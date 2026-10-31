Tömeges letartóztatások Franciaországban: 320 ezren tüntettek, újra összecsaptak a rendőrökkel

A francia hatóságok már a hétvége előtt jelentős rendőri erőket mozgósítottak, miután két héttel korábban több városban súlyos zavargások, fosztogatások és rongálások kísérték a tüntetéseket. Szombaton összesen 70 ezer rendőr és csendőr teljesített szolgálatot, hogy megakadályozzák az erőszak megismétlődését.

Ismét összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Párizsban/Fotó: Anadolu via AFP

A belügyminisztérium adatai szerint a mostani demonstrációkon 320 ezren vettek részt, ami elmarad az előző szombaton regisztrált 410 ezres részvételtől. Párizsban ugyanakkor így is mintegy 70 ezren vonultak fel. Az AP szerint a hatóságok országszerte mintegy 300 embert vettek őrizetbe. A tiltakozások immár harmadik egymást követő hétvégéje tartanak, hátterükben a megélhetési költségek emelkedése, az oktatás helyzete és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedetlenség áll.



Kövekkel és gyújtóeszközökkel támadtak a rendőrökre

A Guardian beszámolója szerint a fővárosi felvonulás nagyrészt békésen zajlott, a demonstráció végén azonban maszkot viselő csoportok csaptak össze a rendfenntartókkal. Egyes tüntetők térkövekkel dobálták meg a rendőröket, és legalább egy gyújtóeszközt is bevetettek. A rendőrség könnygázzal és gumibotos rohammal válaszolt.

Lyonban ugyancsak könnygázzal oszlatták a demonstrálókat, Toulouse-ban pedig vízágyút vetettek be egy nem engedélyezett felvonulás résztvevőivel szemben. Több más francia városból is jelentettek kisebb összecsapásokat. A hatóságok a korábbi zavargások tapasztalatai alapján szigorú korlátozásokat vezettek be. Párizs belvárosában több tervezett felvonulást megtiltottak, a tüntetőket a külső városrészek felé terelték. A rendőrség különösen a szombat esti, halloweenhez kapcsolódó rendbontásoktól tartott.



A diákok tiltakozásából országos elégedetlenségi hullám lett

A francia tiltakozások eredetileg az oktatás problémái miatt kezdődtek. A középiskolások és egyetemisták az elhanyagolt iskolaépületek, a tanárhiány és a felsőoktatási felvételi rendszer egyenlőtlenségei ellen léptek fel. A mozgalomhoz később szakszervezetek, valamint a korábbi sárgamellényes tiltakozások résztvevői is csatlakoztak. A követelések időközben kiszélesedtek:

a megélhetési költségek emelkedése,

az alacsony bérek

és a közszolgáltatások helyzete egyaránt a demonstrációk központi témájává vált.

Bár a szombati részvétel elmaradt az előző hetekétől, a szervezők folytatni kívánják a nyomásgyakorlást. A diákszervezetek újabb iskolai és egyetemi blokádokat helyeztek kilátásba, és támogatják a november 5-re meghirdetett országos munkavállalói demonstrációt.