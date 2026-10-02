Ursula von der Leyen szerint jól haladnak az ukrán reformok - át is utaltak ma nekik 2,9 milliárd eurót

Az Európai Bizottság ma 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának, hogy segítsen fedezni az ország finanszírozási szükségleteit és fenntartani a közigazgatás működését, miközben Ukrajna továbbra is védekezik Oroszország agressziós háborújával szemben - közölte Brüsszel.

Von der Leyen és Zeleszkij - Ukrajna tovább is sikeresen feji az EU-t, Brüsszel szerint jól haladnak a reformok / Fotó: AFP

Az összegből 800 millió eurót első alkalommal az Ukrajna-támogatási hitel (Ukraine Support Loan) Ukrajna-eszközhöz (Ukraine Facility) kapcsolódó komponense keretében biztosítanak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is a szokásos mantrával indokolta a döntést: „miközben Ukrajna védekezik Oroszország agressziójával szemben, az Ukrajna-terv keretében átfogó reformokat is folytat. A mai folyósítással hozzájárulunk Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez, és olyan beruházásokat támogatunk, amelyek megalapozzák az ország jövőbeli újjáépítését. Mert az európai szolidaritás konkrét támogatást jelent. Európa mindaddig Ukrajna mellett fog állni, ameddig csak szükséges.”

Ukrajna eddig több, mint 38 milliárd eurót kapott

Ez a nyolcadik kifizetés az Ukrajna-eszköz keretében, amely az EU legfontosabb pénzügyi eszköze Ukrajna újjáépítésének, reformprogramjának és az uniós tagság felé történő előrehaladásának támogatására.

A mostani kifizetéssel az Ukrajna-terv keretében nyújtott teljes uniós támogatás összege meghaladja a 32 milliárd eurót.

Ebbe beletartoznak a tagállamok és partnerországok külső hozzájárulásai, valamint az Ukrajna-támogatási hitelből a terven keresztül folyósított összegek is.

Ez az Ukrajna-eszköz első pillére keretében jelenleg rendelkezésre álló finanszírozás csaknem 70 százalékának felel meg.

Ez a részlet első alkalommal tartalmaz kiegészítő összeget abból a további 8,35 milliárd euróból is, amelyet 2026-ra az Ukrajna-támogatási hitel keretében biztosítottak.

A folyósításra azt követően került sor, hogy Ukrajna több stratégiai ágazatban sikeresen végrehajtott reformokat, többek között az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humán tőke, az üzleti környezet, az energia, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén - indokolja a kifizetést az EU.