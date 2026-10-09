Újabb frontot nyitott Donald Trump kormánya az Egyesült Államokban dolgozó külföldiek ügyében: több nagy technológiai vállalatot, köztük a Microsoftot és az Adobe-t is felfüggesztettek egy kulcsfontosságú zöldkártyaprogramból, miközben kilenc vezető amerikai egyetem ellen vizsgálat indult. A lépés nem jelenti azt, hogy a cégeknél dolgozó külföldieknek azonnal távozniuk kellene, de jelentősen megnehezítheti, hogy egy ideiglenes munkavállalói vízumból később állandó amerikai letelepedési engedélyhez jussanak.

Trump lecsapott a Microsoft és más techóriások külföldi dolgozóira, a Harvard és a Yale is célkeresztbe került / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Trump-kormány szerint a szigorítás célja az amerikai munkahelyek védelme és az általuk visszaélésszerűnek tartott foglalkoztatási gyakorlatok felszámolása.

JD Vance alelnök különösen keményen támadta a Microsoftot. Azt állította, hogy egyetlen amerikai vállalat sem élt vissza annyira a rendszerrel, mint a technológiai óriás. Vance szerint a Microsoft tavaly hatezer amerikai munkavállalót bocsátott el, miközben 6300 H–1B vízum és csaknem háromezer zöldkártya előnyeit élvezte – írja a Reuters.

Nem a munkavízumot, hanem a zöldkártyához vezető utat vágja el Trump

A mostani döntés középpontjában a PERM, vagyis a Permanent Labor Certification rendszere áll. Ez számos munkáltatói alapon igényelt zöldkártyánál az egyik legfontosabb lépés: a vállalatnak igazolnia kell, hogy a külföldi munkavállaló felvétele nem veszélyezteti az amerikai dolgozók állásait és béreit.

A kormány most a Microsoft mellett az Adobe, a Cognizant, az Infosys, a Tata Consultancy Services, a Wipro, a HCL Technologies és a Capgemini új és már folyamatban lévő PERM-kérelmeit is leállítja.

A felfüggesztés JD Vance szerint addig maradhat érvényben, „ameddig szükséges”.

A Microsoft visszautasította azt az állítást, hogy tömegesen olcsó külföldi munkaerővel váltaná ki amerikai alkalmazottait. A vállalat szerint legutóbbi H–1B-kérelmeinek mintegy 80 százaléka már meglévő dolgozók státuszának meghosszabbítására vagy módosítására vonatkozott, és az azonos munkát végző H–1B-alkalmazottak ugyanazt a fizetést kapják, mint más munkavállalók.