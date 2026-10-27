Hivatalos: Orbán Anita rendkívül kínos helyzetbe került, az amerikai külügyminiszter lemondta a találkozójukat – most napokat kell várnia Washingtonban Rubióra

A magyar külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokba utazik a két ország közötti védelmi és gazdasági együttműködés elmélyítése érdekében. Orbán Anita a Facebook-oldalán tett bejelentésében a találkozó kapcsán úgy fogalmazott: „Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok.”

Elmaradt Orbán Anita és Marco Rubio találkozója/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A találkozó elmaradt

A tervezett csúcstalálkozó ügyében azonban váratlan fordulat történt. Az atv.hu kiszúrta, hogy az amerikai külügyminisztérium által keddre közzétett hivatalos nyilvános program szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter október 27-én Donald Trump elnök társaságában Texasba utazik. Mivel az amerikai tárcavezető az elnöki delegációval tart a washingtoni fővárostól távoli államba, a hirtelen programmódosítás felveti annak a lehetőségét, hogy a magyar külügyminiszterrel, Orbán Anitával tervezett megbeszélés ebben az időpontban elmarad vagy átütemezésre szorul.

Az atv.hu értesülései szerint egyébként Orbán Anita már az Amerikai Egyesült Államokban van, és ott várja majd meg a találkozó időpontját, ami az amerikai fél kérésére a hét második felében történhet meg.

A fejlemények és a váratlan washingtoni programváltozás kapcsán kerestük az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumát, azonban megkeresésünkre egyelőre nem érkezett válasz.

Kallas is hoppon maradt

2025-ben törölték Kaja Kallas, az Európai Unió alelnökének és Marco Rubio amerikai külügyminiszternek a találkozóját is. Kallasnak anélkül kellett hazautaznia Washingtonból, hogy találkozni tudott volna a külügyminiszterrel. Az észt miniszterelnök szóvivője szerint ütemezési problémák miatt maradt el a találkozó.