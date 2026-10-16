Nagy szigorításra készül a magyar turisták egyik kedvenc európai országa: megemelnék, mennyi pénzzel lehet beutazni hozzájuk – már a rendelet szövege is megjelent

A lengyel Belügy- és Közigazgatási Minisztérium megemelné a Lengyelországba érkező külföldiek által igazolandó anyagi fedezet összegét. A tervezet szerint annak, aki legfeljebb négy napos lengyelországi tartózkodást tervez, legalább 1000 zlotyval kell rendelkeznie a megélhetési költségek fedezésére. Jelenleg az előírt minimum 300 zloty. Hosszabb tartózkodás esetén a szükséges összeg a jelenlegi napi 75 zlotyról napi 300 zlotyra emelkedne. Az anyagi fedezetet külföldi valutában is lehet majd igazolni, az előírt összegnek megfelelő értékben – írja az RMF24.

Megemelnék a Lengyelországban tartózkodás anyagi fedezetét/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alacsonyabb követelmények az előre kifizetett tartózkodás esetén

Külön szabályok vonatkoznak többek között

a turisztikai kirándulások,

ifjúsági táborok

és sportversenyek résztvevőire.

Alacsonyabb követelmények vonatkoznának azokra is, akiknek előre kifizették a tartózkodását, gyógy- vagy szanatóriumi intézménybe érkeznek, illetve nyári munkaprogramban vesznek részt, amennyiben nem ez az utazásuk fő célja. E csoport számára a minimum napi 130 zloty lenne, de legalább 650 zloty. Jelenleg a külföldieknek napi 20 zlotyt, legalább 100 zlotyt kell igazolniuk. A minisztérium szerint a megemelt összeg azt a célt szolgálja, hogy fedezze azokat a kiadásokat, amelyeket a korábban kifizetett szállás, étkezés vagy a tartózkodás egyéb biztosítéka nem fedez.

Magasabb küszöb a diákok és kutatók számára

A változás azokra is vonatkozna, akik tanulmányok, képzés, tudományos kutatás vagy fejlesztési munka céljából érkeznek Lengyelországba. A tervezett tartózkodás első két hónapjára 2020 zlotyval kellene rendelkezniük. Jelenleg ez az összeg 1270 zloty.

Az indoklás szerint az új összeg megfelel annak a minimális jövedelmi szintnek, amelyet a szociális támogatásról szóló jogszabályok alapján elegendőnek tekintenek ahhoz, hogy egy önállóan gazdálkodó személy fedezni tudja alapvető szükségleteit. A tervezet készítői kiemelték, hogy a jelenlegi összegek 2016 óta változatlanok. Azóta azonban megemelkedtek a termékek és szolgáltatások árai, ezért a lengyel belügyminisztérium szerint a jelenlegi küszöbértékek elvesztették reálértéküket.

„A tervezett összeg így azon referenciaösszegek szintjén marad, amelyeket a schengeni térség számos országában alkalmaznak, különösen az olyan, hasonló árszínvonalú tagállamokban, mint Bulgária, Horvátország, Litvánia vagy Észtország”

– olvasható az indoklásban.