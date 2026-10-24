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Nem látható a Mona Lisa, turisták ezrei futnak a pénzük után – Franciaországban vízágyúkkal és könnygázzal oszlatnak

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Az októberi franciaországi tüntetéshullám már a turizmust is elérte. Szombaton bezárt a Louvre, a Musée d'Orsay és számos más párizsi múzeum, a turisták pedig hiába érkeztek a világhírű látnivalókhoz. Eközben Franciaország legalább hat városában könnygázt vetettek be a rendőrök, Párizsban vízágyút is használtak. A rendkívüli biztonsági intézkedések a kulturális intézményeket és a kereskedelmet egyaránt érintik.
Lengyel Gabriella
2026.10.24, 18:28
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Hiába utaztak Párizsba, sok turista szombaton nem láthatta Leonardo da Vinci világhírű festményét, a Mona Lisát. A Louvre kapuit ugyanis a franciaországi tüntetések miatt egész napra bezárták, és a város több más kulturális intézménye is hasonló döntést hozott. A Reuters helyszíni tudósítása szerint a csalódott látogatók a Louvre lezárt vaskapuinál próbáltak legalább bepillantani az épülethez vezető területre, de még a híres üvegpiramist sem tudták megközelíteni.

tüntetések
Több francia nagyvárosban a rendőrség kemény eszközökkel lépett fel a tüntetések résztvevőivel szemben/Fotó: AFP

Egy 31 éves olasz turista azt mesélte, négy napra érkezett Párizsba, és 50 eurót fizetett két belépőjegyért a Musée d'Orsay-ba. Bár számított némi fennakadásra, arra nem, hogy a múzeum teljesen bezár. Egy 21 éves francia látogató már a harmadik bezárt múzeumnál járt, amikor a Reuters megszólította. Azt kifogásolta, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást - írja a hírügynökség. 

Nemcsak a múzeumok, az operaházak is bezártak

A rendkívüli intézkedések érintették a 

  • Musée de l'Orangerie, 
  • a Jeu de Paume
  •  és a Picasso Múzeum működését is. 
  • Lezárták a Louvre előtti Tuileriák kertjét, miközben a párizsi opera mindkét játszóhelye, a Palais Garnier és az Opéra Bastille is zárva tartott.

A nemzetközi műkereskedelem számára fontos Art Basel Paris vásár hétvégi programját ugyancsak törölték.

A Louvre tájékoztatása szerint az október 24-re szóló foglalások árát automatikusan visszatérítik. A kulturális programok elmaradása ugyanakkor nemcsak a múzeumoknak jelent bevételkiesést, hanem a környékbeli vendéglátóhelyeket, üzleteket és turisztikai szolgáltatókat is érintheti.

Már legalább hat francia városban vetettek be könnygázt

A szombati franciaországi tüntetések több helyen összecsapásokba torkolltak. A Le Monde és az Associated Press beszámolói alapján legalább hat városban – Lyonban, Lille-ben, Marseille-ben, Clermont-Ferrand-ban, Strasbourgban és Párizsban – vetettek be könnygázt a rendőrök.

Lyonban már kora délután rendőri beavatkozásra került sor, Lille-ben pedig a République tér közelében oszlatták a demonstrálókat. Marseille-ben a Porte-d'Aix térnél több tucat tüntető próbált áttörni egy rendőrségi kordont. A rendőrök könnygázt vetettek be, a demonstrálók pedig építkezési kordonokat használtak védekezésre, és szemeteseket gyújtottak fel. A marseille-i felvonuláson a hatóságok 17 ezer résztvevőt számoltak. Párizsban a könnygáz mellett vízágyúkat is bevetettek a rendfenntartók.

A francia kormány országosan 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósított, hogy megakadályozza a múlt hétvégi zavargások megismétlődését. A demonstrálók között szakszervezeti tagok, diákok és a sárgamellényes mozgalom résztvevői is megjelentek. 

A tiltakozások középpontjában a megélhetési költségek emelkedése, a bérek, a nyugdíjak és a közszolgáltatások helyzete áll.

A francia belügyminisztérium szombat kora délutáni adatai szerint országszerte 136 demonstrációt regisztráltak, mintegy 35 ezer résztvevővel. Ez nem a teljes napi létszám, a délutáni felvonulások részvételi adatai később válhatnak ismertté. A tüntetések gazdasági következményei egyre kézzelfoghatóbbak, a kereskedők a fosztogatásoktól tartanak, a turisták programjai meghiúsulnak, a kulturális intézmények bezárnak. A tényleges gazdasági károkról egyelőre nem közöltek összesített adatokat.

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Franciaország
Louvre
tüntetés
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