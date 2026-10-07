Partot ért Trump elnevezés-cunamija Európában: már egy szomszédos ország energetikai fejlesztését ostromolja – nem csak felhőkarcoló, de egy 190 kilométeres vezeték is az amerikai elnök nevét kapná
Egy újabb európai infrastrukturális beruházás kaphatja meg Donald Trump amerikai elnök nevét: a moldovai és romániai villamosenergia-hálózatot összekötő Strășeni–Gutinaș távvezeték a Trump Liberty Line nevet viselheti – jelentette be az Egyesült Államok kisinyovi nagykövetsége a G4Media tudósítása szerint. A névadás illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amelyben egyre több, Trump nevéhez kötött infrastrukturális projekt jelenik meg.
190 kilométeres vezeték épülhet Trump nevével
A Reuters szerint az amerikai elnök neve már többek között egy Örményországon áthaladó tervezett közlekedési folyosóval és egy Lengyelországban tervezett katonai bázissal kapcsolatban is felbukkant.
A Trump Liberty Line azonban nem csupán egy névválasztás miatt érdekes.
A projekt mögött 130 millió dolláros amerikai kormányzati finanszírozás áll, és komoly energetikai-stratégiai szerepet szánnak neki.
A tervezett, 400 kilovoltos távvezeték mintegy 190 kilométer hosszú lesz. Ebből körülbelül 70 kilométer Moldovában, 120 kilométer pedig Románia területén épülhet meg.
A vezeték a moldovai Strășeni alállomást köti össze a romániai Gutinaș állomással. Ez lesz a két ország között a harmadik 400 kilovoltos légi villamosenergia-összeköttetés.
Az amerikai nagykövetség szerint
- a beruházás növeli Moldova energetikai biztonságát és függetlenségét, miközben
- az amerikai vállalatok és technológiák számára is új lehetőségeket teremthet.
A projekt előkészítésére a moldovai energiaügyi minisztérium, a Moldelectrica, a Black & Veatch és az Egyesült Államok kisinyovi nagykövetsége munkacsoportot is létrehozott.
Fontos különbség van a hivatalos elnevezésben
A Trump Liberty Line név ugyanakkor egyelőre nem jelenik meg a moldovai energiaügyi minisztérium hivatalos projektanyagában. Az Europa Liberă Moldova beszámolója szerint a minisztérium által a kormány elé terjesztett jogszabálytervezet továbbra is Strășeni–Gutinaș távvezetékként hivatkozik a beruházásra.
A minisztérium október 7-i kormányülésre készített javaslata szerint a vezeték megépítését, valamint a Strășeni 330 kilovoltos alállomás korszerűsítését nemzeti közérdekű közhasznú beruházássá nyilvánítanák.
A moldovai kormány szerint a projekt stratégiai jelentőségű, mivel lehetővé teszi az energiaimport és -export útvonalainak diverzifikálását, illetve elősegíti az ország integrációját az európai villamosenergia-piacba.
Az orosz energiafüggőség csökkentése a cél
Moldova Európa egyik legszegényebb országa, és az Európai Unióhoz való csatlakozásra vár. Villamosenergia-ellátásában jelentős szerepe van a Romániával és Ukrajnával meglévő hálózati kapcsolatoknak.
Az ukrajnai energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások ugyanakkor korábban már az ország energiaellátását is megzavarták.
Emiatt Moldova számára különösen fontos, hogy több irányból és stabilabb infrastruktúrán keresztül tudjon villamos energiához jutni. A Strășeni–Gutinaș vezeték ezért nem egyszerű hálózatfejlesztés: az európai villamosenergia-rendszerhez való szorosabb kapcsolódás egyik fontos eleme lehet.
A projekt az ENTSO-E, vagyis az európai villamosenergia-átviteli rendszerhez történő további integráció moldovai terveiben is szerepel. A minisztériumi dokumentumok szerint a beruházás befejezése 2032-re várható.
A projekt korábban az USAID-nél szerepelt
A Strășeni–Gutinaș beruházás korábban az amerikai USAID portfóliójában szerepelt. Az amerikai nagykövetség 2025 szeptemberében jelentette be, hogy az Egyesült Államok 130 millió dollárral finanszírozza a vezeték megépítését, miután a Trump-adminisztráció jelentősen visszafogta az USAID tevékenységét.
A mostani bejelentés így egyszerre mutatja az amerikai energetikai jelenlét erősödését Moldovában, valamint azt, hogy a Trump-adminisztráció az elnök saját nevének használatát is egyre több nemzetközi projektben támogatja.
A román kormány egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.
Donald Trump nem csak hazájában működő intézményeket, valamint földrajzi egységeket nevez át saját nevét felhasználva vagy „amerikanizálva” azok eredeti hivatkozását (a Mexikói-öböl nála Amerikai-öböl néven fut), hanem már a mesterséges intelligenciának is részben új nevet talált – igaz, az általa javasolt hivatkozásban ezúttal nem szerepel saját neve.
Bukarestben már park is viseli Trump nevét
A Trump-névadás nem áll meg a villamosenergia-hálózatnál. A bukaresti 4. kerület polgármestere, Daniel Băluță nemrég bemutatta a Donald Trump Román–Amerikai Barátság Park bővítésének munkálatait is.
A kerületi önkormányzat szerint a megújuló park amerikai tematikájú elemekkel, zöldfelületekkel, játszóterekkel és családoknak szánt létesítményekkel bővül.
Így a román–moldovai villamosenergia-összeköttetés már nem az egyetlen európai beruházás, amelynél Trump neve megjelenik – ezúttal azonban egy 130 millió dolláros energetikai fejlesztés kapcsán.