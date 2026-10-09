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Trump lecsapott a Microsoft és más techóriások külföldi dolgozóira, a Harvard és a Yale is célkeresztbe került

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Donald Trump kormánya egyszerre csapott le a technológiai óriások külföldi dolgozóira és az amerikai elitegyetemekre: a Microsoftot, az Adobe-t és több nagy IT-céget kizárták egy kulcsfontosságú zöldkártyaprogramból, miközben több neves egyetem ellen is vizsgálat indult. Trump ezzel nemcsak az illegális bevándorlást, hanem a magasan képzett külföldi munkavállalók és kutatók amerikai letelepedési útját is szigorítaná.
VG
2026.10.09, 12:11
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Újabb frontot nyitott Donald Trump kormánya az Egyesült Államokban dolgozó külföldiek ügyében: több nagy technológiai vállalatot, köztük a Microsoftot és az Adobe-t is felfüggesztettek egy kulcsfontosságú zöldkártyaprogramból, miközben kilenc vezető amerikai egyetem ellen vizsgálat indult. A lépés nem jelenti azt, hogy a cégeknél dolgozó külföldieknek azonnal távozniuk kellene, de jelentősen megnehezítheti, hogy egy ideiglenes munkavállalói vízumból később állandó amerikai letelepedési engedélyhez jussanak.

Trump lecsapott a Microsoft és más techóriások külföldi dolgozóira, a Harvard és a Yale is célkeresztbe került
Trump lecsapott a Microsoft és más techóriások külföldi dolgozóira, a Harvard és a Yale is célkeresztbe került / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Trump-kormány szerint a szigorítás célja az amerikai munkahelyek védelme és az általuk visszaélésszerűnek tartott foglalkoztatási gyakorlatok felszámolása.

JD Vance alelnök különösen keményen támadta a Microsoftot. Azt állította, hogy egyetlen amerikai vállalat sem élt vissza annyira a rendszerrel, mint a technológiai óriás. Vance szerint a Microsoft tavaly hatezer amerikai munkavállalót bocsátott el, miközben 6300 H–1B vízum és csaknem háromezer zöldkártya előnyeit élvezte – írja a Reuters.

Nem a munkavízumot, hanem a zöldkártyához vezető utat vágja el Trump

A mostani döntés középpontjában a PERM, vagyis a Permanent Labor Certification rendszere áll. Ez számos munkáltatói alapon igényelt zöldkártyánál az egyik legfontosabb lépés: a vállalatnak igazolnia kell, hogy a külföldi munkavállaló felvétele nem veszélyezteti az amerikai dolgozók állásait és béreit.

A kormány most a Microsoft mellett az Adobe, a Cognizant, az Infosys, a Tata Consultancy Services, a Wipro, a HCL Technologies és a Capgemini új és már folyamatban lévő PERM-kérelmeit is leállítja. 

A felfüggesztés JD Vance szerint addig maradhat érvényben, „ameddig szükséges”.

A Microsoft visszautasította azt az állítást, hogy tömegesen olcsó külföldi munkaerővel váltaná ki amerikai alkalmazottait. A vállalat szerint legutóbbi H–1B-kérelmeinek mintegy 80 százaléka már meglévő dolgozók státuszának meghosszabbítására vagy módosítására vonatkozott, és az azonos munkát végző H–1B-alkalmazottak ugyanazt a fizetést kapják, mint más munkavállalók.

A Harvard, a Yale és az MIT is vizsgálat alá került

A szigorítás nem áll meg a technológiai szektornál. A kormány kilenc vezető egyetemet is vizsgálni kezdett az úgynevezett csereprogramos vízumok állítólagos visszaélésszerű használata miatt.

A célkeresztbe került intézmények között ott van 

  • a Harvard, 
  • a Yale, 
  • a Stanford, 
  • a Brown Egyetem 
  • és a Massachusetts Institute of Technology is. 

A hatóságok már idézéseket is kézbesítettek, és azt vizsgálják, hogy külföldi befolyás, szabálytalan pénzügyi kapcsolatok vagy vízumokkal kapcsolatos visszaélések veszélyeztetik-e a szövetségi pénzből finanszírozott kutatásokat.

A felsőoktatási szereplők szerint a keményebb bevándorlási politika komoly gazdasági következményekkel járhat. Az American Council on Education becslése szerint a külföldi hallgatók történelmileg évente mintegy 40 milliárd dollárt költöttek az Egyesült Államokban.

A mostani intézkedés egy szélesebb folyamat része. A Trump-kormány az elmúlt időszakban több fronton is szigorította a külföldi munkavállalók és diákok amerikai lehetőségeit, miközben azt állítja, hogy a rendszer egyes elemei lenyomják az amerikai béreket és kiszorítják a hazai munkavállalókat.

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