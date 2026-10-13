Végleg elszakadhat a húr Donald Trump és az EU között: brutális szankcióscsomag készül Oroszország ellen – Magyar Péternek is színt kell vallania

Az Európai Unió vezetői újabb Oroszország elleni szankciókat követelhetnek a csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozón, miután Donald Trump amerikai elnök megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízelexport korlátozásainak enyhítéséről – írja a Politico a tervezett közös nyilatkozatra hivatkozva. Uniós diplomaták szerint Trump döntését elsősorban a novemberi amerikai félidős választások magyarázzák.

Trump és Putyin alkuja nyomán további 4,8 millió tonna orosz dízel kerülhet a világpiacra. / Fotó: CNN

Trump az emelkedő dízelárak miatt engedne Putyinnak

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Moszkvát nem érdekli a tűzszünet vagy a béke, ezért fokozni kell a gazdasági nyomást. Friedrich Merz német kancellár szintén szigorítást sürgetett, miután Oroszország a Trump által bejelentett energetikai tűzszünet ellenére folytatta az ukrán energiaellátás elleni támadásokat.

A Politicónak nyilatkozó uniós diplomaták szerint Trump döntését elsősorban a novemberi amerikai félidős választások magyarázzák. A republikánusok elveszíthetik kongresszusi többségüket, az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború pedig jelentősen megdrágította az üzemanyagot.

Trump a 2024-es kampányban gallononként két dollár alatti benzinárat ígért, az amerikai autósok azonban jelenleg ennek több mint kétszeresét fizetik.

A Putyinnal kötött alku nyomán további 4,8 millió tonna orosz dízel kerülhet a világpiacra. Az európai és ukrán tisztviselők szerint ez mindössze tíznapnyi amerikai keresletnek felel meg, így az árakra gyakorolt hatása csekély lehet, ugyanakkor növelheti Moszkva háborús bevételeit.

Brüsszel már a 23. szankciós csomagot készíti elő

Az uniós külügyminiszterek hétfőn több mint 1600 személyre és szervezetre terjesztették ki az orosz szankciós listát. Az Európai Bizottság már a 23. ágazati szankciós csomagon dolgozik, amelyet ukrán várakozások szerint az év végéig bemutathatnak a tagállamoknak. A szigorítást

Nagy-Britannia

és Norvégia

is támogatja. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Washingtont is a korábban elfogadott intézkedések végrehajtására sürgeti. Trump a múlt hónapban írta alá az orosz energiakereskedelmet célzó amerikai szankciós törvényt, amelyet azonban még nem alkalmaznak teljeskörűen. A szigorítást egyes republikánus képviselők is támogatják.