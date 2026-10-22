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Rettegnek a boltosok, jön a sárgamellényesek gigatüntetése: bedeszkázzák a kirakatokat, barikádokat emelnek az üzleteik elé – „Ha az állam nem avatkozik közbe, tragédia lesz”

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Még fel sem mérték a múlt hétvégi zavargások okozta károkat Franciaországban, a kereskedők máris újabb erőszakhullámtól tartanak. A tüntetések folytatódnak, a sárgamellényesek október 24-re meghirdetett országos demonstrációja előtt sokan inkább ki sem nyitnak, mások bedeszkázzák a kirakatokat, és magánbiztonsági szolgálatokkal próbálják megvédeni az üzleteiket. A múlt szombati fosztogatások legalább háromezer vállalkozást érintettek, a hétvége sem kecsegtet sok jóval.
Lengyel Gabriella
2026.10.22, 15:10
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Az egész világot sokkolta a hétvégi franciaországi zavargások során készült felvételek sora, a boltok kirakatainak betöréséről és kirablásáról. A francia kereskedelmi szövetség tagvállalatainak kára már most több százmillió euróra rúghat. A francia kormány rendkívüli intézkedésekkel készül, miközben egyre több kisvállalkozó attól tart, hogy egy újabb hétvégi pusztítás végleg ellehetetlenítheti a működését. Szombaton ugyanis ismét hatalmas tüntetések lesz a francia fővárosban. 

tüntetések, FRANCE-URBAN-VANDALISM-IN-PARIS
                 A vállalkozók kárainak rendezése lassan halad előre Franciaországban a tüntetések után/Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ha az állam nem avatkozik közbe, tragédia lesz” – ezzel a figyelmeztetéssel érzékelteti a francia kereskedők hangulatát a Le Figaro csütörtöki írásában. A párizsi üzlettulajdonosok közül sokan még mindig a múlt szombati zavargások következményeivel küzdenek, miközben már a következő, október 24-re meghirdetett demonstrációra készülnek.

Újabb gigatüntetés készülődik szombaton - rettegnek a boltosok

Október 24-én, szombaton országos kormányellenes demonstrációra készülnek Franciaországban. Az eseményt a sárgamellényesek (Gilets jaunes) mozgalmának második felvonásaként, „Acte II” néven hirdették meg. A tiltakozások középpontjában

  •  a megélhetési válság, 
  • az energia- és üzemanyagárak,
  •  a vásárlóerő csökkenése,
  • valamint Emmanuel Macron elnök politikája áll.

Párizsban a Bastille tértől az Operáig terveznek felvonulást, miközben országszerte több száz tiltakozó akciót jelentettek be. A TF1 beszámolója szerint a szervezők útlezárásokat, körforgalmi blokádokat, valamint két olajraktár, 21 vasútállomás és három kikötő működésének akadályozását is tervezik.

A boltosok a legnagyobb károsultjai a megmozdulásoknak

A francia főváros egyes negyedeiben még mindig láthatók a fosztogatások nyomai. A République tér közelében, a Saint-Martin-csatorna mentén és a Haut-Marais környékén számos üzlet kirakatát még nem sikerült helyreállítani, a biztosítási kárszakértők pedig több helyen még meg sem érkeztek – számol be a jobboldali lap.

A kereskedők számára most az újabb támadások kivédése a legsürgetőbb feladat. Fapanelekkel, kerítésekkel, riasztókkal, biztonsági kamerákkal és magánőrökkel készülnek a hétvégére. Inkább ki sem nyitnak, mert félnek, hogy újra mindent elveszítenek „Egyszerű, ezen a szombaton nem nyitok ki. És lehet, hogy soha többé nem is nyitok ki hétvégén” – mondta egy ruhaszalon vezetője. Azt mesélte, hogy az üzletét a múlt hétvégén órákon keresztül fosztogatták. Előbb a zavargók törtek be, később járókelők is csatlakoztak a fosztogatáshoz.

 A kereskedő most nem hajlandó újra feltölteni az árukészletét, mert attól tart, hogy szombaton ismét mindent elveszíthet. 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kárrendezés is lassan halad. A bolttulajdonos beszámolója szerint kedden hat órát kellett várni a rendőrségen, hogy feljelentést lehessen tenni. Közben a biztosítóval is egyeztetnie kell, és meg kell szerveznie az üzlet helyreállítását. Hasonló helyzetről számolt be a Le Monde párizsi helyszíni riportja is. A lapnak egy mobiltelefonüzlet tulajdonosa arról beszélt, hogy becslése szerint több mint 200 ezer euró értékű árukészletét fosztották ki, mindössze négy hónappal azután, hogy átvette az üzletet. A bizonytalanság nem csupán Párizsra jellemző. Lyonban, ahol a múlt szombati zavargások során 150-200 kereskedelmi egységet érhetett rongálás vagy fosztogatás, egyes üzlettulajdonosok már a végleges bezárást fontolgatják – számolt be az Europe 1.

Több százmillió eurós veszteséget okozhattak a zavargások

A francia kereskedelem számára a múlt szombati események gazdasági következményei is súlyosak. A Le Monde október 18-i beszámolója szerint Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója és a Francia Kereskedelmi és Forgalmazási Szövetség (FCD) elnöke több százmillió euróra becsülte a szövetséghez tartozó vállalkozásokat ért károkat. 

A becslés egyelőre előzetes. Bompard szerint már a Carrefour üzleteinek helyreállítása is több mint tízmillió euróba kerülhet. A kereskedelmi szövetség kezdetben több mint 1500 érintett üzletről számolt be, a későbbi országos összesítések azonban már legalább 3000 megrongált vagy kifosztott kereskedelmi egységet említettek. A közvetlen anyagi károknál azonban jóval nagyobb lehet a vállalkozások tényleges vesztesége. 

A betört kirakatok, eltulajdonított áruk és megrongált berendezések mellett számolni kell 

  • az elmaradó forgalommal, 
  • a helyreállítás idejére elrendelt bezárásokkal, 
  • a biztonsági intézkedések költségeivel 
  • és a munkavállalók kényszerű kiesésével is.

A Le Monde által idézett francia kisvállalkozói érdekképviselet arra figyelmeztetett, hogy a biztosítások nem minden esetben fedezik az üzemszünetből eredő bevételkiesést. A bérleti díjakat, a béreket és az egyéb működési költségeket akkor is fizetni kell, ha az üzlet napokig vagy akár hetekig nem tud kinyitni. A már eleve sérülékeny pénzügyi helyzetben lévő kisvállalkozások számára ezért a zavargások jelenthetik az utolsó csapást.

A lehető legrosszabbkor érkezett az újabb válság

A fosztogatások különösen érzékeny időszakban sújtották a francia kiskereskedelmet. Az ágazat már a zavargások előtt is gyenge kereslettel és csökkenő forgalommal küzdött. A Le Monde által ismertetett adatok szerint a Francia Divatintézet felmérése alapján szeptemberben a ruházati kereskedelem forgalma 15 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A szakértők azt is hangsúlyozzák,  hogy az év végi, ünnepi vásárlási szezon előtt elengedhetetlen a nyugalom helyreállítása. A nagy kereskedelmi láncok még képesek lehetnek finanszírozni a biztonsági intézkedéseket és átvészelni a forgalomkiesést,

 a néhány alkalmazottat foglalkoztató családi vállalkozások számára azonban akár néhány hét bevétel nélkül is végzetes lehet.

Macron kormánya rendkívüli intézkedésekkel készül a tüntetések miatt

A francia kormány próbál úrrá lenni a helyzeten, Emmanuel Macron elnök a múlt vasárnapi beszédében segítséget ígért a károsult kereskedőknek, a kormány pedig rendkívüli egyeztetéseket kezdett az érdekképviseletekkel, a bankokkal és a biztosítókkal. Serge Papin kereskedelmi miniszter szerdán igyekezett megnyugtatni a kereskedőket, hogy bízhatnak a rend helyreállításában az október 24-i demonstrációk idején. Laurent Nuñez belügyminiszter a rendőri biztosítás átalakítását jelentette be, Sébastien Lecornu miniszterelnök pedig jelentős rendőri mozgósítást ígért a hétvégére.

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Franciaország
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