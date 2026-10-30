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Rendkívüli: eladja cseh és szlovák érdekeltségeit a Tesco, a magyar hálózat sorsa még nem ismert – „továbbra is vizsgáljuk az összes lehetőséget Magyarországon”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
1,7 milliárd eurós üzlet keretében értékesíti csehországi és szlovákiai érdekeltségeit a Tesco az Ahold Delhaize számára. A tranzakcióval a brit kiskereskedelmi lánc tovább egyszerűsíti működését, és nagyobb hangsúlyt helyez brit és ír piacaira, miközben a magyarországi Tesco üzletek egyelőre a vállalat tulajdonában maradnak.
Juhász Péter
2026.10.30, 08:49
Frissítve: 2026.10.30, 09:21
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Jelentős átalakításról döntött a Tesco: a vállalat által kiadott hivatalos tájékoztatás szerint a brit kiskereskedelmi óriás eladja csehországi és szlovákiai üzleteit, valamint az azokhoz kapcsolódó irodákat és logisztikai központokat az Ahold Delhaize nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi csoportnak. Az ügylet értéke 1,7 milliárd euró, vagyis mintegy 1,5 milliárd font, készpénz- és adósságmentes alapon számolva. Az IFRS 16 standard hatását kiszűrő számítás szerint az összeg 1,2 milliárd euró, azaz körülbelül 1 milliárd font, azaz kb. 440 milliárd forint. A gigatranzakció várhatóan 2027 második felében zárul le, amelyhez trösztellenes és egyéb vonatkozó hatósági jóváhagyások szükségesek.

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Kivonul a Tesco Csehországból és Szlovákiából, a magyar piaci jelenlét egyelőre megmarad
Fotó: Travelanza Media / Shutterstock

A cég azt közölte, hogy a tranzakció lezárultáig a csehországi és a szlovákiai érdekeltségek „továbbra is a vállalat részeiként működnek.”

A megállapodás különösen érdekes a magyar piac szempontjából: 

a Tesco ugyanis egyértelművé tette, hogy Magyarország nem része a mostani tranzakciónak, és a hazai üzletek továbbra is a brit vállalathoz köthető tulajdonban és üzemeltetésében maradnak. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszabb távon már végleges döntés született volna a magyar érdekeltségről.

A magyar piac jövőjét továbbra is vizsgálja a Tesco

A vállalat közlése szerint továbbra is értékeli a magyarországi üzletág jövőjére vonatkozó lehetőségeket. A mostani megállapodás tehát 

  • nem terjed ki a magyarországi Tesco-üzletekre, ugyanakkor 
  • a brit cég nem zárta le a hazai működésével kapcsolatos stratégiai felülvizsgálatot.

A Tesco az elmúlt években már több lépést tett közép-európai jelenlétének átalakítására. 2021 óta, a mostani értékesítést megelőzően, mintegy 500 millió fontot szabadított fel a régióban nem alaptevékenységnek számító ingatlanvagyonának értékesítéséből. Az eladott eszközök között több nagy bevásárlóközpont is szerepelt.

A mostani tranzakcióval a vállalat két további közép-európai piacról vonul ki, miközben a magyar érdekeltség jövője továbbra is nyitott kérdés marad.

A cseh és a szlovák üzletág 2,9 milliárd fontos forgalmat termelt

A két országban működő Tesco-üzletág együttesen 2,9 milliárd fontos árbevételt ért el az előző, 52 hetes üzleti időszakban. A cseh és szlovák érdekeltségek adták a közép-európai régióra jelentett, 115 millió fontos korrigált üzemi eredmény döntő részét is.

Az értékesítés a teljes csehországi és szlovákiai üzlethálózatot, az irodákat, valamint a Kralupyban, Presovban és Beckovban működő logisztikai központokat is érinti.

A Tesco vezérigazgatója, Ken Murphy a bejelentés kapcsán megköszönte a két országban dolgozó munkatársak elmúlt harminc évben végzett munkáját. Kiemelte, hogy a vállalat erős, a helyi vásárlókhoz és közösségekhez szorosan kapcsolódó üzletágakat épített fel a két piacon.

Murphy üdvözölte az Ahold Delhaize szándékát is, hogy befektetésekkel fejlessze tovább a csehországi és szlovákiai érdekeltségeket.

A brit és az ír piacra összpontosít a Tesco

A Tesco a tranzakcióval tovább egyszerűsítené vállalatcsoportjának működését, és a brit, illetve az ír alaptevékenységére helyezné át a hangsúlyt. A társaság közlése szerint a felszabaduló forrásokkal tovább fejlesztheti élelmiszer-kiskereskedelmi üzleti modelljét és a jövőbeni növekedést támogató képességeit, miközben további tőkét juttathat vissza a részvényeseknek.

A felvásárló Ahold Delhaize nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi csoport, amely 17 helyi márkával van jelen az Egyesült Államokban, Európában és Indonéziában. A vállalat hetente mintegy 77 millió vásárlót szolgál ki.

A Goldman Sachs és a Citi közös pénzügyi tanácsadóként működik közre a Tesco mellett, míg a vállalat jogi tanácsadója az A&O Shearman.

Megalapozottak lehettek az értesülések

A brit Tesco közép-európai kivonulásának lehetőségéről időről időre felröppennek értesülések, legutóbb idén nyáron a Financial Times szellőztette meg, hogy a cseh, a szlovák és a magyar érdekeltségek eladására készülhet a vállalat. A brit központból a Világgazdaságnak adott válaszukban nem kommentálták az értesülést, ahogy a magyarországi Tesco vezetője sem (ennek érthető, könnyen belátható okai vannak). Ezzel párhuzamosan az elmúlt hetekben olyan információk is felbukkantak, amik alapján ha a Tesco megválik a három országban lévő érdekeltségeitől, akkor a cseh és a szlovák rész egy csomagban kelhet el, míg a magyarországi Tesco külön megállapodás tárgyát, vagy akár eltérő vevő érintettségét jelenti.

Ez akár teljesülhet is a mostani fejlemény alapján, bár szükséges hangsúlyozni, hogy a magyarországi működést a cseh és a szlovák piacot érintő döntés egyelőre nem érinti, a brit Tesco jelzése szerint egyelőre a lehetőségek mérlegelésénél tartanak. Ezért nem jelenthető ki a régiós kivonulás sem, bár ha a Tesco a magyar piac feladását is elhatározná, azzal lényegében ez is megtörténne. 

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