Bejelentették: megindulhat a támadás a fontos hajózási útvonalért - újabb háborúval szorítanák le az olaj árát
A tervezett hadműveletet a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni erők hajtanák végre a szárazföldön, miközben Rijád légicsapásokkal segítené őket. Hat, a terveket ismerő forrás szerint két lehetséges forgatókönyv van az asztalon - írja a Reuters. Az egyik szerint korlátozott támadást indítanának a Bab el-Mandeb-szoros közvetlen környezetében, míg a másik egy jóval szélesebb körű hadművelet lenne, amely egyidejű támadásokat foglalna magában Jemen több térségében, köztük Al-Bayda, Marib, Taiz és Al-Dzsauf kormányzóságokban.
A Vörös-tenger egyik kulcspontja került a húszik kezére, a támadással billentenék ki őket
A tervezett offenzíva egyik legfontosabb célja a húszik közelmúltbeli területi nyereségeinek visszafordítása lehet. A források szerint a síita fegyveres csoport az elmúlt hónapban a partvidék mentén előrenyomulva megszerezte az ellenőrzést a Bab el-Mandeb-szoros felett.
A szoros a Vörös-tenger déli bejárata, és a Földközi-tenger, valamint Ázsia között közlekedő hajók egyik meghatározó útvonala. Jelentősége az idén tovább nőtt, miután az Irán körüli háború miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, így a Vörös-tenger alternatív útvonalként még fontosabbá vált a nemzetközi kereskedelem számára.
A Bab el-Mandeb ellenőrzése ezért nem pusztán katonai vagy jemeni belpolitikai kérdés: közvetlenül érinti a globális tengeri áruszállítás biztonságát és az Ázsia, illetve Európa közötti kereskedelmi útvonalakat is. A szoros zavarai azt is jelentik, hogy Szaúd-Arábia hiába irányítja át oda olajtermelésének jelentős részét a Perzsa-öböl térségéből, onnan éppúgy nem tudja azt hajóval az ázsiai piacaira szállítani.
Rijád szerint a béketárgyalásoknak is akadálya a szoros
A Reuters forrásai szerint Szaúd-Arábia arra a következtetésre jutott, hogy nem tud új béketárgyalásokat kezdeni a húszikkal, amíg a fegyveres csoport ellenőrzése alatt tartja a Bab el-Mandebet.
A tervezett katonai művelet ezért egyszerre szolgálhatná a jemeni erőviszonyok átrendezését és a hajózási útvonal ellenőrzésének visszaszerzését.
A szaúdi hadművelet várható időpontja egyelőre bizonytalan. A Reutersnek nyilatkozó források szerint az offenzíva akár egy héten belül, de az is elképzelhető, hogy csak az Egyesült Államok november eleji félidős választásai után indul.
Az Egyesült Államok hírszerzéssel segít
Washington már jelenleg is hírszerzési támogatást biztosít Szaúd-Arábia jemeni műveleteihez. Egyes regionális és európai országok elsősorban védelmi célú katonai segítséget nyújtanak Rijádnak, közvetlen harci részvételük azonban a Reuters forrásai szerint nem várható.
A szaúdi és jemeni kormány, a húszik, valamint az amerikai hadsereg egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.
Szaúd-Arábia 2015-ben avatkozott be a jemeni polgárháborúba egy arab koalíció élén. A koalíció
- a nemzetközileg elismert jemeni kormányt támogatta,
- amelyet a húszik korábban kiszorítottak a fővárosból, Szanaából.
A harcoló felek között 2022-ben létrejött tűzszünet nagyrészt kitartott, ám az idén az Irán körüli háború átterjedésével a húszik ismét támadásokat indítottak szaúdi hajók és olajipari infrastruktúra ellen.
Kisebb támadás indulhat, mint 2015-ben
Michael Ratney, az Egyesült Államok korábbi szaúd-arábiai nagykövete a Reutersnek azt mondta, arra számít, hogy a tervezett offenzíva viszonylag szűk célokra koncentrál majd, és lényegesen kisebb lesz a 2015-ben indított szaúdi hadműveletnél.
A mostani katonai tervek végrehajtásának mérete ugyanakkor attól függhet, hogy Rijád végül melyik forgatókönyvet választja. A források szerint a teljes körű hadművelet esetén több mint 100 ezer jemeni katonát is mozgósíthatnak.
A konfliktus kimenetele a jemeni erőviszonyokon túl a Vörös-tengeren keresztül zajló nemzetközi hajózás szempontjából is meghatározó lehet. A Bab el-Mandeb ugyanis az egyik olyan tengeri szűkület, amelynek tartós kiesése vagy katonai veszélyeztetettsége jelentősen átírhatja az Európa és Ázsia közötti hajózási útvonalakat.
Mint megírtuk, Irán már nyáron arra kérte a jemeni húszi mozgalmat, hogy álljon készen a Vörös-tenger bejáratának lezárására, amennyiben az Egyesült Államok csapást mérne az iráni villamosenergia-infrastruktúrára. Egy ilyen lépés új, súlyos kockázatot jelentene a globális energiaellátás számára az iráni konfliktus elmúlt hét alatt látott eszkalációja mellett – írtuk akkor.