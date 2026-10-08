Deviza
EUR/HUF366,57 +0,15% USD/HUF327,65 +0,26% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,72 +0,16% RON/HUF68,48 +0,18% CZK/HUF15,02 +0,22% EUR/HUF366,57 +0,15% USD/HUF327,65 +0,26% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,72 +0,16% RON/HUF68,48 +0,18% CZK/HUF15,02 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 775,66 -2,5% MTELEKOM2 530 -0,4% MOL4 922 -2,3% OTP38 320 -4,12% RICHTER12 310 -1,54% OPUS256 -2,15% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -2,49% WABERERS4 210 -1,66% BUMIX9 090,53 -0,95% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 073,71 -1,13% BUX137 775,66 -2,5% MTELEKOM2 530 -0,4% MOL4 922 -2,3% OTP38 320 -4,12% RICHTER12 310 -1,54% OPUS256 -2,15% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -2,49% WABERERS4 210 -1,66% BUMIX9 090,53 -0,95% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 073,71 -1,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Jól teljesít a Tesco, mégis piacokat adhat fel – Magyarország helyzete továbbra is kérdéses lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erős első fél évről számolt be a brit Tesco: a kiskereskedelmi óriás 6,5 százalékkal növelte korrigált működési eredményét, és éves profitvárakozásának alsó határát is megemelte. Eközben továbbra sem kommentálja azokat a piaci értesüléseket, amelyek szerint felülvizsgálhatja közép-európai jelenlétét – így a magyar Tesco-hálózat jövője is kérdéses lehet.
Juhász Péter
2026.10.08, 09:39
Szóljon hozzá!

A legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc, a Tesco a 2026. augusztus 29-ével zárult 26 hétben 1,783 milliárd font (kb. 770 milliárd forint) korrigált működési eredényt ért el, ami 6,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – írja a Reuters. Az üzemanyag és az áfa nélküli értékesítés 2 százalékkal, 33,8 milliárd fontra emelkedett. A brit piac továbbra is a vállalat legfontosabb bázisa: a Tesco a brit élelmiszer-kiskereskedelmi piac mintegy 28 százalékát birtokolja. A hazaihoz hasonló alapon számított brit értékesítés 1,5 százalékkal nőtt az első fél évben, igaz, az első negyedévben még 1,8 százalékos volt a bővülés.

Shepton,Mallet,,England,-,06202024:,Tesco,Supermarket,Sign,Against,Blue
A brit Tesco jelentése meggyőző, emelte profitvárakozásait a vállalat
Fotó: Travelanza Media / Shutterstock

Emelte a profitvárakozás alsó határát a Tesco

A nyári hőség ugyanakkor általánosságban tekintve, nem nem tett jót a brit kiskereskedelmi ágazatnak, miközben a közel-keleti konfliktus és annak energiaárakra gyakorolt hatása szintén bizonytalanságot okozott a háztartások számára.

A Tesco részvényei idén eddig mintegy 8 százalékkal erősödtek, a vállalat pedig most már 3,15–3,3 milliárd font közötti korrigált működési profitot vár a 2027 februárjával záruló üzleti évre.

Ez azért érdekes, mert korábban 3–3,3 milliárd fontos eredményt prognosztizáltak. A mostani előrejelzés tehát elsősorban a várakozás alsó határát emeli meg.

Mindez azt mutatja, hogy a Tesco csoportszinten nincs eredménykényszerben, és brit fő piacán továbbra is stabil teljesítményt nyújt. Ettől azonban még nem kizárt, hogy a vállalat a kevésbé jövedelmező piacokon változtatásokat hajt végre. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy júliust követően idén ősszel újra felerősödtek a Financial Times információi alapján azok az értesülések, amik szerint szerint a Tesco feladhatja a közép-kelet-európai régiót, és lényegében anyaországába vonulna vissza.

Magyarország sorsa továbbra is kérdéses

A Világgazdaság korábban a hazai sajtóban elsőként számolt be arról az értesülésről, amely szerint megkezdődhetett a Tesco közép-európai kivonulásának előkészítése. Az értesülés szerint a brit kiskereskedelmi óriás a Citigroupot és a Goldman Sachsot bízhatta meg a régiós üzletág felmérésével.

A Tesco ezt eddig nem erősítette meg. A Világgazdaság korábbi megkeresésére a brit központ azt közölte, hogy piaci pletykákat nem kommentálnak.

Ez önmagában természetesen nem jelenti azt, hogy a Tesco eladná magyarországi érdekeltségét. Ugyanakkor egy esetleges tranzakció esetén a magyar, cseh és szlovák hálózatok különválasztása sem lenne példátlan megoldás: az eltérő piaci méret, jövedelmezőség és növekedési lehetőség külön-külön is befolyásolhatja egy-egy üzletág értékét.

Nem veszteséges a közép-európai Tesco, de nem is olyan jövedelmező, mint a brit üzletág

A közép-európai divízió a Tesco 2025/26-os üzleti évében 4,49 milliárd font árbevételt ért el, ami 3,7 százalékos növekedést jelentett. A korrigált profit 115 millió font volt, 0,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A régiós üzletág tehát 

  • összességében nyereséges, ám
  • a jövedelmezősége azonban elmarad a csoport legfontosabb piacának teljesítményétől. 

Egy ilyen helyzetben a tőke magasabb megtérülést biztosító piacokra történő átcsoportosítása pénzügyileg racionális vállalatirányítási döntés lehet.

A kérdés így nem feltétlenül az, hogy veszteséges-e a magyar vagy a közép-európai Tesco, hanem az, hogy a brit központ szerint máshol jobban hasznosítható-e az a tőke, amelyet a régióban kötnek le.

A Tesco 2023-ban még egyértelműen jelezte, hogy a közép-európai üzletág a csoport „szerves része”. Azóta azonban a kiskereskedelmi piac, a költségszintek és a tőke megtérülésével kapcsolatos elvárások is változtak.

A brit Tesco mostani erős eredménye ezért nem feltétlenül oszlatja el a magyarországi jövőjével kapcsolatos kérdéseket. 

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
994 cikk

 

Szóljon hozzá!
Tesco
eredmény alakulás
kivonulás
kiskereskedelem
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu