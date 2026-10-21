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Már a portugálok is az utcára mentek: forrnak az indulatok Európában – kinek jó, hogy ennyire sebezhetőek a kontinens kormányai?

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Forrnak az indulatok az európai utcákon, Portugáliában és Spanyolországban elsősorban a lakhatási válság, Franciaországban, Olaszországban és Belgiumban a megélhetési költségek, az üzemanyagárak, az oktatás és a megszorítások miatt vonultak utcára tömegesen. A zavargások a jelentős anyagi károk és a helyi társadalmat ért trauma mellett már az összeesküvés-elméleteket is beindították. Sokan keresik a megfejtést, kinek állhat érdekében Európa destabilizálása. Bár a hírszerzői vizsgálatok egyelőre nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal a külföldi beavatkozásra, a tiltakozások szinte egyidejű fellángolása vet fel kérdéseket.
Lengyel Gabriella
2026.10.21, 18:15
Frissítve: 2026.10.21, 18:31
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Lassan sem csillapodnak a kedélyek Európában, az albánok, a spanyolok, a franciák, az olaszok, a belgák után Portugália is utcai demonstrációktól hangos, bár heves összetűzések nincsenek, a tüntetők elszántak, hogy megoldásokat kényszerítsenek ki a lakhatási válságra. Az egyidejű nagy tömegeket megmozgató tüntetések az átlagos politikafogyasztók érdeklődését is felkeltették, sőt megindult a kombinálás a közösségi oldalakon, hogy minden tüntetés mögött az oroszok állnak. Esetleg a kínaiak. De nem így van, sehol nem hoztak nyilvánosságra erre utaló nyomokat, sem bizonyítékokat. 

tüntetések
                                             Portugáliában békések a tüntetések, nincs pusztítás, de letartóztatások voltak/Fotó: AFP

Hétfői cikkünkben már összefoglaltuk a súlyos hétvégi francia és olasz eseményeket, és a várható következményeket, hogy zavargások söpörnek át több országon a kontinensen, és nem kizárt, hogy az Európai Unió második legnagyobb országát követően Németországot is elérik. Egyelőre ott még nyugalom van. 

Franciaországban fosztogató fiatalok, Milánóban tinik, 11-13 éves gyerekek pusztítottak a belvárosban. A politikai ösztönzés érzékelhetően a politikai baloldalról érkezik, gyakran kimutathatóan a radikális baloldalról. Albánia kivétel, ott a szocialista kormány elleni elégedetlenség élén áll a középjobb demokratikus párt. A mostanihoz hasonló léptékű nyugtalanság nem először kavarja fel az Európai Uniót az elmúlt évtizedekben. De ha folytatódik és tovább dagad a hullám, könnyen válhat az eddigi legsúlyosabbá.

A drámai milánói pusztítás után Giorgia Meloni miniszterelnök kedden rendkívüli biztonsági intézkedéseket jelentett be - írja az Ansa olasz hírügynökség.  A kormány bűncselekményként határozta meg az erőszakos részvételt a demonstrációkon, amelyért akár ötéves szabadságvesztés is kiszabható. Szigorítják a fiatalkorúakkal szembeni fellépést, és a rongálások anyagi következményeit a kiskorú elkövetők szüleire is átháríthatják.

A konteók gyártása is megindult

A külföldi beavatkozás lehetősége nem csak a kommentelők, de a hírszerző szolgálatok figyelmét is felkeltette.  Egyelőre azonban nem került nyilvánosságra olyan egyértelmű bizonyíték, amely igazolná, hogy külső erők szervezik vagy szítják a demonstrációkat – foglalja össze a helyzetet a Financial Times elemzője.
A tiltakozásoknak jól azonosítható belpolitikai és gazdasági okai vannak, így a lakhatási válság, a megélhetési költségek emelkedése és a kormányzati intézkedésekkel szembeni elégedetlenség. A kérdés azonban óhatatlanul felmerülhet, véletlen egybeesés-e, hogy Európa több országában szinte egyszerre vonultak utcára az emberek, vagy a kontinens társadalmai ugyanannak az elmélyülő válságnak a következményeivel szembesülnek.

 

Tüntetések Portugáliában is

Több ezer ember vonult utcára Portugáliában a lakhatási válság és a megélhetési költségek emelkedése miatt. A tiltakozások október 17-én kaptak országos lendületet, amikor a CGTP szakszervezeti szövetség felhívására Lisszabonban, Portóban és Coimbrában is demonstrációkat tartottak. A résztvevők magasabb béreket, jobb nyugdíjakat, erősebb közszolgáltatásokat és megfizethető lakhatást követeltek. A megmozdulások azonban nem értek véget a hétvégén, a tüntetők Lisszabon központjában, a Rossio téren mintegy kétszáz sátrat állítottak fel, Portóban pedig már napok óta tartott a tiltakozó táborozás.

Housing Activists Expand Protest Camp At Lisbon’s Rossio Square
Fotó: NurPhoto via AFP

A rendőrség október 20-án hajnalban mindkét városban felszámolta a sátortáborokat. Lisszabonban 55 embert vettek őrizetbe, de később szabadon engedték őket. A rendőrség szerint a beavatkozás jogszerű és arányos volt, a demonstrálók viszont túlzott erő alkalmazásával vádolták a hatóságokat. A rendőri fellépés azonban nem vetett véget a tiltakozásoknak. Az Observador október 21-i helyszíni beszámolója szerint kedden este ismét megtöltötték Lisszabon és Porto központi tereit. A megmozdulásokhoz ismert portugál előadók is csatlakoztak, köztük Ana Moura énekesnő. 

A fővárosi demonstrálók népgyűlésen döntöttek arról, hogy szerdán ismét sátrakat állítanak a Rossio téren. A tiltakozások időközben más városokra is átterjedtek, a tüntetések közvetlen politikai tétje a Luís Montenegro vezette jobbközép kormány lakásbérleti reformja. A tervezet 

  • egyszerűsítené a kilakoltatási eljárásokat, 
  • és megszüntetné az új bérleti szerződésekre vonatkozó lakbérkorlátozásokat. 

A kabinet szerint ezzel több ingatlant lehetne bevonni a bérlakáspiacra, a tiltakozók viszont attól tartanak, hogy az intézkedések tovább növelik a lakbéreket és gyengítik a bérlők védelmét. A demonstrálók ezért a vitatott reform visszavonását és azonnali, érdemi lakhatási intézkedéseket követelnek. A kormány egyelőre kitart a változtatások mellett, miközben a tiltakozások már a parlamenti vitára is nyomást gyakorolnak.

Lakhatási válság alakult ki Európában 

Az Eurostat legfrissebb, október elején közzétett adatai szerint 2026 második negyedévében az Európai Unióban 4,7 százalékkal emelkedtek a lakásárak és 3 százalékkal a bérleti díjak az előző év azonos időszakához képest. 

A drágulás különösen Portugáliában látványos, ugyanis az ingatlanárak 2015 vége és 2025 vége között 180 százalékkal nőttek, de Magyarországon még ennél is nagyobb, 290 százalékos emelkedést mértek. 

További 12 uniós országban legalább megduplázódtak az árak, Litvániában 168, Bulgáriában pedig 157 százalékos emelkedést mértek. Az egész unióban mindössze egyetlen kivétel akadt: Finnországban ugyanezen időszak alatt 3 százalékkal csökkentek a lakásárak.

Az uniós háztartások 2024-ben átlagosan jövedelmük 19 százalékát fordították lakhatásra, a szegénység által veszélyeztetett rétegeknél azonban ez az arány elérte a 37 százalékot. A probléma ráadásul nem kizárólag a drágulás, mert az Európai Beruházási Bank becslése szerint már 2025-ben 2,25 millió további lakásra lett volna szükség az unióban. 

A közelgő választások emelik a tétet

A lakhatási válság így egyre több országban válik a társadalmi elégedetlenség egyik meghatározó forrásává, ehhez társulnak a napi megélhetés költségeinek és az üzemanyagok árának jelentős emelkedése. Ennek kezelése nagy politikai kihívást jelenthet az európai kormányok számára a közelgő választások előtt. 

  • Spanyolországban már idén novemberben urnákhoz járulnak a választók, 
  • 2027-ben pedig Franciaországban elnökválasztást, Olaszországban, Lengyelországban, Görögországban, Szlovákiában, Finnországban és Észtországban parlamenti 

választásokat tartanak. 

  • 2028-ban Romániában és Litvániában szavaznak a polgárok.

A lakhatás, a bérek és a közszolgáltatások problémái meghatározó kampánytémákká válhatnak, a következő két év egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy a regnáló kormányok vagy az ellenzék tud megfelelő válaszokat adni a szavazók számára. 

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