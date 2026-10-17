Rendkívüli: Donald Trump az utolsó pillanatban inaktiválta az amerikai halálos fegyvert az orosz olaj ellen– Brüsszelben már vörös ködöt látnak, Magyarország megmenekült

Nagyot fordult a világ a szeptemberi ENSZ közgyűlés óta, Donald Trump amerikai elnök egy holnap életbe lépő törvényt megakasztva blokkolt számos Oroszországgal szembeni szankciót, amelyeket az amerikai kongresszus nemrégiben fogadott el, hogy megbüntessék az országot az Ukrajna elleni háborúja miatt.

Donald Trump az utolsó pillanatban feloldotta a legfontosabb Oroszországgal szembeni szankciókat és vámokat – Brüsszelben már vörös ködöt látnak Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Péntek este egy elnöki rendeletben Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nemzeti érdeke” a szankciók egy részének visszatartása. Trump szeptemberben írta alá a szankciós törvényjavaslatot, amelynek vasárnap kellett volna hatályba lépnie, írja a BBC.

Már elküldték a kongresszusnak az indoklást Trumpék

„Tanúsítványt nyújtottam be a Kongresszusnak arról, hogy egy ilyen mentesség kiadása jelenleg az Egyesült Államok nemzeti érdekeit szolgálja” – mondta Trump a Fehér Ház által pénteken kiadott utasításban, a CNN szerint. A végzés nem részletezte, hogy a döntés miért szolgálta a nemzeti érdeket, és azt mondta, hogy a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a Trump-adminisztráció úgy nem dönt, hogy „további intézkedésekre van szükség”.

A jogszabály kimondja, hogy mielőtt a kormányzat feloldaná az új szankciókat, egy nem titkosított jelentést kell benyújtania a Kongresszusnak, amelyben megindokolja a döntése alapját. Trump végrehajtási utasításában azt írta, hogy a Fehér Ház elküldte a jelentést.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja az X-en közzétett bejegyzésében „fontos és valóban történelmi pillanatnak” nevezte a felmentést, hozzátéve, hogy „Oroszország és az Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködés mindkét nemzet érdekeit szolgálja”.

Bár az amerikai elnök lépése tűnhet hirtelennek, és váratlannak, még akkor sem az, ha a néhány hete tartott ENSZ-közgyűlésen még teljesen máshogy vélekedett a Graham-törvényről és komoly fegyverként tekintett rá az oroszokkal szemben.

Emlékezetes, Trump első nemrég közvetlen megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal. Ennek keretében az amerikai pénzügyminisztérium átmenetileg felfüggesztette az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Az intézkedés célja az amerikai és globális üzemanyagárak gyors csökkentése volt, aminek hatására Moszkva azonnal több százezer tonna dízelt indított el a világpiacra