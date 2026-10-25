Betilthatják a tapadásmentes serpenyőket Európában: bíróság elé kerülhet serpenyői miatt a Tefal francia óriásvállalat

Újabb jogi eljárás fenyegeti a világ egyik legismertebb konyhai eszközöket gyártó vállalatát. A Tefal márkát is birtokló francia SEB csoportot három környezetvédelmi szervezet szólította fel arra, hogy hagyjon fel az úgynevezett PFAS-vegyületek használatával, és dolgozzon ki részletes tervet az érintett termékek gyártásának átalakítására. A ClientEarth, a Générations Futures és a Notre Affaire à Tous október 8-án küldött hivatalos felszólítást a vállalatnak, amelynek három hónapot adtak a megfelelő intézkedések vállalására. Ellenkező esetben a szervezetek a párizsi bírósághoz fordulhatnak.

A Tefal márkát is birtokló francia SEB csoportot három környezetvédelmi szervezet szólította fel arra, hogy hagyjon fel az úgynevezett PFAS-vegyületek használatával Fotó: Hans Lucas via AFP

A környezetvédők szerint a SEB nem tesz eleget a francia vállalatokra vonatkozó gondossági kötelezettségeknek, mert nem megfelelően azonosítja és kezeli a gyártása során felhasznált vegyi anyagok környezeti és egészségügyi kockázatait. A vállalat már más, PFAS-szennyezéssel kapcsolatos franciaországi jogi eljárásokban is érintett.

A Tefal serpenyőinek bevonata került célkeresztbe

A vita középpontjában a politetrafluoretilén, vagyis a PTFE áll, amelyet többek között a tapadásmentes serpenyők bevonatában használnak. Az anyag legismertebb kereskedelmi neve a teflon, és a PFAS-vegyületek széles családjába tartozik. Ezeket az anyagokat rendkívül ellenálló kémiai szerkezetük miatt számos iparágban alkalmazzák. A víz- és zsírtaszító tulajdonságuk különösen értékessé teszi őket az élelmiszeripari csomagolóanyagok, a textíliák és a konyhai edények gyártásában. A probléma az, hogy a PFAS-vegyületek jelentős része rendkívül lassan bomlik le a természetben. Egyes anyagok felhalmozódhatnak a talajban, a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az élő szervezetekben.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség szerint a PFAS-szennyezés felszámolása műszakilag nehéz és jelentős költségekkel járhat. Fontos ugyanakkor különbséget tenni a PFAS-csoport egyes tagjai között. A serpenyők bevonatában használt PTFE-ről nem bizonyították, hogy a rendeltetésszerű használat során ugyanolyan egészségügyi veszélyt jelentene, mint egyes más, bizonyítottan káros PFAS-vegyületek. A környezetvédők kifogásai elsősorban a teljes életciklusra vonatkoznak: a vegyi anyagok előállítására, az ipari kibocsátásokra és a termékek hulladékká válását követő környezeti hatásokra. A szervezetek azt is felróják a SEB-nek, hogy miközben továbbra is alkalmaz PTFE-bevonatokat, maga is értékesít olyan kerámiafelületű edényeket, amelyek alternatívát jelenthetnek bizonyos felhasználásoknál.