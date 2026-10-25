Betilthatják a tapadásmentes serpenyőket Európában: bíróság elé kerülhet serpenyői miatt a Tefal francia óriásvállalat
Újabb jogi eljárás fenyegeti a világ egyik legismertebb konyhai eszközöket gyártó vállalatát. A Tefal márkát is birtokló francia SEB csoportot három környezetvédelmi szervezet szólította fel arra, hogy hagyjon fel az úgynevezett PFAS-vegyületek használatával, és dolgozzon ki részletes tervet az érintett termékek gyártásának átalakítására. A ClientEarth, a Générations Futures és a Notre Affaire à Tous október 8-án küldött hivatalos felszólítást a vállalatnak, amelynek három hónapot adtak a megfelelő intézkedések vállalására. Ellenkező esetben a szervezetek a párizsi bírósághoz fordulhatnak.
A környezetvédők szerint a SEB nem tesz eleget a francia vállalatokra vonatkozó gondossági kötelezettségeknek, mert nem megfelelően azonosítja és kezeli a gyártása során felhasznált vegyi anyagok környezeti és egészségügyi kockázatait. A vállalat már más, PFAS-szennyezéssel kapcsolatos franciaországi jogi eljárásokban is érintett.
A Tefal serpenyőinek bevonata került célkeresztbe
A vita középpontjában a politetrafluoretilén, vagyis a PTFE áll, amelyet többek között a tapadásmentes serpenyők bevonatában használnak. Az anyag legismertebb kereskedelmi neve a teflon, és a PFAS-vegyületek széles családjába tartozik. Ezeket az anyagokat rendkívül ellenálló kémiai szerkezetük miatt számos iparágban alkalmazzák. A víz- és zsírtaszító tulajdonságuk különösen értékessé teszi őket az élelmiszeripari csomagolóanyagok, a textíliák és a konyhai edények gyártásában. A probléma az, hogy a PFAS-vegyületek jelentős része rendkívül lassan bomlik le a természetben. Egyes anyagok felhalmozódhatnak a talajban, a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az élő szervezetekben.
Az Európai Vegyianyag-ügynökség szerint a PFAS-szennyezés felszámolása műszakilag nehéz és jelentős költségekkel járhat. Fontos ugyanakkor különbséget tenni a PFAS-csoport egyes tagjai között. A serpenyők bevonatában használt PTFE-ről nem bizonyították, hogy a rendeltetésszerű használat során ugyanolyan egészségügyi veszélyt jelentene, mint egyes más, bizonyítottan káros PFAS-vegyületek. A környezetvédők kifogásai elsősorban a teljes életciklusra vonatkoznak: a vegyi anyagok előállítására, az ipari kibocsátásokra és a termékek hulladékká válását követő környezeti hatásokra. A szervezetek azt is felróják a SEB-nek, hogy miközben továbbra is alkalmaz PTFE-bevonatokat, maga is értékesít olyan kerámiafelületű edényeket, amelyek alternatívát jelenthetnek bizonyos felhasználásoknál.
Három hónapja van a vállalatnak
A környezetvédelmi szervezetek a francia vállalati gondossági törvényre hivatkoznak. Ez a nagyvállalatokat arra kötelezi, hogy azonosítsák és kezeljék a működésükkel összefüggő súlyos környezeti, egészségügyi és emberi jogi kockázatokat. Az Euronews beszámolója szerint a szervezetek elavultnak és elégtelennek tartják a SEB jelenlegi megközelítését. Azt követelik, hogy a vállalat ne csupán a felhasznált anyagok közvetlen biztonságosságát vizsgálja, hanem készítsen ütemtervet a PFAS-használat megszüntetésére, és gondoskodjon az esetlegesen érintett munkahelyek átalakításáról is.
A SEB visszautasítja azt a feltételezést, hogy jogszabályellenesen működne. A társaság közölte, hogy tevékenységét a hatályos francia és uniós előírásoknak megfelelően, az illetékes hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett végzi. A felszólítás tartalmát megvizsgálja, és szükség esetén a jogszabályok által meghatározott keretek között válaszol.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a SEB franciaországi, rumillyi Tefal-üzemének környezeti kibocsátásai miatt külön közigazgatási bírósági eljárást is kezdeményeztek. A Le Monde értesülései szerint a helyi környezetvédelmi szervezetek a PFAS-kibocsátások megszüntetését követelik.
Franciaország már szigorított, de a serpenyők kivételt kaptak
A francia parlament 2025 februárjában fogadta el azt a törvényt, amely 2026. január 1-jétől megtiltotta a PFAS-vegyületeket tartalmazó kozmetikumok, egyes ruházati termékek, cipők és síviaszok forgalmazását. A tapadásmentes főzőedények azonban kimaradtak a tilalomból. A Politico beszámolója szerint ez az érintett iparág, köztük a SEB intenzív lobbitevékenységét követően történt. A vállalat azzal érvelt, hogy a korlátozás jelentős gazdasági következményekkel járna, és veszélyeztetné a franciaországi munkahelyeket. A francia szabályozás azonban csak átmeneti védelmet jelenthet a serpenyőgyártóknak, mivel az Európai Unióban ennél lényegesen szélesebb korlátozás előkészítése zajlik.
Brüsszelben már készül a következő szigorítás
Az Európai Unió 2023 óta dolgozik a PFAS-vegyületek széles körű korlátozásán. Az eredeti javaslatot öt ország, Németország, Hollandia, Dánia, Svédország és Norvégia kezdeményezte. A cél az, hogy jelentősen visszaszorítsák azokat az anyagokat, amelyek rendkívüli tartósságuk miatt hosszú időn keresztül terhelhetik a környezetet.
Az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága 2026 márciusában már elfogadta szakvéleményét, a társadalmi-gazdasági hatásokat vizsgáló bizottság pedig várhatóan az év végéig véglegesíti álláspontját. Ezt követően az Európai Bizottság dolgozhatja ki a konkrét jogszabályi javaslatot, amelyről a tagállamok képviselői dönthetnek. A széles körű korlátozásokra vonatkozó bizottsági javaslat 2027-ben várható, a pontos szabályok és a hatálybalépés időpontja azonban még nem végleges.
A szabályozás egyik legvitatottabb eleme a mentességek rendszere. Az ipari szereplők azzal érvelnek, hogy bizonyos PFAS-vegyületek kiváltása jelenleg technológiai nehézségekbe ütközik, ezért egy általános tilalom súlyos gazdasági következményekkel járhat. Az Európai Bizottság ugyanakkor júniusi közleményében jelezte, hogy elsősorban a fogyasztási cikkekben szeretné megszüntetni a PFAS-használatot, míg egyes nélkülözhetetlen ipari alkalmazások esetében szigorú feltételekkel ideiglenes kivételeket engedhet. Az EU egyébként már tett konkrét lépéseket: 2026. augusztus 12-től új korlátozások vonatkoznak az élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagok PFAS-tartalmára. Ez azonban nem jelent automatikus tilalmat a PTFE-bevonatú serpenyőkre.