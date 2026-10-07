Partot ért Trump elnevezés-cunamija Európában: már egy szomszédos ország energetikai fejlesztését ostromolja – nem csak felhőkarcoló, de egy 190 kilométeres vezeték is az amerikai elnök nevét kapná

Egy újabb európai infrastrukturális beruházás kaphatja meg Donald Trump amerikai elnök nevét: a moldovai és romániai villamosenergia-hálózatot összekötő Strășeni–Gutinaș távvezeték a Trump Liberty Line nevet viselheti – jelentette be az Egyesült Államok kisinyovi nagykövetsége a G4Media tudósítása szerint. A névadás illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amelyben egyre több, Trump nevéhez kötött infrastrukturális projekt jelenik meg.

Donald Trump nevét fogja viselni egy új távvezeték Románia és Moldova között

Fotó: Mason Lawrence

190 kilométeres vezeték épülhet Trump nevével

A Reuters szerint az amerikai elnök neve már többek között egy Örményországon áthaladó tervezett közlekedési folyosóval és egy Lengyelországban tervezett katonai bázissal kapcsolatban is felbukkant.

A Trump Liberty Line azonban nem csupán egy névválasztás miatt érdekes.

A projekt mögött 130 millió dolláros amerikai kormányzati finanszírozás áll, és komoly energetikai-stratégiai szerepet szánnak neki.

A tervezett, 400 kilovoltos távvezeték mintegy 190 kilométer hosszú lesz. Ebből körülbelül 70 kilométer Moldovában, 120 kilométer pedig Románia területén épülhet meg.

A vezeték a moldovai Strășeni alállomást köti össze a romániai Gutinaș állomással. Ez lesz a két ország között a harmadik 400 kilovoltos légi villamosenergia-összeköttetés.

Az amerikai nagykövetség szerint

a beruházás növeli Moldova energetikai biztonságát és függetlenségét, miközben

az amerikai vállalatok és technológiák számára is új lehetőségeket teremthet.

A projekt előkészítésére a moldovai energiaügyi minisztérium, a Moldelectrica, a Black & Veatch és az Egyesült Államok kisinyovi nagykövetsége munkacsoportot is létrehozott.

Fontos különbség van a hivatalos elnevezésben

A Trump Liberty Line név ugyanakkor egyelőre nem jelenik meg a moldovai energiaügyi minisztérium hivatalos projektanyagában. Az Europa Liberă Moldova beszámolója szerint a minisztérium által a kormány elé terjesztett jogszabálytervezet továbbra is Strășeni–Gutinaș távvezetékként hivatkozik a beruházásra.

A minisztérium október 7-i kormányülésre készített javaslata szerint a vezeték megépítését, valamint a Strășeni 330 kilovoltos alállomás korszerűsítését nemzeti közérdekű közhasznú beruházássá nyilvánítanák.