Szlovákiában tudják, mit kell lépni, ha több áram kell, az ország hamarosan maga mögé utasítja Franciaországot

Szlovákia a napokban új energiatermelő blokkot kapcsolt rá az országos villamosenergia-hálózatra - írja a Reuters hírügynökség. A létesítmény üzemeltetője a Slovenské elektrárne.

Szlovákia nagyot lépett előre az áramtermelésben/Fotó: Kisalföld

A társaság tájékoztasa szerint a lépésre csütörtök éjjel került sor. Azóta a mohovcei atomerőmű már négy blokkal termel. A szinkronizálásra akkor került sor, amikor a negyedikként beindított reaktor 20 százalékos teljesítményen üzemelt.

A cég szeptemberben kezdte meg a blokk teljesítményének felfuttatását; ez olyan folyamat, amely során fokozatosan növelik a reaktor teljesítménykimenetét - magyarázta a Slovenské elektrárne.

A negyedik blokk összesített beépített villamos teljesítménye 471 megawatt (MW). Teljes körű üzembe helyezése után várhatóan évente mintegy 3,5 millió megawattóra (MWh) villamos energiát termel majd, ennyi nagyjából Szlovákia jelenlegi villamosenergia-fogyasztásának a 13 százaléka. Az új blokknak az év végére kellene elérnie a teljes üzemi kapacitást.

A szlovákiai energiamix körülbelül

60 százalékát atomerőművek,

18 százalékát vízerőművek,

5 százalékát biomassza és más megújuló alapó erőművek,

3 százalékát nap- és szélerőművek

adják.

Az élre tör Szlovákia atomipara

A Slovenské elektrárne többségi tulajdonosa a cseh milliárdos, Daniel Křetínský EPH csoportja, míg a szlovák állam 34 százalékos részesedéssel rendelkezik. Az állam már jelezte, hogy növelni szeretné tulajdonrészét.

A vállalat korábban arról számolt be, hogy az új blokk üzembe állásával az atomenergia a szlovákiai villamosenergia-igény 77,5 százalékát fogja fedezni; ez arányát tekintve meghaladja az európai éllovas Franciaország mutatóját is.

A Slovenské elektrárne Szlovákia legnagyobb áramtermelője. A múlt évben 21,0 terawattóra (TWh) villamos energiát termelt. Ezzel a nettó áramtermelése elérte a 18,8 TWh-t. A csoport 2023-ban és 2024 elején még szénalapú erőművet is üzemeltetett.

A társaság hőt is előállít, mégpedig a Jaslovské bohunicei atomerőműben. 2025-ben a vállalat összesen 1 969 200 GJ (547 GWh) mennyiségű hőt termelt és szállított.