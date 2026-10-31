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Tömeges letartóztatások Franciaországban: 320 ezren tüntettek, újra összecsaptak a rendőrökkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Harmadik egymást követő hétvégéjén is tömegek vonultak utcára Franciaországban, ahol szombaton több városban ismét összecsaptak a demonstrálók a rendőrökkel. A megélhetési költségek, a társadalmi egyenlőtlenségek és a közszolgáltatások romló állapota miatt szervezett tiltakozásokon a hatóságok szerint országszerte 320 ezren vettek részt. Bár a megmozdulások többsége békésen zajlott, Párizsban és Lyonban is könnygázt vetettek be a rendőrök.
VG
2026.10.31, 21:13
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A francia hatóságok már a hétvége előtt jelentős rendőri erőket mozgósítottak, miután két héttel korábban több városban súlyos zavargások, fosztogatások és rongálások kísérték a tüntetéseket. Szombaton összesen 70 ezer rendőr és csendőr teljesített szolgálatot, hogy megakadályozzák az erőszak megismétlődését.

tüntetők, Yellow Vest protesters march across France
                       Ismét összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Párizsban/Fotó: Anadolu via AFP

A belügyminisztérium adatai szerint a mostani demonstrációkon 320 ezren vettek részt, ami elmarad az előző szombaton regisztrált 410 ezres részvételtől. Párizsban ugyanakkor így is mintegy 70 ezren vonultak fel. Az AP szerint a hatóságok országszerte mintegy 300 embert vettek őrizetbe. A tiltakozások immár harmadik egymást követő hétvégéje tartanak, hátterükben a megélhetési költségek emelkedése, az oktatás helyzete és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedetlenség áll.
 

Kövekkel és gyújtóeszközökkel támadtak a rendőrökre

A Guardian beszámolója szerint a fővárosi felvonulás nagyrészt békésen zajlott, a demonstráció végén azonban maszkot viselő csoportok csaptak össze a rendfenntartókkal. Egyes tüntetők térkövekkel dobálták meg a rendőröket, és legalább egy gyújtóeszközt is bevetettek. A rendőrség könnygázzal és gumibotos rohammal válaszolt.

Lyonban ugyancsak könnygázzal oszlatták a demonstrálókat, Toulouse-ban pedig vízágyút vetettek be egy nem engedélyezett felvonulás résztvevőivel szemben. Több más francia városból is jelentettek kisebb összecsapásokat. A hatóságok a korábbi zavargások tapasztalatai alapján szigorú korlátozásokat vezettek be. Párizs belvárosában több tervezett felvonulást megtiltottak, a tüntetőket a külső városrészek felé terelték. A rendőrség különösen a szombat esti, halloweenhez kapcsolódó rendbontásoktól tartott. 
 

A diákok tiltakozásából országos elégedetlenségi hullám lett

A francia tiltakozások eredetileg az oktatás problémái miatt kezdődtek. A középiskolások és egyetemisták az elhanyagolt iskolaépületek, a tanárhiány és a felsőoktatási felvételi rendszer egyenlőtlenségei ellen léptek fel. A mozgalomhoz később szakszervezetek, valamint a korábbi sárgamellényes tiltakozások résztvevői is csatlakoztak. A követelések időközben kiszélesedtek: 

  • a megélhetési költségek emelkedése, 
  • az alacsony bérek 
  • és a közszolgáltatások helyzete egyaránt a demonstrációk központi témájává vált.

Bár a szombati részvétel elmaradt az előző hetekétől, a szervezők folytatni kívánják a nyomásgyakorlást. A diákszervezetek újabb iskolai és egyetemi blokádokat helyeztek kilátásba, és támogatják a november 5-re meghirdetett országos munkavállalói demonstrációt. 

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