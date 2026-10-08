Jól teljesít a Tesco, mégis piacokat adhat fel – Magyarország helyzete továbbra is kérdéses lehet
A legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc, a Tesco a 2026. augusztus 29-ével zárult 26 hétben 1,783 milliárd font (kb. 770 milliárd forint) korrigált működési eredényt ért el, ami 6,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – írja a Reuters. Az üzemanyag és az áfa nélküli értékesítés 2 százalékkal, 33,8 milliárd fontra emelkedett. A brit piac továbbra is a vállalat legfontosabb bázisa: a Tesco a brit élelmiszer-kiskereskedelmi piac mintegy 28 százalékát birtokolja. A hazaihoz hasonló alapon számított brit értékesítés 1,5 százalékkal nőtt az első fél évben, igaz, az első negyedévben még 1,8 százalékos volt a bővülés.
Emelte a profitvárakozás alsó határát a Tesco
A nyári hőség ugyanakkor általánosságban tekintve, nem nem tett jót a brit kiskereskedelmi ágazatnak, miközben a közel-keleti konfliktus és annak energiaárakra gyakorolt hatása szintén bizonytalanságot okozott a háztartások számára.
A Tesco részvényei idén eddig mintegy 8 százalékkal erősödtek, a vállalat pedig most már 3,15–3,3 milliárd font közötti korrigált működési profitot vár a 2027 februárjával záruló üzleti évre.
Ez azért érdekes, mert korábban 3–3,3 milliárd fontos eredményt prognosztizáltak. A mostani előrejelzés tehát elsősorban a várakozás alsó határát emeli meg.
Mindez azt mutatja, hogy a Tesco csoportszinten nincs eredménykényszerben, és brit fő piacán továbbra is stabil teljesítményt nyújt. Ettől azonban még nem kizárt, hogy a vállalat a kevésbé jövedelmező piacokon változtatásokat hajt végre. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy júliust követően idén ősszel újra felerősödtek a Financial Times információi alapján azok az értesülések, amik szerint szerint a Tesco feladhatja a közép-kelet-európai régiót, és lényegében anyaországába vonulna vissza.
Magyarország sorsa továbbra is kérdéses
A Világgazdaság korábban a hazai sajtóban elsőként számolt be arról az értesülésről, amely szerint megkezdődhetett a Tesco közép-európai kivonulásának előkészítése. Az értesülés szerint a brit kiskereskedelmi óriás a Citigroupot és a Goldman Sachsot bízhatta meg a régiós üzletág felmérésével.
A Tesco ezt eddig nem erősítette meg. A Világgazdaság korábbi megkeresésére a brit központ azt közölte, hogy piaci pletykákat nem kommentálnak.
Ez önmagában természetesen nem jelenti azt, hogy a Tesco eladná magyarországi érdekeltségét. Ugyanakkor egy esetleges tranzakció esetén a magyar, cseh és szlovák hálózatok különválasztása sem lenne példátlan megoldás: az eltérő piaci méret, jövedelmezőség és növekedési lehetőség külön-külön is befolyásolhatja egy-egy üzletág értékét.
Nem veszteséges a közép-európai Tesco, de nem is olyan jövedelmező, mint a brit üzletág
A közép-európai divízió a Tesco 2025/26-os üzleti évében 4,49 milliárd font árbevételt ért el, ami 3,7 százalékos növekedést jelentett. A korrigált profit 115 millió font volt, 0,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
A régiós üzletág tehát
- összességében nyereséges, ám
- a jövedelmezősége azonban elmarad a csoport legfontosabb piacának teljesítményétől.
Egy ilyen helyzetben a tőke magasabb megtérülést biztosító piacokra történő átcsoportosítása pénzügyileg racionális vállalatirányítási döntés lehet.
A kérdés így nem feltétlenül az, hogy veszteséges-e a magyar vagy a közép-európai Tesco, hanem az, hogy a brit központ szerint máshol jobban hasznosítható-e az a tőke, amelyet a régióban kötnek le.
A Tesco 2023-ban még egyértelműen jelezte, hogy a közép-európai üzletág a csoport „szerves része”. Azóta azonban a kiskereskedelmi piac, a költségszintek és a tőke megtérülésével kapcsolatos elvárások is változtak.
A brit Tesco mostani erős eredménye ezért nem feltétlenül oszlatja el a magyarországi jövőjével kapcsolatos kérdéseket.