Rettegnek a boltosok, jön a sárgamellényesek gigatüntetése: bedeszkázzák a kirakatokat, barikádokat emelnek az üzleteik elé – „Ha az állam nem avatkozik közbe, tragédia lesz”

Az egész világot sokkolta a hétvégi franciaországi zavargások során készült felvételek sora, a boltok kirakatainak betöréséről és kirablásáról. A francia kereskedelmi szövetség tagvállalatainak kára már most több százmillió euróra rúghat. A francia kormány rendkívüli intézkedésekkel készül, miközben egyre több kisvállalkozó attól tart, hogy egy újabb hétvégi pusztítás végleg ellehetetlenítheti a működését. Szombaton ugyanis ismét hatalmas tüntetések lesz a francia fővárosban.

A vállalkozók kárainak rendezése lassan halad előre Franciaországban a tüntetések után/Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ha az állam nem avatkozik közbe, tragédia lesz” – ezzel a figyelmeztetéssel érzékelteti a francia kereskedők hangulatát a Le Figaro csütörtöki írásában. A párizsi üzlettulajdonosok közül sokan még mindig a múlt szombati zavargások következményeivel küzdenek, miközben már a következő, október 24-re meghirdetett demonstrációra készülnek.

Újabb gigatüntetés készülődik szombaton - rettegnek a boltosok

Október 24-én, szombaton országos kormányellenes demonstrációra készülnek Franciaországban. Az eseményt a sárgamellényesek (Gilets jaunes) mozgalmának második felvonásaként, „Acte II” néven hirdették meg. A tiltakozások középpontjában

a megélhetési válság,

az energia- és üzemanyagárak,

a vásárlóerő csökkenése,

valamint Emmanuel Macron elnök politikája áll.

Párizsban a Bastille tértől az Operáig terveznek felvonulást, miközben országszerte több száz tiltakozó akciót jelentettek be. A TF1 beszámolója szerint a szervezők útlezárásokat, körforgalmi blokádokat, valamint két olajraktár, 21 vasútállomás és három kikötő működésének akadályozását is tervezik.

A boltosok a legnagyobb károsultjai a megmozdulásoknak

A francia főváros egyes negyedeiben még mindig láthatók a fosztogatások nyomai. A République tér közelében, a Saint-Martin-csatorna mentén és a Haut-Marais környékén számos üzlet kirakatát még nem sikerült helyreállítani, a biztosítási kárszakértők pedig több helyen még meg sem érkeztek – számol be a jobboldali lap.

A kereskedők számára most az újabb támadások kivédése a legsürgetőbb feladat. Fapanelekkel, kerítésekkel, riasztókkal, biztonsági kamerákkal és magánőrökkel készülnek a hétvégére. Inkább ki sem nyitnak, mert félnek, hogy újra mindent elveszítenek „Egyszerű, ezen a szombaton nem nyitok ki. És lehet, hogy soha többé nem is nyitok ki hétvégén” – mondta egy ruhaszalon vezetője. Azt mesélte, hogy az üzletét a múlt hétvégén órákon keresztül fosztogatták. Előbb a zavargók törtek be, később járókelők is csatlakoztak a fosztogatáshoz.

A kereskedő most nem hajlandó újra feltölteni az árukészletét, mert attól tart, hogy szombaton ismét mindent elveszíthet.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kárrendezés is lassan halad. A bolttulajdonos beszámolója szerint kedden hat órát kellett várni a rendőrségen, hogy feljelentést lehessen tenni. Közben a biztosítóval is egyeztetnie kell, és meg kell szerveznie az üzlet helyreállítását. Hasonló helyzetről számolt be a Le Monde párizsi helyszíni riportja is. A lapnak egy mobiltelefonüzlet tulajdonosa arról beszélt, hogy becslése szerint több mint 200 ezer euró értékű árukészletét fosztották ki, mindössze négy hónappal azután, hogy átvette az üzletet. A bizonytalanság nem csupán Párizsra jellemző. Lyonban, ahol a múlt szombati zavargások során 150-200 kereskedelmi egységet érhetett rongálás vagy fosztogatás, egyes üzlettulajdonosok már a végleges bezárást fontolgatják – számolt be az Europe 1.