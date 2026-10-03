Bejelentették: megindulhat a támadás a fontos hajózási útvonalért - újabb háborúval szorítanák le az olaj árát

A tervezett hadműveletet a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni erők hajtanák végre a szárazföldön, miközben Rijád légicsapásokkal segítené őket. Hat, a terveket ismerő forrás szerint két lehetséges forgatókönyv van az asztalon - írja a Reuters. Az egyik szerint korlátozott támadást indítanának a Bab el-Mandeb-szoros közvetlen környezetében, míg a másik egy jóval szélesebb körű hadművelet lenne, amely egyidejű támadásokat foglalna magában Jemen több térségében, köztük Al-Bayda, Marib, Taiz és Al-Dzsauf kormányzóságokban.

Támadást készíthet elő Szaúd-Arábia a jemeni húszik ellen (illusztráció)

Fotó: Mohammad Bash / Shutterstcok

A Vörös-tenger egyik kulcspontja került a húszik kezére, a támadással billentenék ki őket

A tervezett offenzíva egyik legfontosabb célja a húszik közelmúltbeli területi nyereségeinek visszafordítása lehet. A források szerint a síita fegyveres csoport az elmúlt hónapban a partvidék mentén előrenyomulva megszerezte az ellenőrzést a Bab el-Mandeb-szoros felett.

A szoros a Vörös-tenger déli bejárata, és a Földközi-tenger, valamint Ázsia között közlekedő hajók egyik meghatározó útvonala. Jelentősége az idén tovább nőtt, miután az Irán körüli háború miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, így a Vörös-tenger alternatív útvonalként még fontosabbá vált a nemzetközi kereskedelem számára.

A Bab el-Mandeb ellenőrzése ezért nem pusztán katonai vagy jemeni belpolitikai kérdés: közvetlenül érinti a globális tengeri áruszállítás biztonságát és az Ázsia, illetve Európa közötti kereskedelmi útvonalakat is. A szoros zavarai azt is jelentik, hogy Szaúd-Arábia hiába irányítja át oda olajtermelésének jelentős részét a Perzsa-öböl térségéből, onnan éppúgy nem tudja azt hajóval az ázsiai piacaira szállítani.

Rijád szerint a béketárgyalásoknak is akadálya a szoros

A Reuters forrásai szerint Szaúd-Arábia arra a következtetésre jutott, hogy nem tud új béketárgyalásokat kezdeni a húszikkal, amíg a fegyveres csoport ellenőrzése alatt tartja a Bab el-Mandebet.

A tervezett katonai művelet ezért egyszerre szolgálhatná a jemeni erőviszonyok átrendezését és a hajózási útvonal ellenőrzésének visszaszerzését.