Deviza
EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43% EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Betilthatják a tapadásmentes serpenyőket Európában: bíróság elé kerülhet serpenyői miatt a Tefal francia óriásvállalat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három környezetvédelmi szervezet ultimátumot adott a Tefal márkát birtokló francia SEB csoportnak: ha a vállalat nem dolgoz ki tervet az úgynevezett örök vegyszerek használatának megszüntetésére, bírósághoz fordulnak. Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki, hiszen az Európai Unió átfogó korlátozásra készül, amely alapjaiban változtathatja meg a tapadásmentes edények piacát.
Dénes Zoltán
2026.10.25, 07:37
Szóljon hozzá!

Újabb jogi eljárás fenyegeti a világ egyik legismertebb konyhai eszközöket gyártó vállalatát. A Tefal márkát is birtokló francia SEB csoportot három környezetvédelmi szervezet szólította fel arra, hogy hagyjon fel az úgynevezett PFAS-vegyületek használatával, és dolgozzon ki részletes tervet az érintett termékek gyártásának átalakítására. A ClientEarth, a Générations Futures és a Notre Affaire à Tous október 8-án küldött hivatalos felszólítást a vállalatnak, amelynek három hónapot adtak a megfelelő intézkedések vállalására. Ellenkező esetben a szervezetek a párizsi bírósághoz fordulhatnak.

Tefal, serpenyő, per, környezetvédelem
A Tefal márkát is birtokló francia SEB csoportot három környezetvédelmi szervezet szólította fel arra, hogy hagyjon fel az úgynevezett PFAS-vegyületek használatával Fotó: Hans Lucas via AFP

A környezetvédők szerint a SEB nem tesz eleget a francia vállalatokra vonatkozó gondossági kötelezettségeknek, mert nem megfelelően azonosítja és kezeli a gyártása során felhasznált vegyi anyagok környezeti és egészségügyi kockázatait. A vállalat már más, PFAS-szennyezéssel kapcsolatos franciaországi jogi eljárásokban is érintett.

A Tefal serpenyőinek bevonata került célkeresztbe

A vita középpontjában a politetrafluoretilén, vagyis a PTFE áll, amelyet többek között a tapadásmentes serpenyők bevonatában használnak. Az anyag legismertebb kereskedelmi neve a teflon, és a PFAS-vegyületek széles családjába tartozik. Ezeket az anyagokat rendkívül ellenálló kémiai szerkezetük miatt számos iparágban alkalmazzák. A víz- és zsírtaszító tulajdonságuk különösen értékessé teszi őket az élelmiszeripari csomagolóanyagok, a textíliák és a konyhai edények gyártásában. A probléma az, hogy a PFAS-vegyületek jelentős része rendkívül lassan bomlik le a természetben. Egyes anyagok felhalmozódhatnak a talajban, a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az élő szervezetekben.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség szerint a PFAS-szennyezés felszámolása műszakilag nehéz és jelentős költségekkel járhat. Fontos ugyanakkor különbséget tenni a PFAS-csoport egyes tagjai között. A serpenyők bevonatában használt PTFE-ről nem bizonyították, hogy a rendeltetésszerű használat során ugyanolyan egészségügyi veszélyt jelentene, mint egyes más, bizonyítottan káros PFAS-vegyületek. A környezetvédők kifogásai elsősorban a teljes életciklusra vonatkoznak: a vegyi anyagok előállítására, az ipari kibocsátásokra és a termékek hulladékká válását követő környezeti hatásokra. A szervezetek azt is felróják a SEB-nek, hogy miközben továbbra is alkalmaz PTFE-bevonatokat, maga is értékesít olyan kerámiafelületű edényeket, amelyek alternatívát jelenthetnek bizonyos felhasználásoknál.

Három hónapja van a vállalatnak

A környezetvédelmi szervezetek a francia vállalati gondossági törvényre hivatkoznak. Ez a nagyvállalatokat arra kötelezi, hogy azonosítsák és kezeljék a működésükkel összefüggő súlyos környezeti, egészségügyi és emberi jogi kockázatokat. Az Euronews beszámolója szerint a szervezetek elavultnak és elégtelennek tartják a SEB jelenlegi megközelítését. Azt követelik, hogy a vállalat ne csupán a felhasznált anyagok közvetlen biztonságosságát vizsgálja, hanem készítsen ütemtervet a PFAS-használat megszüntetésére, és gondoskodjon az esetlegesen érintett munkahelyek átalakításáról is.

A SEB visszautasítja azt a feltételezést, hogy jogszabályellenesen működne. A társaság közölte, hogy tevékenységét a hatályos francia és uniós előírásoknak megfelelően, az illetékes hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett végzi. A felszólítás tartalmát megvizsgálja, és szükség esetén a jogszabályok által meghatározott keretek között válaszol.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a SEB franciaországi, rumillyi Tefal-üzemének környezeti kibocsátásai miatt külön közigazgatási bírósági eljárást is kezdeményeztek. A Le Monde értesülései szerint a helyi környezetvédelmi szervezetek a PFAS-kibocsátások megszüntetését követelik.

Franciaország már szigorított, de a serpenyők kivételt kaptak

A francia parlament 2025 februárjában fogadta el azt a törvényt, amely 2026. január 1-jétől megtiltotta a PFAS-vegyületeket tartalmazó kozmetikumok, egyes ruházati termékek, cipők és síviaszok forgalmazását. A tapadásmentes főzőedények azonban kimaradtak a tilalomból. A Politico beszámolója szerint ez az érintett iparág, köztük a SEB intenzív lobbitevékenységét követően történt. A vállalat azzal érvelt, hogy a korlátozás jelentős gazdasági következményekkel járna, és veszélyeztetné a franciaországi munkahelyeket. A francia szabályozás azonban csak átmeneti védelmet jelenthet a serpenyőgyártóknak, mivel az Európai Unióban ennél lényegesen szélesebb korlátozás előkészítése zajlik.

Brüsszelben már készül a következő szigorítás

Az Európai Unió 2023 óta dolgozik a PFAS-vegyületek széles körű korlátozásán. Az eredeti javaslatot öt ország, Németország, Hollandia, Dánia, Svédország és Norvégia kezdeményezte. A cél az, hogy jelentősen visszaszorítsák azokat az anyagokat, amelyek rendkívüli tartósságuk miatt hosszú időn keresztül terhelhetik a környezetet.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága 2026 márciusában már elfogadta szakvéleményét, a társadalmi-gazdasági hatásokat vizsgáló bizottság pedig várhatóan az év végéig véglegesíti álláspontját. Ezt követően az Európai Bizottság dolgozhatja ki a konkrét jogszabályi javaslatot, amelyről a tagállamok képviselői dönthetnek. A széles körű korlátozásokra vonatkozó bizottsági javaslat 2027-ben várható, a pontos szabályok és a hatálybalépés időpontja azonban még nem végleges.

A szabályozás egyik legvitatottabb eleme a mentességek rendszere. Az ipari szereplők azzal érvelnek, hogy bizonyos PFAS-vegyületek kiváltása jelenleg technológiai nehézségekbe ütközik, ezért egy általános tilalom súlyos gazdasági következményekkel járhat. Az Európai Bizottság ugyanakkor júniusi közleményében jelezte, hogy elsősorban a fogyasztási cikkekben szeretné megszüntetni a PFAS-használatot, míg egyes nélkülözhetetlen ipari alkalmazások esetében szigorú feltételekkel ideiglenes kivételeket engedhet. Az EU egyébként már tett konkrét lépéseket: 2026. augusztus 12-től új korlátozások vonatkoznak az élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagok PFAS-tartalmára. Ez azonban nem jelent automatikus tilalmat a PTFE-bevonatú serpenyőkre.

Szóljon hozzá!
környezetvédelem
per
vegyianyag
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu