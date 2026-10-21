Már a portugálok is az utcára mentek: forrnak az indulatok Európában – kinek jó, hogy ennyire sebezhetőek a kontinens kormányai?

Lassan sem csillapodnak a kedélyek Európában, az albánok, a spanyolok, a franciák, az olaszok, a belgák után Portugália is utcai demonstrációktól hangos, bár heves összetűzések nincsenek, a tüntetők elszántak, hogy megoldásokat kényszerítsenek ki a lakhatási válságra. Az egyidejű nagy tömegeket megmozgató tüntetések az átlagos politikafogyasztók érdeklődését is felkeltették, sőt megindult a kombinálás a közösségi oldalakon, hogy minden tüntetés mögött az oroszok állnak. Esetleg a kínaiak. De nem így van, sehol nem hoztak nyilvánosságra erre utaló nyomokat, sem bizonyítékokat.

Portugáliában békések a tüntetések, nincs pusztítás, de letartóztatások voltak/Fotó: AFP

Hétfői cikkünkben már összefoglaltuk a súlyos hétvégi francia és olasz eseményeket, és a várható következményeket, hogy zavargások söpörnek át több országon a kontinensen, és nem kizárt, hogy az Európai Unió második legnagyobb országát követően Németországot is elérik. Egyelőre ott még nyugalom van.

Franciaországban fosztogató fiatalok, Milánóban tinik, 11-13 éves gyerekek pusztítottak a belvárosban. A politikai ösztönzés érzékelhetően a politikai baloldalról érkezik, gyakran kimutathatóan a radikális baloldalról. Albánia kivétel, ott a szocialista kormány elleni elégedetlenség élén áll a középjobb demokratikus párt. A mostanihoz hasonló léptékű nyugtalanság nem először kavarja fel az Európai Uniót az elmúlt évtizedekben. De ha folytatódik és tovább dagad a hullám, könnyen válhat az eddigi legsúlyosabbá.

A drámai milánói pusztítás után Giorgia Meloni miniszterelnök kedden rendkívüli biztonsági intézkedéseket jelentett be - írja az Ansa olasz hírügynökség. A kormány bűncselekményként határozta meg az erőszakos részvételt a demonstrációkon, amelyért akár ötéves szabadságvesztés is kiszabható. Szigorítják a fiatalkorúakkal szembeni fellépést, és a rongálások anyagi következményeit a kiskorú elkövetők szüleire is átháríthatják.

A konteók gyártása is megindult

A külföldi beavatkozás lehetősége nem csak a kommentelők, de a hírszerző szolgálatok figyelmét is felkeltette. Egyelőre azonban nem került nyilvánosságra olyan egyértelmű bizonyíték, amely igazolná, hogy külső erők szervezik vagy szítják a demonstrációkat – foglalja össze a helyzetet a Financial Times elemzője.

A tiltakozásoknak jól azonosítható belpolitikai és gazdasági okai vannak, így a lakhatási válság, a megélhetési költségek emelkedése és a kormányzati intézkedésekkel szembeni elégedetlenség. A kérdés azonban óhatatlanul felmerülhet, véletlen egybeesés-e, hogy Európa több országában szinte egyszerre vonultak utcára az emberek, vagy a kontinens társadalmai ugyanannak az elmélyülő válságnak a következményeivel szembesülnek.