„Természetesen üzletelni fogunk Oroszországgal” – Trump nagy üzletre készül, a háború után újranyitná az amerikai piacot

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok készen áll a kereskedelemre Ukrajnával és Oroszországgal, amint véget ér a háború. „Szeretnénk visszatérni egy olyan világba, ahol Oroszország és Ukrajna megállapodásra jut, és akkor mindkét országgal üzletelhetnénk” – mondta Trump, miután leadta szavazatát az amerikai félidős választásokon . „Természetesen, miután véget ér ez a háború, üzletelni fogunk Ukrajnával és Oroszországgal” – közölte Donald Trump.

Donald Trump amerikai elnök egy szavaztam matricát visel, miután voksolt a félidős választáson Fotó: AFP

Az Anadolu hírügynökség beszámolója szeirnt, Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárása után újraindítaná a szélesebb körű gazdasági együttműködést Oroszországgal, miközben Ukrajnával is jelentős üzleti kapcsolatokat kíván fenntartani. A kijelentés jelentőségét növeli, hogy Trump egy olyan kérdésre válaszolt, amely az alaszkai földgázszektorban tervezett orosz befektetéseket érintette. Az amerikai elnök a konkrét beruházási lehetőséget nem kommentálta, helyette a háború utáni gazdasági együttműködés lehetőségeit hangsúlyozta. Emlékezetes, hogy a The New York Times október 23-i beszámolója szerint a szankciókkal sújtott orosz Novatek vállalat titokban finanszírozott egy több milliárd dolláros amerikai földgázprojektet.

Az amerikai elnök nyilatkozata egy jelentős külpolitikai vita közepette hangzott el. A Reuters október 22-i beszámolója szerint Trump az elmúlt hetekben több lépést is tett az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás enyhítésére. Washington egyebek mellett könnyített az orosz dízelexportot érintő korlátozásokon, amit az amerikai elnök részben az energiaellátás biztosításával és a magas üzemanyagárak mérséklésével indokolt. A döntések azonban az Egyesült Államokban is ellenállást váltottak ki. Demokrata és republikánus törvényhozók egyaránt kifogásolták a Moszkvával szembeni fellépés enyhítését, attól tartva, hogy az újabb bevételek segíthetik az orosz háborús erőfeszítéseket.

Az amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatban is komoly gazdasági lehetőségekről beszélt. Trump szerint a két ország természeti erőforrásokkal kapcsolatos együttműködése akár ezermilliárd dolláros értéket is képviselhet. Ez azonban az elnök becslése, nem igazolt beruházási összeg. A gazdasági kapcsolatoknak már intézményes kerete is van. Az Egyesült Államok és Ukrajna 2025 áprilisában megállapodott egy közös újjáépítési befektetési alap létrehozásáról.