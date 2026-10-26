Teljes felfordulás jöhet a gazdaságban: a szerbiai választások győztese fenekestül forgatná fel a rendszert, de egyelőre nem tudni, miből
A szerbiai választásokon győztes, diákmozgalom által támogatott választási lista 11 pontos programmal készült a kormányzásra. A három nagy fejezetre osztott dokumentum egyszerre tartalmaz korrupcióellenes intézkedéseket, gazdaságfejlesztési elképzeléseket és szociális ígéreteket.
A részletes vállalásokat még szeptemberben ismertette a Nova.rs szerb hírportál. A mozgalom gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb eleme az állami források felhasználásának átalakítása. A program szerint
- szigorúbban ellenőriznék a közbeszerzéseket,
- felülvizsgálnák a korábbi nagyberuházásokat, és
- elkoboznák a törvénytelenül szerzett vagyont.
A kezdeményezők szerint ezekkel az intézkedésekkel több százmillió euró kerülhetne vissza az államkasszába, amelyet oktatásra és gazdaságfejlesztésre fordítanának.
Szakítanának az olcsó munkaerőre épülő gazdasággal
A választási program hangsúlyos célja a Nova.rs által közölt teljes program szerint a szerb gazdaság versenyképességének javítása. A diákmozgalom az olcsó munkaerőre épülő modell helyett nagyobb hozzáadott értékű, innovációvezérelt gazdaságot szeretne kialakítani. Ennek érdekében szorosabb együttműködést ösztönöznének az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások között. Jelentős támogatásokat és pályázati forrásokat biztosítanának az induló innovatív vállalkozásoknak, a hazai cégeknek és a mezőgazdasági termelőknek.
A munkavállalók helyzetén is változtatnának. A
határozott idejű munkaszerződések maximális időtartamát a jelenlegi 24 hónapról 12 hónapra csökkentenék, hogy mérsékeljék a bizonytalan foglalkoztatást.
A mezőgazdaságban fellépnének az importőrök piaci erőfölényével szemben, és kiemelt védelemben részesítenék a termőföldet és a vízkészleteket. A cél az élelmiszer-ellátás biztonságának erősítése, valamint a termelői és fogyasztói árak közötti aránytalanságok mérséklése.
Olcsóbb lakhatást és gyógyszereket ígérnek
A program szociális intézkedései szintén jelentős költségvetési kiadásokkal járhatnak. A fiatal családok kedvezményes bérleti és lakásvásárlási lehetőségeket kapnának, miközben adókedvezményekkel segítenék őket. Hasonló támogatásokat biztosítanának az oktatásban és az egészségügyben dolgozóknak is.
A mozgalom ingyenes tankönyveket ígér valamennyi általános és középiskolás diáknak. Emellett állami beavatkozással jelentősen csökkentenék a gyógyszerárakat, és fejlesztenék a vidéki egészségügyi ellátást.
A finanszírozás azonban kérdéses, a szerbiai választások győztesének nincs költségvetési terve
A program egyik legnagyobb bizonytalansága, hogy a számos támogatási és szociális vállalás finanszírozására nem tartalmaz részletes költségvetési tervet. A lengyel Keleti Tanulmányok Központja (OSW) október 21-i elemzésében arra figyelmeztetett, hogy több korrupcióellenes intézkedés végrehajtása olyan rendszerszintű változtatásokat igényelne, amelyeket a program nem részletez. Az elemzők szerint
a választásokon győztes a Hallgatói Lista – A hallgatók győznek (Studentska lista – Studenti pobeđuju) nevű választási szövetség szakértői kormány felállítására törekedhet.
A politikai és gazdasági bizonytalanság így hatalmas, hiszen egyelőre semmilyen érdemi információ nincs arról, hogy az új politikai erő miként alakítaná át például az adórendszert, a költségvetési politikát, vagy a külföldi beruházások feltételeit.
Vučić oroszellenes szankciókra és a befektetői bizonytalanság növekedésére figyelmeztetett
Aleksandar Vučić választási eredményre adott első reakciójában arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányváltás mélyreható geopolitikai és gazdasági következményekkel járhat. Vučić kijelentette, hogy
várakozásai szerint Szerbia az új vezetés alatt szankciókat vezet majd be Oroszországgal szemben.
Ez jelentős külpolitikai fordulatot jelentene az ország számára, amely szoros politikai, gazdasági és történelmi kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben az európai uniós tagság elérésére törekszik. A távozó elnök arra is figyelmeztetett, hogy a választási eredmény kedvezőtlen üzenetet küldhet a befektetőknek.
Ez a figyelmeztetés azért különösen jelentős, mert a külföldi beruházások ösztönzése Vučić gazdaságpolitikájának egyik központi pillére volt. Hatalmon töltött évei alatt a kormány következetesen stabil és a külföldi vállalatok, illetve befektetők számára egyre vonzóbb célpontként mutatta be Szerbiát.
A teljesen új politikai vezetés hatalomra kerülése ezért kérdéseket vethet fel a befektetők körében a politikai stabilitással, a gazdaságpolitikával, a szabályozási környezettel és Szerbia jövőbeli külpolitikai irányvonalával kapcsolatban - írja az Euronews.