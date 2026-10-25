Trump bevitte a gyomrost a német autóiparnak: az Audi Amerikába viszi a legnagyobb SUV-jait

Donald Trump régóta gyakorol nyomást az autógyártókra annak érdekében, hogy termelésüket az Egyesült Államokba helyezzék át, emiatt jelentősen megemelte az autókra, az acélra, az alumíniumra és az autóalkatrészekre kivetett vámokat is. Startégiája lassan úgy tűnik elkezdett beérni- Az elnök, a Georgia állambeli Perryben, a középső országrészben található Macon közelében tartott kampánygyűlésen jelentette be, hogy a Volkswagen prémiumautó-márkája ott tervezi felépíteni első amerikai összeszerelő üzemét.

Donald Trump amerikai elnök Georgia államban jelentette be az Audi terveit Fotó: AFP

Az amerikai elnök vámintézkedései tavaly 1,2 milliárd eurós (mintegy 470 milliárd forintos) veszteséget okoztak az Audinak, amely az amerikai piacra szánt valamennyi járművét Európából vagy Mexikóból importálja - közölte a Reuters. Georgia államban szoros verseny várható mind a szenátusi, mind a kormányzói választáson. Trump számára ezért különösen fontos annak bizonyítása, hogy az autóiparra kivetett vámok kedvezően hatnak az amerikai gazdaságra.

A legnagyobb és legmagasabb kategóriájú szabadidő-autóinkat szeretnénk idehozni, és itt, a Georgia állambeli Maconban gyártani. Ez hosszú távú beruházás, mert hiszünk az amerikai piacban

– jelentette ki Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója a rendezvényen.

Trump vámjai vitték Amerikába az Audit

Donald Trump arról száolt be, hogy a Volkswagen tulajdonában lévő német luxusautó-márka, az Audi 4,2 milliárd dollárt fektet be a közeli Maconba. Az Audi tájékoztatása szerint a beruházás mintegy 4500 új munkahelyet teremt. Az építkezés a tervek szerint jövőre kezdődik, a gyártás pedig a 2030-as évek elején indulhat el. A Reutersnek nyilatkozó egyik amerikai kormányzati tisztviselő szerint az új üzemben az Audi Q7, Q8 és Q9 típusú szabadidő-autókat szerelik majd össze.

A vállalat emellett a szomszédos Dél-Karolina államban is gyártást tervez indítani, ahol évente további 25 ezer autót állítanának elő – közölte a tisztviselő. Hozzátette, hogy a jelenleg Európában gyártott modellek egy részét a jövőben az amerikai üzemből exportálnák. Ezeket a járműveket a Volkswagen terepjárókra szakosodott márkája, a Scout Motors kétmilliárd dolláros gyárában szerelnék össze. Az üzem jelenleg épül a dél-karolinai Blythewoodban, az állam fővárosa, Columbia közelében.