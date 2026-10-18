Szlovákiában tudják, mit kell lépni, ha több áram kell, az ország hamarosan maga mögé utasítja Franciaországot
Szlovákia a napokban új energiatermelő blokkot kapcsolt rá az országos villamosenergia-hálózatra - írja a Reuters hírügynökség. A létesítmény üzemeltetője a Slovenské elektrárne.
A társaság tájékoztasa szerint a lépésre csütörtök éjjel került sor. Azóta a mohovcei atomerőmű már négy blokkal termel. A szinkronizálásra akkor került sor, amikor a negyedikként beindított reaktor 20 százalékos teljesítményen üzemelt.
A cég szeptemberben kezdte meg a blokk teljesítményének felfuttatását; ez olyan folyamat, amely során fokozatosan növelik a reaktor teljesítménykimenetét - magyarázta a Slovenské elektrárne.
A negyedik blokk összesített beépített villamos teljesítménye 471 megawatt (MW). Teljes körű üzembe helyezése után várhatóan évente mintegy 3,5 millió megawattóra (MWh) villamos energiát termel majd, ennyi nagyjából Szlovákia jelenlegi villamosenergia-fogyasztásának a 13 százaléka. Az új blokknak az év végére kellene elérnie a teljes üzemi kapacitást.
A szlovákiai energiamix körülbelül
- 60 százalékát atomerőművek,
- 18 százalékát vízerőművek,
- 5 százalékát biomassza és más megújuló alapó erőművek,
- 3 százalékát nap- és szélerőművek
adják.
Az élre tör Szlovákia atomipara
A Slovenské elektrárne többségi tulajdonosa a cseh milliárdos, Daniel Křetínský EPH csoportja, míg a szlovák állam 34 százalékos részesedéssel rendelkezik. Az állam már jelezte, hogy növelni szeretné tulajdonrészét.
A vállalat korábban arról számolt be, hogy az új blokk üzembe állásával az atomenergia a szlovákiai villamosenergia-igény 77,5 százalékát fogja fedezni; ez arányát tekintve meghaladja az európai éllovas Franciaország mutatóját is.
A Slovenské elektrárne Szlovákia legnagyobb áramtermelője. A múlt évben 21,0 terawattóra (TWh) villamos energiát termelt. Ezzel a nettó áramtermelése elérte a 18,8 TWh-t. A csoport 2023-ban és 2024 elején még szénalapú erőművet is üzemeltetett.
A társaság hőt is előállít, mégpedig a Jaslovské bohunicei atomerőműben. 2025-ben a vállalat összesen 1 969 200 GJ (547 GWh) mennyiségű hőt termelt és szállított.