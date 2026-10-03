Németországban is elszakadt a cérna: a sorkatonaság és a fegyverkezés ellen tüntettek Berlinben – ezrek mondtak nemet a háborús politikára

„Nem a fegyverkezésre, a sorkötelezettségre és a háborúra! – A békéért, a demokratikus jogokért és a szociális biztonságért” – ezzel a mottóval hirdette meg egy több szervezetből álló szövetség az október 3-i berlini demonstrációt. A menet a Brandenburgi kaputól indult, majd Berlin belvárosán keresztül haladt, a tüntetés zárórendezvényét pedig ugyancsak a Brandenburgi kapunál tartották.

A háborúellenes tüntetés résztvevői a béke és a diplomácia mellett álltak ki / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrség délután mintegy 5800 résztvevőről számolt be, miközben a szervezők szerint több mint 20 ezren csatlakoztak a demonstrációhoz. Korábban akár 40 ezer ember részvételével számoltak.

Békegalambok mellett orosz zászlók is megjelentek a tüntetésen

Sokan békegalambos zászlókat lengettek, de palesztin zászlók és elszórtan orosz lobogók is feltűntek a tömegben – derült ki a Die Welt helyszíni beszámolójából. A rendezvény egyik moderátora Wiebke Diehl, a BSW berlini tartományi ügyvezetője volt. Beszédében azt mondta, meggyőződésük, hogy a béke nemcsak szükséges, hanem lehetséges is, és annak elérése az állampolgárok politikai felelőssége is. Diehl egyúttal a sorkötelezettség esetleges újbóli bevezetése ellen is felszólalt. A demonstráció mögött szélesebb békemozgalmi összefogás állt: a szervezők szerint

a berlini

és a párhuzamos stuttgarti

megmozdulást mintegy 300 szervezet és kezdeményezés támogatta. A felhíváshoz többek között békeszervezetek, szakszervezeti és politikai csoportok, valamint a Pax Christi katolikus békemozgalom is csatlakozott.

A fegyverkezés és a háború ellen vonultak utcára

A szervezők felhívása jóval túlmutatott a sorkötelezettség kérdésén. A mozgalom a német fegyverkezési kiadások növelését, a „háborús gazdaságot”, a fegyverszállításokat és a társadalom militarizálását is elutasítja.

Ehelyett leszerelést, nemzetközi fegyverzetellenőrzési megállapodásokat és diplomáciai megoldásokat követelnek.

A szervezők az ukrajnai háborúval kapcsolatban Németország, az Európai Unió és a NATO katonai támogatását is bírálják, mert álláspontjuk szerint az meghosszabbítja és eszkalálja a konfliktust. Egyúttal hangsúlyozzák, hogy minden háborút elutasítanak, és a nemzetközi jogon alapuló diplomáciai rendezést sürgetik. Ezek a demonstrációt szervező szövetség politikai álláspontjai.