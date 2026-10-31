Trump rémálma valóra vált: most rajta csattan az ostor, amivel Bident támadta

A Fehér Ház - Donald Trump - egy ismerős dilemmával szembesül. A gazdasági mutatók nem feltétlenül rosszak, a közhangulat azonban igen. Ugyanez az ellentmondás nehezítette Joe Biden helyzetét 2024-ben, amikor a kedvező makrogazdasági adatok sem tudták meggyőzni a választók jelentős részét arról, hogy a gazdaság az ő javukat szolgálja.

Trump és Biden a Fehér Házban: amikor a választókat az árak aggasztják, a stabil gazdasági növekedésről és az alacsony munkanélküliségről szóló érvek ritkán elegendők / Fotó: AFP

A 2024-es választási kampányban Trump azt ígérte a választóknak, hogy gyorsan enyhíti az emelkedő árak okozta terheket.

Ha megnyerem a választást, azonnal le fogom szorítani az árakat

– jelentette ki. Az ígéret teljesítése azonban a vártnál nehezebbnek bizonyult. A gazdasági növekedés kitart, a munkanélküliség továbbra is alacsony, a részvénypiac pedig történelmi csúcsainak közelében jár. A félidős kongresszusi választások előtti utolsó inflációs jelentés ugyanakkor megerősíti azt, amit a választók már eddig is tapasztaltak: az árak továbbra is magasak.

Trump és Biden - a politikai valóság ugyanaz

Az okok eltérőek.

Bidennek a koronavírus-járvány utóhatásaival kellett megküzdenie.

Trumpnak viszont az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott konfliktusához kapcsolódó magasabb energiaárakkal, valamint

kereskedelmi és bevándorlási politikájának egyes következményeivel kell szembenéznie.

A politikai valóság azonban nagyjából ugyanaz. A választók nem a GDP-adatok vagy a részvénypiac rekordjai alapján ítélik meg a gazdaságot. Sokkal inkább az számít nekik, mennyit fizetnek a szupermarketben, mennyibe kerül a benzin, és képesek-e kifizetni a számláikat.

A számok csak a történet egyik felét mutatják

Az Egyesült Államok 2,2 százalékos gazdasági növekedése sok fejlett ország mércéjével mérve tiszteletre méltó teljesítmény lenne. Németország például nehezen tudott hasonló növekedési lendületet elérni. A 4,2 százalékon stabilizálódó amerikai munkanélküliségi ráta sem arra utal, hogy a gazdaság összeomlóban lenne.

Trump azzal érvel, hogy Bidentől gazdasági káoszt örökölt, és a kedvező növekedési, beruházási és tőzsdei teljesítményt saját gazdaságpolitikája sikerének bizonyítékaként említi. Larry Kudlow, Trump szövetségese és gazdasági kommentátor a jelenlegi gazdasági fellendülést „a legnagyszerűbb történetnek nevezte, amelyről senki sem beszél”, azzal érvelve, hogy „senkit sem bocsátanak el”. A választók azonban láthatóan egészen más történetet érzékelnek: Trump azzal az ígérettel nyerte meg az elnökválasztást, hogy megfékezi a megélhetési költségeket, az árak azonban tovább emelkednek.

A probléma egyik oka, hogy a bérek növekedése nem tart lépést az áremelkedéssel.

Az átlagos órabérek az elmúlt egy évben 3 százalékkal emelkedtek, miközben a fogyasztói árak 3,7 százalékkal nőttek. Ez segít megmagyarázni, miért mutatják továbbra is a közvélemény-kutatások, hogy a választók kedvezőtlenül ítélik meg Trump gazdaságpolitikai teljesítményét.