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Trump rémálma valóra vált: most rajta csattan az ostor, amivel Bident támadta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába a kedvező gazdasági mutatók, az amerikaiak egyre nehezebben viselik a magas árakat, és sokan a saját pénztárcájukon nem érzik a gazdaság sikereit. Donald Trump azt ígérte, hogy gyorsan letöri az árakat, ám most ugyanazzal a problémával szembesül, amely elődje, Joe Biden népszerűségét is megtépázta: a választókat nem a tőzsdei rekordok, hanem a bolti árak és a megélhetési költségek érdeklik.
Dózsa György
2026.10.31, 20:00
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A Fehér Ház - Donald Trump - egy ismerős dilemmával szembesül. A gazdasági mutatók nem feltétlenül rosszak, a közhangulat azonban igen. Ugyanez az ellentmondás nehezítette Joe Biden helyzetét 2024-ben, amikor a kedvező makrogazdasági adatok sem tudták meggyőzni a választók jelentős részét arról, hogy a gazdaság az ő javukat szolgálja. 

Trump Biden
Trump és Biden a Fehér Házban: amikor a választókat az árak aggasztják, a stabil gazdasági növekedésről és az alacsony munkanélküliségről szóló érvek ritkán elegendők / Fotó: AFP

A 2024-es választási kampányban Trump azt ígérte a választóknak, hogy gyorsan enyhíti az emelkedő árak okozta terheket. 

Ha megnyerem a választást, azonnal le fogom szorítani az árakat

 – jelentette ki. Az ígéret teljesítése azonban a vártnál nehezebbnek bizonyult. A gazdasági növekedés kitart, a munkanélküliség továbbra is alacsony, a részvénypiac pedig történelmi csúcsainak közelében jár. A félidős kongresszusi választások előtti utolsó inflációs jelentés ugyanakkor megerősíti azt, amit a választók már eddig is tapasztaltak: az árak továbbra is magasak.

Trump és Biden - a politikai valóság ugyanaz

Az okok eltérőek. 

  • Bidennek a koronavírus-járvány utóhatásaival kellett megküzdenie. 
  • Trumpnak viszont az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott konfliktusához kapcsolódó magasabb energiaárakkal, valamint 
  • kereskedelmi és bevándorlási politikájának egyes következményeivel kell szembenéznie.

A politikai valóság azonban nagyjából ugyanaz. A választók nem a GDP-adatok vagy a részvénypiac rekordjai alapján ítélik meg a gazdaságot. Sokkal inkább az számít nekik, mennyit fizetnek a szupermarketben, mennyibe kerül a benzin, és képesek-e kifizetni a számláikat.

A számok csak a történet egyik felét mutatják

Az Egyesült Államok 2,2 százalékos gazdasági növekedése sok fejlett ország mércéjével mérve tiszteletre méltó teljesítmény lenne. Németország például nehezen tudott hasonló növekedési lendületet elérni. A 4,2 százalékon stabilizálódó amerikai munkanélküliségi ráta sem arra utal, hogy a gazdaság összeomlóban lenne.

Trump azzal érvel, hogy Bidentől gazdasági káoszt örökölt, és a kedvező növekedési, beruházási és tőzsdei teljesítményt saját gazdaságpolitikája sikerének bizonyítékaként említi.  Larry Kudlow, Trump szövetségese és gazdasági kommentátor a jelenlegi gazdasági fellendülést „a legnagyszerűbb történetnek nevezte, amelyről senki sem beszél”, azzal érvelve, hogy „senkit sem bocsátanak el”. A választók azonban láthatóan egészen más történetet érzékelnek: Trump azzal az ígérettel nyerte meg az elnökválasztást, hogy megfékezi a megélhetési költségeket, az árak azonban tovább emelkednek. 

A probléma egyik oka, hogy a bérek növekedése nem tart lépést az áremelkedéssel. 

Az átlagos órabérek az elmúlt egy évben 3 százalékkal emelkedtek, miközben a fogyasztói árak 3,7 százalékkal nőttek. Ez segít megmagyarázni, miért mutatják továbbra is a közvélemény-kutatások, hogy a választók kedvezőtlenül ítélik meg Trump gazdaságpolitikai teljesítményét.

Ugyanazok a szavak, eltérő jelentéssel

A demokraták számára ismerős a helyzet. Celinda Lake, a Demokrata Párthoz kötődő, nagy tapasztalatú közvélemény-kutató szerint a probléma ott kezdődik, hogy a közgazdászok és a választók ugyanazokat a kifejezéseket eltérő értelemben használják. 

Amikor a közgazdászok azt mondják, hogy csökken az infláció, akkor arra gondolnak, hogy lassul az áremelkedés üteme. Amikor viszont a választók azt mondják, hogy csökkent az infláció, akkor azt értik alatta, hogy az árak visszatértek a korábbi szintjükre 

magyarázza. „Csakhogy természetesen az árak nem térnek vissza oda.”

A Biden-kormányzat 2024 jelentős részében az alacsony munkanélküliséget, a stabil gazdasági növekedést és a csökkenő inflációt hangsúlyozta. Sok választó azonban továbbra is a mindennapokban tapasztalt magas árakra összpontosított.

Lake, aki tanácsadóként részt vett Biden 2020-as kampányában, de a 2024-es választási küzdelemben már nem, úgy véli, hogy az emberek saját tapasztalataik, nem pedig a gazdasági mutatók alapján ítélik meg a gazdaság helyzetét.

„Nem lehet vitatkozni az emberekkel a saját megélt valóságukról” – mondja. Ez is magyarázhatja, miért hasonlít Trump jelenlegi kihívása annyira Biden korábbi problémájára.

A Trump-hatás

Biden bírálói az akkori elnököt tették felelőssé az inflációért. Ő azonban olyan tényezőkre is hivatkozhatott, amelyek nagyrészt kívül estek az ellenőrzésén, köztük a világjárványra és az ellátási láncokban okozott tartós zavarokra. Trumpnak erre kevesebb lehetősége van. Egyes közgazdászok szerint a jelenlegi magasabb árak legalább részben saját intézkedéseinek, köztük a vámoknak, valamint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja gazdasági következményeinek tudhatók be. 

Az infláció egyértelműen Donald Trumphoz köthető

 – mondja Peter Morici, a Marylandi Egyetem republikánusokhoz közel álló közgazdásza. „Az ő vámjai és a háború okozzák. Az emberek ezt tudják. Látják.”

A New York-i Fed egyik tanulmánya szerint a vámok mintegy 2,9 százalékkal emelték a fogyasztási cikkek árait. A hatás még nagyobb is lehetett volna, ha Trump később nem függeszt fel bizonyos vámokat, nem köt új kereskedelmi megállapodásokat, illetve a Legfelsőbb Bíróság nem akadályozza meg abban, hogy rendkívüli jogkörökre hivatkozva számos további vámot vezessen be. Ezután újabb sokk következett. Az Iránnal kialakult konfliktus felhajtotta az olajárakat, ami megdrágította a benzint, és újabb nyomást helyezett a háztartások költségvetésére. A Fehér Ház az adócsökkentéseket, a munkahelyteremtést és a vényköteles gyógyszerek árának mérséklését említi annak bizonyítékaként, hogy a kormányzat teljesíti az amerikai családoknak tett ígéreteit.

A kormányzat emellett egyre inkább olyan intézkedéseket is támogat, amelyek közvetlenül enyhíthetik a lakosság pénzügyi terheit.

  • Trump a hitelkártyák kamatainak maximálását szorgalmazta, és felvetette azt az elképzelést is, hogy 
  • minden amerikai felnőtt 5000 dolláros kifizetésben részesülhetne, amennyiben a republikánusok megtartják többségüket a Kongresszusban.

Ezek az intézkedések olyan politikai realitást tükröznek, amelyet mindkét nagy párt jól ismer: 

amikor a választókat az árak aggasztják, a stabil gazdasági növekedésről és az alacsony munkanélküliségről szóló érvek ritkán elegendők. 

Bidennek soha nem sikerült áthidalnia a gazdaság tényleges teljesítménye és a lakosság gazdasági közérzete közötti szakadékot. A jövő keddi félidős választások előtt most az a kérdés, hogy Trumpnak sikerül-e.

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