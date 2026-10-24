Nem látható a Mona Lisa, turisták ezrei futnak a pénzük után – Franciaországban vízágyúkkal és könnygázzal oszlatnak

Hiába utaztak Párizsba, sok turista szombaton nem láthatta Leonardo da Vinci világhírű festményét, a Mona Lisát. A Louvre kapuit ugyanis a franciaországi tüntetések miatt egész napra bezárták, és a város több más kulturális intézménye is hasonló döntést hozott. A Reuters helyszíni tudósítása szerint a csalódott látogatók a Louvre lezárt vaskapuinál próbáltak legalább bepillantani az épülethez vezető területre, de még a híres üvegpiramist sem tudták megközelíteni.

Több francia nagyvárosban a rendőrség kemény eszközökkel lépett fel a tüntetések résztvevőivel szemben/Fotó: AFP

Egy 31 éves olasz turista azt mesélte, négy napra érkezett Párizsba, és 50 eurót fizetett két belépőjegyért a Musée d'Orsay-ba. Bár számított némi fennakadásra, arra nem, hogy a múzeum teljesen bezár. Egy 21 éves francia látogató már a harmadik bezárt múzeumnál járt, amikor a Reuters megszólította. Azt kifogásolta, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást - írja a hírügynökség.

Nemcsak a múzeumok, az operaházak is bezártak

A rendkívüli intézkedések érintették a

Musée de l'Orangerie,

a Jeu de Paume

és a Picasso Múzeum működését is.

Lezárták a Louvre előtti Tuileriák kertjét, miközben a párizsi opera mindkét játszóhelye, a Palais Garnier és az Opéra Bastille is zárva tartott.

A nemzetközi műkereskedelem számára fontos Art Basel Paris vásár hétvégi programját ugyancsak törölték.

A Louvre tájékoztatása szerint az október 24-re szóló foglalások árát automatikusan visszatérítik. A kulturális programok elmaradása ugyanakkor nemcsak a múzeumoknak jelent bevételkiesést, hanem a környékbeli vendéglátóhelyeket, üzleteket és turisztikai szolgáltatókat is érintheti.

Már legalább hat francia városban vetettek be könnygázt

A szombati franciaországi tüntetések több helyen összecsapásokba torkolltak. A Le Monde és az Associated Press beszámolói alapján legalább hat városban – Lyonban, Lille-ben, Marseille-ben, Clermont-Ferrand-ban, Strasbourgban és Párizsban – vetettek be könnygázt a rendőrök.

Lyonban már kora délután rendőri beavatkozásra került sor, Lille-ben pedig a République tér közelében oszlatták a demonstrálókat. Marseille-ben a Porte-d'Aix térnél több tucat tüntető próbált áttörni egy rendőrségi kordont. A rendőrök könnygázt vetettek be, a demonstrálók pedig építkezési kordonokat használtak védekezésre, és szemeteseket gyújtottak fel. A marseille-i felvonuláson a hatóságok 17 ezer résztvevőt számoltak. Párizsban a könnygáz mellett vízágyúkat is bevetettek a rendfenntartók.