Ilyen nincs, ezt Ursula von der Leyen se hiszi el: Ukrajna nemet mondott az EU-s csatlakozásra – így nem egyeznek bele Zelenszkijék

Ukrajna nem fogad el egy olyan európai uniós csatlakozási modellt, amely tartósan korlátozza egyes élelmiszeripari és mezőgazdasági termékeinek értékesítését a közös piacon − mondta Tarasz Viszockij ukrán mezőgazdasági miniszter a Politico újságírójának.

Ukrajna nemet mondott / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság kedden olyan javaslatot terjesztett elő, amely lehetővé tenné, hogy az Európai Unió bővítése során bizonyos területeken – például az agrárpiacon – a teljes jogú tagság mellett is fennmaradhassanak korlátozások.

Ukrajna nemet mondott

Ukrajna esetleges uniós csatlakozása kérdéseket vet fel az agrártámogatások és a mezőgazdasági import szabályozása szempontjából. Az ország évente több millió tonna gabonát exportál a világpiacra, azonban az Európai Unióban szigorú kvótarendszer mellett értékesíthet. Egyes tagállamok pedig saját mezőgazdaságuk védelme érdekében korlátozták az ukrán gabona behozatalát.

Számunkra alapvető különbség van egy átmeneti időszak és egy tartós korlátozás között. Ukrajna az előbbire készen áll, utóbbi azonban ellentétes lenne a teljes jogú európai uniós tagság logikájával

− fogalmazott Tarasz Viszockij.

Ezzel szemben az Európai Bizottság javaslata szerint az Európai Unió jelentősen korlátozná a pénzügyi támogatást és a piacra jutást az érzékeny mezőgazdasági termékek esetében. A teljes piacra jutás helyett inkább abban segítené Ukrajnát, hogy visszatérhessen az olyan hagyományos exportpiacaira, mint Afrika és a Közel-Kelet.

Tarasz Viszockij ugyanakkor úgy véli, hogy hazájára nem szabad az gazdálkodókra leselkedő fenyegetésként tekinteni. Érvelése szerint az ország hozzájárulhatna ahhoz, hogy az Európai Unió kevésbé függjön harmadik országokból származó termékektől, például a műtrágyától, a szójababtól vagy az állati takarmányozásban használt lizintől. Hozzátette azt is, hogy Kijev az uniós termelők számára jobb hozzáférést biztosíthatna a fekete-tengeri exportútvonalakhoz is, valamint rámutatott, hogy Ukrajna élelmiszer-feldolgozóipari beruházások célpontjává válhatna.

Az a célunk, hogy úgy váljunk az Európai Unió tagjává, hogy az ukrán mezőgazdaság ne csak gabonát és más nyersanyagokat értékesítsen Európában, hanem takarmányt, élelmiszeripari alapanyagokat, feldolgozott termékeket és bioüzemanyagokat is

− mondta a miniszter, majd megerősítette, hogy Ukrajna nyitott az átmeneti időszakokra, amelyek keretében fokozatosan lehetne bevezetni az agrártámogatásokat és hozzáférést biztosítani a közös piachoz.