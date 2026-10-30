Rendkívüli: eladja cseh és szlovák érdekeltségeit a Tesco, a magyar hálózat sorsa még nem ismert – „továbbra is vizsgáljuk az összes lehetőséget Magyarországon”

Jelentős átalakításról döntött a Tesco: a vállalat által kiadott hivatalos tájékoztatás szerint a brit kiskereskedelmi óriás eladja csehországi és szlovákiai üzleteit, valamint az azokhoz kapcsolódó irodákat és logisztikai központokat az Ahold Delhaize nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi csoportnak. Az ügylet értéke 1,7 milliárd euró, vagyis mintegy 1,5 milliárd font, készpénz- és adósságmentes alapon számolva. Az IFRS 16 standard hatását kiszűrő számítás szerint az összeg 1,2 milliárd euró, azaz körülbelül 1 milliárd font, azaz kb. 440 milliárd forint. A gigatranzakció várhatóan 2027 második felében zárul le, amelyhez trösztellenes és egyéb vonatkozó hatósági jóváhagyások szükségesek.

Kivonul a Tesco Csehországból és Szlovákiából, a magyar piaci jelenlét egyelőre megmarad

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A cég azt közölte, hogy a tranzakció lezárultáig a csehországi és a szlovákiai érdekeltségek „továbbra is a vállalat részeiként működnek.”

A megállapodás különösen érdekes a magyar piac szempontjából:

a Tesco ugyanis egyértelművé tette, hogy Magyarország nem része a mostani tranzakciónak, és a hazai üzletek továbbra is a brit vállalathoz köthető tulajdonban és üzemeltetésében maradnak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszabb távon már végleges döntés született volna a magyar érdekeltségről.

A magyar piac jövőjét továbbra is vizsgálja a Tesco

A vállalat közlése szerint továbbra is értékeli a magyarországi üzletág jövőjére vonatkozó lehetőségeket. A mostani megállapodás tehát

nem terjed ki a magyarországi Tesco-üzletekre, ugyanakkor

a brit cég nem zárta le a hazai működésével kapcsolatos stratégiai felülvizsgálatot.

A Tesco az elmúlt években már több lépést tett közép-európai jelenlétének átalakítására. 2021 óta, a mostani értékesítést megelőzően, mintegy 500 millió fontot szabadított fel a régióban nem alaptevékenységnek számító ingatlanvagyonának értékesítéséből. Az eladott eszközök között több nagy bevásárlóközpont is szerepelt.

A mostani tranzakcióval a vállalat két további közép-európai piacról vonul ki, miközben a magyar érdekeltség jövője továbbra is nyitott kérdés marad.

A cseh és a szlovák üzletág 2,9 milliárd fontos forgalmat termelt

A két országban működő Tesco-üzletág együttesen 2,9 milliárd fontos árbevételt ért el az előző, 52 hetes üzleti időszakban. A cseh és szlovák érdekeltségek adták a közép-európai régióra jelentett, 115 millió fontos korrigált üzemi eredmény döntő részét is.