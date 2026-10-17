Rendkívüli: Donald Trump az utolsó pillanatban inaktiválta az amerikai halálos fegyvert az orosz olaj ellen– Brüsszelben már vörös ködöt látnak, Magyarország megmenekült
Nagyot fordult a világ a szeptemberi ENSZ közgyűlés óta, Donald Trump amerikai elnök egy holnap életbe lépő törvényt megakasztva blokkolt számos Oroszországgal szembeni szankciót, amelyeket az amerikai kongresszus nemrégiben fogadott el, hogy megbüntessék az országot az Ukrajna elleni háborúja miatt.
Péntek este egy elnöki rendeletben Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nemzeti érdeke” a szankciók egy részének visszatartása. Trump szeptemberben írta alá a szankciós törvényjavaslatot, amelynek vasárnap kellett volna hatályba lépnie, írja a BBC.
Már elküldték a kongresszusnak az indoklást Trumpék
„Tanúsítványt nyújtottam be a Kongresszusnak arról, hogy egy ilyen mentesség kiadása jelenleg az Egyesült Államok nemzeti érdekeit szolgálja” – mondta Trump a Fehér Ház által pénteken kiadott utasításban, a CNN szerint. A végzés nem részletezte, hogy a döntés miért szolgálta a nemzeti érdeket, és azt mondta, hogy a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a Trump-adminisztráció úgy nem dönt, hogy „további intézkedésekre van szükség”.
A jogszabály kimondja, hogy mielőtt a kormányzat feloldaná az új szankciókat, egy nem titkosított jelentést kell benyújtania a Kongresszusnak, amelyben megindokolja a döntése alapját. Trump végrehajtási utasításában azt írta, hogy a Fehér Ház elküldte a jelentést.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja az X-en közzétett bejegyzésében „fontos és valóban történelmi pillanatnak” nevezte a felmentést, hozzátéve, hogy „Oroszország és az Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködés mindkét nemzet érdekeit szolgálja”.
Bár az amerikai elnök lépése tűnhet hirtelennek, és váratlannak, még akkor sem az, ha a néhány hete tartott ENSZ-közgyűlésen még teljesen máshogy vélekedett a Graham-törvényről és komoly fegyverként tekintett rá az oroszokkal szemben.
Emlékezetes, Trump első nemrég közvetlen megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal. Ennek keretében az amerikai pénzügyminisztérium átmenetileg felfüggesztette az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Az intézkedés célja az amerikai és globális üzemanyagárak gyors csökkentése volt, aminek hatására Moszkva azonnal több százezer tonna dízelt indított el a világpiacra
Trump most egy nappal a szigorú, kétpárti kongresszusi háttérrel rendelkező amerikai törvény, az úgynevezett Graham-törvény előtt tett újabb lépést Moszkva felé. Mint korábbi cikkében a Világgazdaság rámutatott, a szabályozás akár 100 százalékos vám kivetését is lehetővé tette volna az orosz olaj és földgáz legnagyobb külföldi importőreire.
Az amerikai szankciós törvényt Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátorról nevezték el, aki július 11-én bekövetkezett halála előtt Ukrajna egyik legnagyobb védelmezője volt Washingtonban.
A gazdasági korlátozások közvetlenül az orosz állami és katonai infrastruktúrára nézve is komoly csapaást mértek volna, hiszen megtiltották volna az amerikai vállalatok számára a csúcstechnológiás és katonai célú eszközök exportját Oroszországba. Kifejezett szankciókat hoztak azok ellen a tengeri szállítmányozók és tankerek ellen is, amelyek a nemzetközi korlátozásokat, így az olajsapkát kijátszva szállítottak orosz nyersolajat a világpiacra
Megköszönték, de még nem tudták, hogy mi jön: Trump lépése mégsem a semmiből jött
Csütörtökön egy 20 fős, pártokon átívelő amerikai törvényhozói csoport levélben szólította fel Trumpot, hogy tartsa tiszteletben az október 18-án hatályba lépő új törvényt.
A törvényhozók – még nem tudván, hogy Trump mit lép szombaton – megköszönték Trumpnak a szankciós törvényjavaslat aláírását, és a törvény „teljes körű és hűséges végrehajtására” szólítottak fel. Szerintük ez „döntő fontosságú lesz abban, hogy Putyint komolyan vegyék a béketárgyalásokat”, és felszólították a Trump-adminisztrációt, hogy „a Graham-törvény szankcióit a lehető legteljesebb mértékben és késedelem nélkül alkalmazza”.
A lehetséges fordulat hátterében az Egyesült Államokban egyre súlyosabbá váló üzemanyagár-probléma áll. A héten közzétett adatok szerint az amerikai fogyasztói árak szeptemberben éves összevetésben 3,7 százalékkal emelkedtek, miután az üzemanyagok drágulása az egész gazdaságban éreztette hatását.
A Fehér Ház többféle eszközzel próbálta megfékezni az áremelkedést. Washington arra ösztönözte szövetségeseit, hogy több dízelüzemanyagot juttassanak a piacra, emellett exporttilalom bevezetését is kilátásba helyezte. Trump elnöki rendeletet is aláírt, amely lehetővé teszi, hogy az adómentes, piros jelölésű dízelüzemanyagot közutakon is használják.
A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború következtében megugró infláció sok választót fordított szembe Trump Republikánus Pártjával.
A szankcióenyhítés jelentős változást jelenthet az Egyesült Államok Oroszországgal kapcsolatos politikájában, és Moszkva számára kedvezőbb helyzetet teremthet.
- Washington emellett az orosz állami vagyon befagyasztásának feloldására is törekszik, és egyes hírek szerint
- korlátozta Ukrajna hozzáférését a védekezéséhez kulcsfontosságú Starlink műholdas szolgáltatáshoz.
- Mint már írtuk, Trump a múlt héten azt is bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó szankciókat.
A döntés éles kritikát váltott ki az Egyesült Államok európai szövetségeseiből, valamint demokrata és republikánus szenátorok egy csoportjából. A politikusok szerint az intézkedés ajándék az Egyesült Államok ellenfelének, és szövetségeseinek elárulását jelenti.
Rendkívül sajnálatosnak tartjuk ezt a gázolajról szóló megállapodást. Nyilvánvalóan nem túl jelentős mennyiségről van szó, de ez akkor is egy rossz irányba tett lépés
− fogalmazott Ulf Kristersson, majd hozzátette, hogy az intézkedés segíti Oroszországot a háború finanszírozásában.
Magyarország is megérezhette volna
A 100 százalékos büntetővám esetleges élesítése húsbavágó kérdés volt Magyarország számára is, hiszen hazánk továbbra is nagymértékben támaszkodik az orosz energiahordozók importjára.
A helyzet súlyát jól mutatja, hogy éppen az amerikai képviselőházi szavazás napján Hajdu Márton, a Külügyi Bizottság elnöke Washingtonban tárgyalt a republikánus többség képviselőivel. Hajdu egyértelművé tette: a Tisza Párt pontosan látja az orosz energiafüggőség kockázatait és hátrányait, és már dolgoznak az ennek felszámolását célzó stratégián.
A bizottsági elnök egyúttal arra kérte az amerikai partnereket, hogy:
• járjanak közben Magyarország mentességéért a törvény hatálya alól, valamint
• nyújtsanak támogatást hazánk energiadiverzifikációs törekvéseihez.
Ez a diplomáciai egyeztetés – ahogy arról lapunk korábban már beszámolt – egyértelműen kritikus mérföldkövet jelentett a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Mint ismert, a hazai és a nemzetközi sajtót 2025 novemberében bejárta a hír, hogy Orbán Viktor washingtoni csúcstalálkozóján jelentős engedményeket harcolt ki Donald Trunpnál.
Az amerikai elnök ekkor még személyes garanciát vállalt arra, hogy Magyarország mentesül az orosz olajat sújtó szankciók alól. A korábbi miniszterelnök később nyomatékosította: ez a paktum egy közvetlen, személyes megállapodás volt közte és Trump között, amely addig marad érvényben, amíg ő vezeti Magyarországot.
Brüsszel már a 23. szankciós csomagot készíti elő
Az uniós külügyminiszterek közben több mint 1600 személyre és szervezetre terjesztették ki az orosz szankciós listát. Az Európai Bizottság már a 23. ágazati szankciós csomagon dolgozik, amelyet ukrán várakozások szerint az év végéig bemutathatnak a tagállamoknak. A szigorítást
- Nagy-Britannia
- és Norvégia
is támogatja. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Washingtont is a korábban elfogadott intézkedések végrehajtására sürgeti. Trump a múlt hónapban írta alá az orosz energiakereskedelmet célzó amerikai szankciós törvényt, amelyet azonban még nem alkalmaznak teljeskörűen. A szigorítást egyes republikánus képviselők is támogatják.