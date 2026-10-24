Katonák lepték el Milánót, minisztériumot gyújtottak fel a tüntetők: Európa-szerte terjednek a zavargások

Egyszerre több európai országban is tömegek vonultak az utcákra október 24-én, szombaton. Az elmúlt hetekben egyre erősödő tiltakozási hullám több helyen erőszakos összecsapásokba torkollott, miközben a kormányok rendkívüli biztonsági intézkedésekkel igyekeznek megakadályozni a zavargások továbbterjedését. A helyzet különösen Olaszországban, Franciaországban és Albániában feszült, de Spanyolországban, Portugáliában, Belgiumban és Szerbiában is jelentős társadalmi elégedetlenség jelent meg az utcákon. Az egyes országokban eltérő követelések fogalmazódnak meg a tüntetések során, a közös nevező azonban egyre nyilvánvalóbb: sok európai fiatal és munkavállaló úgy érzi, hogy jövedelme már nem tart lépést az emelkedő megélhetési költségekkel.

A tüntetések most nem lepték meg annyira a francia hatóságokat, sokkal hatékonyabban léptek fel ezúttal Fotó: Hans Lucas via AFP

Az El País összesítése szerint szeptember 15. és október 23. között tizenkét európai országban legalább 177 tiltakozó megmozdulást regisztráltak. Ezek mintegy 80 százaléka Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban zajlott.

Tüntetések miatt, katonákkal biztosítják Milánó utcáit

Az olasz kormány rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetett be Milánóban, miután az október 17–18-i demonstrációkat súlyos utcai összecsapások, fosztogatások és rongálások kísérték. Giorgia Meloni miniszterelnök döntése alapján további 500 katonát vezényeltek a városba, akik az olasz hadsereg elit ejtőernyős alakulatához, a Folgore dandárhoz tartoznak. A városban így már összesen mintegy 1300 katona vesz részt a Strade Sicure, vagyis Biztonságos utcák elnevezésű műveletben. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a katonák járőrözéssel és objektumvédelemmel támogatják a rendőrséget, önálló rendőri nyomozati jogkörrel azonban nem rendelkeznek.

A milánói dóm környékén páncélozott katonai járművek jelentek meg, a luxusüzletek egy részét pedig elővigyázatosságból bedeszkázták. A hatóságok drónokkal figyelték a demonstrációkat, és fokozott ellenőrzéseket vezettek be a vasútállomásokon is.

A Le Monde beszámolója szerint az október 17-i zavargások gazdasági következményeit a milánói kereskedelmi kamara egymillió euróra, vagyis nagyságrendileg 400 millió forintra becsülte. A szombati demonstrációknál azonban már eredményesebbnek bizonyult a megerősített biztosítás. A Reuters helyszíni beszámolója szerint Milánóban nagyrészt békés maradt a tiltakozás, miközben Torinóban, Rómában és Bolognában összecsapások történtek. A hírügynökség tudósítói a szombati tüntetéseken újabb üzletfosztogatást nem tapasztaltak.