Katonák lepték el Milánót, minisztériumot gyújtottak fel a tüntetők: Európa-szerte terjednek a zavargások
Egyszerre több európai országban is tömegek vonultak az utcákra október 24-én, szombaton. Az elmúlt hetekben egyre erősödő tiltakozási hullám több helyen erőszakos összecsapásokba torkollott, miközben a kormányok rendkívüli biztonsági intézkedésekkel igyekeznek megakadályozni a zavargások továbbterjedését. A helyzet különösen Olaszországban, Franciaországban és Albániában feszült, de Spanyolországban, Portugáliában, Belgiumban és Szerbiában is jelentős társadalmi elégedetlenség jelent meg az utcákon. Az egyes országokban eltérő követelések fogalmazódnak meg a tüntetések során, a közös nevező azonban egyre nyilvánvalóbb: sok európai fiatal és munkavállaló úgy érzi, hogy jövedelme már nem tart lépést az emelkedő megélhetési költségekkel.
Az El País összesítése szerint szeptember 15. és október 23. között tizenkét európai országban legalább 177 tiltakozó megmozdulást regisztráltak. Ezek mintegy 80 százaléka Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban zajlott.
Tüntetések miatt, katonákkal biztosítják Milánó utcáit
Az olasz kormány rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetett be Milánóban, miután az október 17–18-i demonstrációkat súlyos utcai összecsapások, fosztogatások és rongálások kísérték. Giorgia Meloni miniszterelnök döntése alapján további 500 katonát vezényeltek a városba, akik az olasz hadsereg elit ejtőernyős alakulatához, a Folgore dandárhoz tartoznak. A városban így már összesen mintegy 1300 katona vesz részt a Strade Sicure, vagyis Biztonságos utcák elnevezésű műveletben. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a katonák járőrözéssel és objektumvédelemmel támogatják a rendőrséget, önálló rendőri nyomozati jogkörrel azonban nem rendelkeznek.
A milánói dóm környékén páncélozott katonai járművek jelentek meg, a luxusüzletek egy részét pedig elővigyázatosságból bedeszkázták. A hatóságok drónokkal figyelték a demonstrációkat, és fokozott ellenőrzéseket vezettek be a vasútállomásokon is.
A Le Monde beszámolója szerint az október 17-i zavargások gazdasági következményeit a milánói kereskedelmi kamara egymillió euróra, vagyis nagyságrendileg 400 millió forintra becsülte. A szombati demonstrációknál azonban már eredményesebbnek bizonyult a megerősített biztosítás. A Reuters helyszíni beszámolója szerint Milánóban nagyrészt békés maradt a tiltakozás, miközben Torinóban, Rómában és Bolognában összecsapások történtek. A hírügynökség tudósítói a szombati tüntetéseken újabb üzletfosztogatást nem tapasztaltak.
Albániában már minisztériumokat gyújtanak fel
A legsúlyosabb szombati erőszakos incidensek közé tartoztak az albániai események. Tiranában a tüntetők kövekkel támadták a rendőröket, akik könnygázzal, vízágyúkkal és gumilövedékekkel válaszoltak. A demonstrálók felgyújtották a mezőgazdasági minisztérium bejáratát. A Reuters tudósítása szerint a diáktüntetésekből kibontakozó tiltakozási hullámot a korrupcióval kapcsolatos felháborodás, a munkalehetőségek hiánya és az oktatási rendszer állapota táplálja.
A tiltakozók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, aki 2013 óta vezeti az országot, és tavaly negyedik kormányzati ciklusát kezdte meg. Már az előző napokban is kormányzati épületek és bankfiókok váltak gyújtogatások célpontjaivá. Október 14-én például az oktatási minisztérium épületében keletkezett tűz, és egy közeli Raiffeisen-bankfiók is lángra kapott. A demonstrálók több helyen felszedték az útburkolat köveit, hogy azokkal dobálják meg a rendfenntartókat.
A zavargások gazdasági jelentősége túlmutat az épületekben keletkezett károkon. Albánia az európai uniós csatlakozásra készül, a tartós politikai bizonytalanság pedig a befektetői bizalmat és az ország nemzetközi megítélését is érintheti.
Franciaországban több százezer ember vonult utcára
Franciaországban október 24-én újabb országos demonstrációs hullám bontakozott ki. A hatóságok becslése szerint mintegy 410 ezren vettek részt a tüntetéseken, míg a CGT szakszervezet közel 800 ezer résztvevőről számolt be. A tiltakozások eredetileg az oktatási rendszer problémái miatt kezdődtek, de az elmúlt hetekben egyre szélesebb társadalmi mozgalommá alakultak. A tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és az oktatás finanszírozása mellett már az emelkedő energiaárak, a lakhatási költségek és a reáljövedelmek alakulása is a követelések közé került.
Párizsban a békés felvonulások mellett ismét történtek erőszakos incidensek. Maszkos demonstrálók tárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázzal és vízágyúkkal avatkoztak be. A hatóságok országosan mintegy 70 ezer rendőrt mozgósítottak, az előállítások száma pedig megközelítette az ezret az AP összesítése szerint.
A francia eseményekhez egy különösen súlyos gyújtogatási ügy is kapcsolódik. Limoges-ban az október 17-i tiltakozások idején felgyújtották a városházát, amelynek 43 méter magas tornya később összeomlott. A Le Monde október 24-i cikke szerint az egyik gyanúsított ellen 13 önkormányzati rendőr sérelmére elkövetett emberölési kísérlet miatt is eljárás indult, mivel a rendőrök abban a helyiségben tartózkodtak, ahová az égő tárgyakat bedobták. A gyanúsított ügyvédei vitatják a vádakat. Franciaország megúszta a leminősítést, de súlyos ára van a zavargásoknak: már a pénzpiacokon is tombol a válság
Spanyolországban, Portugáliában és Belgiumban is erősödik az elégedetlenség
A tiltakozások Európa más részein is folytatódnak, bár korántsem mindenhol kíséri őket erőszak. Spanyolországban elsősorban a lakhatási válság mozgósítja az embereket. Madrid központjában szeptember vége óta sátortáborokban tiltakoznak a megfizethetetlen bérleti díjak és a lakáshoz jutás nehézségei miatt. A pedagógusok szintén magasabb béreket és kisebb osztálylétszámokat követelnek.
Portugáliában a lakbérek emelkedése és a bérlővédelmi szabályok tervezett változtatásai váltottak ki demonstrációkat. Belgiumban pedig a költségvetési megszorítások, az oktatási kiadások és a kormány gazdaságpolitikája miatt szerveztek megmozdulásokat. Szerbiában a korrupcióellenes diákmozgalom továbbra is politikai nyomást gyakorol a kormányzatra. A különböző országokban zajló tiltakozásoknak ugyanakkor nincs igazolt közös irányítása vagy egységes szervezeti háttere.
A tüntetéshullám már gazdasági kockázatot is jelent
A zavargásoknak közvetlen gazdasági következményei is vannak. Milánóban már számszerűsíthető a kereskedelmet ért kár, Franciaországban pedig a lezárások és a megerősített rendőri biztosítás jelentenek többletköltséget. A következő hetekben a munkabeszüntetések gazdasági hatása is hangsúlyosabbá válhat. A Le Monde elemzése szerint Olaszországban november 20-ra, Spanyolországban pedig november 11-re hirdettek általános sztrájkot. Ezek már közvetlenül érinthetik a termelést, a közlekedést, a kereskedelmet és az ellátási láncokat.