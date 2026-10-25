Trump bevitte a gyomrost a német autóiparnak: az Audi Amerikába viszi a legnagyobb SUV-jait
Donald Trump régóta gyakorol nyomást az autógyártókra annak érdekében, hogy termelésüket az Egyesült Államokba helyezzék át, emiatt jelentősen megemelte az autókra, az acélra, az alumíniumra és az autóalkatrészekre kivetett vámokat is. Startégiája lassan úgy tűnik elkezdett beérni- Az elnök, a Georgia állambeli Perryben, a középső országrészben található Macon közelében tartott kampánygyűlésen jelentette be, hogy a Volkswagen prémiumautó-márkája ott tervezi felépíteni első amerikai összeszerelő üzemét.
Az amerikai elnök vámintézkedései tavaly 1,2 milliárd eurós (mintegy 470 milliárd forintos) veszteséget okoztak az Audinak, amely az amerikai piacra szánt valamennyi járművét Európából vagy Mexikóból importálja - közölte a Reuters. Georgia államban szoros verseny várható mind a szenátusi, mind a kormányzói választáson. Trump számára ezért különösen fontos annak bizonyítása, hogy az autóiparra kivetett vámok kedvezően hatnak az amerikai gazdaságra.
A legnagyobb és legmagasabb kategóriájú szabadidő-autóinkat szeretnénk idehozni, és itt, a Georgia állambeli Maconban gyártani. Ez hosszú távú beruházás, mert hiszünk az amerikai piacban
– jelentette ki Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója a rendezvényen.
Trump vámjai vitték Amerikába az Audit
Donald Trump arról száolt be, hogy a Volkswagen tulajdonában lévő német luxusautó-márka, az Audi 4,2 milliárd dollárt fektet be a közeli Maconba. Az Audi tájékoztatása szerint a beruházás mintegy 4500 új munkahelyet teremt. Az építkezés a tervek szerint jövőre kezdődik, a gyártás pedig a 2030-as évek elején indulhat el. A Reutersnek nyilatkozó egyik amerikai kormányzati tisztviselő szerint az új üzemben az Audi Q7, Q8 és Q9 típusú szabadidő-autókat szerelik majd össze.
A vállalat emellett a szomszédos Dél-Karolina államban is gyártást tervez indítani, ahol évente további 25 ezer autót állítanának elő – közölte a tisztviselő. Hozzátette, hogy a jelenleg Európában gyártott modellek egy részét a jövőben az amerikai üzemből exportálnák. Ezeket a járműveket a Volkswagen terepjárókra szakosodott márkája, a Scout Motors kétmilliárd dolláros gyárában szerelnék össze. Az üzem jelenleg épül a dél-karolinai Blythewoodban, az állam fővárosa, Columbia közelében.
Trump megszüntette az elektromos járművek vásárlását és gyártását ösztönző több állami támogatást, ami az elektromosautó- és akkumulátorgyártás jelentős visszaeséséhez vezetett az Egyesült Államokban. Az autó- és alkatrészgyártásban foglalkoztatottak száma is csökkent azóta, hogy Trump tavaly hivatalba lépett. Az elnök kampányrendezvényének helyszíne előtt egy aranyszínű, gyártói rendszámmal ellátott Audi parkolt.
Bernie Moreno ohiói republikánus szenátor szombat késő este úgy nyilatkozott, hogy a beruházásnak köszönhetően az Audi valamennyi szabadidő-autóját kizárólag az Egyesült Államokban fogja gyártani. A szenátor szerint a beruházás soha nem valósult volna meg a vámok, az észszerű szabályozás, valamint annak az intézkedésnek a hiányában, amellyel megszüntették Kalifornia lehetőségét arra, hogy saját üzemanyag-fogyasztási előírásokat határozzon meg.
Válságban az Audi: Kínában és Amerikában is visszaesett az értékesítés
Az Audi eladásai immár két egymást követő évben csökkentek. A vállalat 2026 első fél évében további 7 százalékos visszaesést könyvelt el, miután a kínai piacon kiéleződő verseny és az amerikai vámok egyaránt kedvezőtlenül befolyásolták a keresletet. Az Egyesült Államokban az Audi értékesítése az idén 16 százalékkal esett vissza.
A Volkswagen-csoport németországi üzemeinek jövője is bizonytalanná vált. Az Audi délnyugat-németországi neckarsulmi gyára egyike annak a négy német Volkswagen-üzemnek, amelyeket 2030 után a bezárás veszélye fenyeget.
Nem az Audi az egyetlen: a Toyota, a Honda és a Hyundai is amerikai beruházásokban gondolkodik
Júliusban a japán Toyota bejelentette, hogy 3,6 milliárd dollárt fordít egy új, mintegy 232 ezer négyzetméteres teherautó-összeszerelő gyártósor kialakítására a texasi San Antonióban működő gyártóközpontjában. A beruházással a vállalat egyes teherautómodellek gyártását Mexikóból az Egyesült Államokba helyezi át. A Toyota közlése szerint a bővítés 2030-ra készül el, és kétezer új munkahelyet teremt.
A Honda Motor szintén mérlegeli egy amerikai összeszerelő üzem létesítését, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a beruházás elmaradhat, ha nem hosszabbítják meg az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közötti kereskedelmi megállapodást (USMCA). A dél-koreai Hyundai tavaly jelezte, hogy amennyiben egyértelmű és kiszámítható szabályozási környezet alakulna ki az USMCA jövőjével kapcsolatban, az azonnal lehetővé tenné több mint 20 milliárd dollár értékű új amerikai beruházás elindítását. Az autógyártók bejelentései azt mutatják, hogy az Egyesült Államok kereskedelempolitikája egyre nagyobb szerepet játszik a globális autóipari beruházások földrajzi elhelyezkedésének meghatározásában.
A magyarországi Audi is létszámot csökkentett
A Világgazdaság korábban megírta, hogy tovább csökkent az Audi Hungaria létszáma, miközben a győri vállalat egyes területeken továbbra is célzott leépítéseket hajt végre. Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, az Audi szerint ugyanakkor a termelési kapacitások visszafogása nincs napirenden. Az Audi Hungaria azonban korábban jelezte, hogy a konszern szeptemberben bejelentett, termelési kapacitások csökkentésére vonatkozó döntései nem érintik a győri telephelyet.
A győri Audi azt is megerősítette, hogy jelenleg nem tervez változtatást a győri gyár termékportfólióján és kapacitáskihasználtságán. A telephely 2025-ben 1.585.290 hajtásrendszert gyártott, ebből 264.871 elektromos hajtás volt. Az autógyártásban szintén jelentős teljesítményt ért el a vállalat, összesen 200.756 jármű készült Győrben.