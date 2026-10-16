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Veszélyes gyerekjelmezt hívtak vissza a Temuról: Magyarország is érintett, erre figyeljenek a szülők

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Súlyos sérülési és beakadási kockázat miatt visszahívtak egy, a Temu felületén árult gyermek ninja-jelmezt. Az uniós Safety Gate rendszerben is megjelent riasztás szerint Magyarország is érintett lehet, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság külön figyelmeztetést adott ki a temus termékre.
Gergely Máté
2026.10.16, 09:23
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Súlyos sérülési és beakadási kockázat miatt a Temu webáruházon árult ninja-gyermekjelmez került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezért figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Veszélyes gyerekjelmezt hívtak vissza a Temuról: Magyarország is érintett, erre figyeljenek a szülők
Veszélyes gyerekjelmezt hívtak vissza a Temuról: Magyarország is érintett, erre figyeljenek a szülők / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A visszahívás oka a következő: a jelmezhez tartozó, alkarra és vádlihoz rögzíthető piros köthető szalagok hossza jelentősen meghaladja a biztonsági szabványokban megengedett méretet. A túl hosszú szabad zsinórvégek miatt fennáll a botlás veszélye, vagy a szalagok mozgó szerkezetekbe (pl. játszótéri eszközök, mozgólépcső) beakadva súlyos balesetet okozhatnak a gyermeknek.

Az alábbiak a termék pontos adatai:

  • Termék megnevezése: Ninja Samouraï Costume Set / Gyermek ninja jelmez szett
  • Modellszám: 57352290894
  • Vonalkód: 68394238702
  • Értékesítési hely: Kizárólag online, a Temu felületén (Termékazonosító kód: 606127542631135)

Nem ez az első eset a héten: hétfőn egy játék munkagépet hívtak vissza súlyos látáskárosodási kockázat miatt. Az árult játék LED-fényével kapcsolatban állapították meg, hogy a fényforrás sugárzása és intenzitása az előírt egészségügyi határértéket jelentősen meghaladja. Ha a gyermek játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retina-(ideghártya) sérülést okozhat.

Az NKFH arra hívta fel a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező játékot vagy jelmezt megvásárolták, vegyék el a gyerektől és/vagy hagyják abba annak használatát. A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről.

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termékvisszahívás
Temu
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