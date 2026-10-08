Jól teljesít a Tesco, mégis piacokat adhat fel – Magyarország helyzete továbbra is kérdéses lehet

A legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc, a Tesco a 2026. augusztus 29-ével zárult 26 hétben 1,783 milliárd font (kb. 770 milliárd forint) korrigált működési eredényt ért el, ami 6,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – írja a Reuters. Az üzemanyag és az áfa nélküli értékesítés 2 százalékkal, 33,8 milliárd fontra emelkedett. A brit piac továbbra is a vállalat legfontosabb bázisa: a Tesco a brit élelmiszer-kiskereskedelmi piac mintegy 28 százalékát birtokolja. A hazaihoz hasonló alapon számított brit értékesítés 1,5 százalékkal nőtt az első fél évben, igaz, az első negyedévben még 1,8 százalékos volt a bővülés.

A brit Tesco jelentése meggyőző, emelte profitvárakozásait a vállalat

Fotó: Travelanza Media / Shutterstock

Emelte a profitvárakozás alsó határát a Tesco

A nyári hőség ugyanakkor általánosságban tekintve, nem nem tett jót a brit kiskereskedelmi ágazatnak, miközben a közel-keleti konfliktus és annak energiaárakra gyakorolt hatása szintén bizonytalanságot okozott a háztartások számára.

A Tesco részvényei idén eddig mintegy 8 százalékkal erősödtek, a vállalat pedig most már 3,15–3,3 milliárd font közötti korrigált működési profitot vár a 2027 februárjával záruló üzleti évre.

Ez azért érdekes, mert korábban 3–3,3 milliárd fontos eredményt prognosztizáltak. A mostani előrejelzés tehát elsősorban a várakozás alsó határát emeli meg.

Mindez azt mutatja, hogy a Tesco csoportszinten nincs eredménykényszerben, és brit fő piacán továbbra is stabil teljesítményt nyújt. Ettől azonban még nem kizárt, hogy a vállalat a kevésbé jövedelmező piacokon változtatásokat hajt végre. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy júliust követően idén ősszel újra felerősödtek a Financial Times információi alapján azok az értesülések, amik szerint szerint a Tesco feladhatja a közép-kelet-európai régiót, és lényegében anyaországába vonulna vissza.

Magyarország sorsa továbbra is kérdéses

A Világgazdaság korábban a hazai sajtóban elsőként számolt be arról az értesülésről, amely szerint megkezdődhetett a Tesco közép-európai kivonulásának előkészítése. Az értesülés szerint a brit kiskereskedelmi óriás a Citigroupot és a Goldman Sachsot bízhatta meg a régiós üzletág felmérésével.