriznék a közbeszerzéseket,

felülvizsgálnák a korábbi nagyberuházásokat, és

elkoboznák a törvénytelenül szerzett vagyont.

A kezdeményezők szerint ezekkel az intézkedésekkel több százmillió euró kerülhetne vissza az államkasszába, amelyet oktatásra és gazdaságfejlesztésre fordítanának.

Szakítanának az olcsó munkaerőre épülő gazdasággal

A választási program hangsúlyos célja a Nova.rs által közölt teljes program szerint a szerb gazdaság versenyképességének javítása. A diákmozgalom az olcsó munkaerőre épülő modell helyett nagyobb hozzáadott értékű, innovációvezérelt gazdaságot szeretne kialakítani. Ennek érdekében szorosabb együttműködést ösztönöznének az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások között. Jelentős támogatásokat és pályázati forrásokat biztosítanának az induló innovatív vállalkozásoknak, a hazai cégeknek és a mezőgazdasági termelőknek.

A munkavállalók helyzetén is változtatnának. A

határozott idejű munkaszerződések maximális időtartamát a jelenlegi 24 hónapról 12 hónapra csökkentenék, hogy mérsékeljék a bizonytalan foglalkoztatást.

A mezőgazdaságban fellépnének az importőrök piaci erőfölényével szemben, és kiemelt védelemben részesítenék a termőföldet és a vízkészleteket. A cél az élelmiszer-ellátás biztonságának erősítése, valamint a termelői és fogyasztói árak közötti aránytalanságok mérséklése.

Olcsóbb lakhatást és gyógyszereket ígérnek

A program szociális intézkedései szintén jelentős költségvetési kiadásokkal járhatnak. A fiatal családok kedvezményes bérleti és lakásvásárlási lehetőségeket kapnának, miközben adókedvezményekkel segítenék őket. Hasonló támogatásokat biztosítanának az oktatásban és az egészségügyben dolgozóknak is.