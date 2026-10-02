Ursula von der Leyen szerint jól haladnak az ukrán reformok - át is utaltak ma nekik 2,9 milliárd eurót
Az Európai Bizottság ma 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának, hogy segítsen fedezni az ország finanszírozási szükségleteit és fenntartani a közigazgatás működését, miközben Ukrajna továbbra is védekezik Oroszország agressziós háborújával szemben - közölte Brüsszel.
Az összegből 800 millió eurót első alkalommal az Ukrajna-támogatási hitel (Ukraine Support Loan) Ukrajna-eszközhöz (Ukraine Facility) kapcsolódó komponense keretében biztosítanak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is a szokásos mantrával indokolta a döntést: „miközben Ukrajna védekezik Oroszország agressziójával szemben, az Ukrajna-terv keretében átfogó reformokat is folytat. A mai folyósítással hozzájárulunk Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez, és olyan beruházásokat támogatunk, amelyek megalapozzák az ország jövőbeli újjáépítését. Mert az európai szolidaritás konkrét támogatást jelent. Európa mindaddig Ukrajna mellett fog állni, ameddig csak szükséges.”
Ukrajna eddig több, mint 38 milliárd eurót kapott
Ez a nyolcadik kifizetés az Ukrajna-eszköz keretében, amely az EU legfontosabb pénzügyi eszköze Ukrajna újjáépítésének, reformprogramjának és az uniós tagság felé történő előrehaladásának támogatására.
- A mostani kifizetéssel az Ukrajna-terv keretében nyújtott teljes uniós támogatás összege meghaladja a 32 milliárd eurót.
- Ebbe beletartoznak a tagállamok és partnerországok külső hozzájárulásai, valamint az Ukrajna-támogatási hitelből a terven keresztül folyósított összegek is.
- Ez az Ukrajna-eszköz első pillére keretében jelenleg rendelkezésre álló finanszírozás csaknem 70 százalékának felel meg.
- Ez a részlet első alkalommal tartalmaz kiegészítő összeget abból a további 8,35 milliárd euróból is, amelyet 2026-ra az Ukrajna-támogatási hitel keretében biztosítottak.
A folyósításra azt követően került sor, hogy Ukrajna több stratégiai ágazatban sikeresen végrehajtott reformokat, többek között az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humán tőke, az üzleti környezet, az energia, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén - indokolja a kifizetést az EU.
Brüsszel szerint sikersek az ukrán reformok
Miután a Bizottság augusztus 24-én értékelte Ukrajna kifizetési kérelmét, a Tanács megállapította, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a nyolcadik részlethez kapcsolódó három reformlépést, továbbá az ötödik részletből fennmaradt egy reformlépést, a hetedik részlethez kapcsolódó három reformlépést, valamint három olyan reformlépést, amelyet a kilencedik részletből előrehoztak.
- 2026 hátralévő részében Ukrajna számára még 33,7 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre.
- Ebből 29,3 milliárd euró folyósítható még az Ukrajna-támogatási hitel keretében:
- 16,6 milliárd euró Ukrajna védelmi ipari kapacitásának támogatására,
- 12,7 milliárd euró pedig költségvetési támogatásként.
- Ezenfelül az eredeti Ukrajna-eszközből további 4,4 milliárd euró költségvetési támogatás áll rendelkezésre az idei évre.
Ez azt jelenti, hogy 2026-ra több mint 17 milliárd euró költségvetési támogatás érhető még el, feltéve, hogy Ukrajna teljesíti az Ukrajna-tervben és az egyetértési megállapodásban meghatározott vonatkozó feltételeket.
Mennyi pénz van az "Ukrajna-eszközben"?
Az Ukrajna-eszköz, az Európai Unió Ukrajnát támogató legfontosabb pénzügyi eszköze 2024. március 1-jén lépett hatályba, és a 2024–2027 közötti időszakban
több mint 50 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és hitelt biztosít Ukrajnának.
Ez az összeg nem tartalmazza a tagállamoktól és partnerországoktól érkező külső hozzájárulásokat, valamint az Ukrajna-támogatási hitelből származó forrásokat.
Az Ukrajna-eszköz részeként az Ukrajna-terv pontos ütemtervet határoz meg azokról a reformokról, amelyeket előre meghatározott határidőkig kell elfogadni. A kifizetések ahhoz kötöttek, hogy Ukrajna teljesítse a tervben meghatározott célokat. Az uniós tagállamok, harmadik országok és nemzetközi szervezetek önkéntes hozzájárulásokat is tehetnek az Ukrajna-eszközhöz. Svédország már nyújtott további önkéntes hozzájárulást az eszköz I. pilléréhez, az Ukrajna-tervhez. Norvégia pedig hamarosan az első harmadik ország lesz, amely ugyanezt megteszi.
Az Ukrajna-eszköz egyben az Ukrajna-támogatási hitelből nyújtott támogatás egyik folyósítási csatornája is.
- A 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel Ukrajna 2026-os és 2027-es szükségleteinek fedezésére szolgál.
- A 90 milliárd euróból 60 milliárd eurót Ukrajna védelmi képességeinek és védelmi ipari kapacitásának megerősítésére,
- 30 milliárd eurót pedig költségvetési támogatásként szánnak az állam működésének fenntartására, az alapvető közszolgáltatások biztosítására és a gazdasági ellenálló képesség erősítésére.
Miután Ukrajna 2026 márciusában benyújtotta finanszírozási stratégiáját, a Tanács 2026. április 23-án végrehajtási határozatot fogadott el, amely
2026-ra legfeljebb 45 milliárd euró elkülönítéséről rendelkezik.
Ebből 16,7 milliárd euró költségvetési támogatás, amely egyenlő arányban oszlik meg az Ukrajna-eszköz és a makroszintű pénzügyi támogatás között: mindkét programra legfeljebb 8,35 milliárd euró jut. További 28,3 milliárd eurót a védelmi ipari kapacitásokra fordítanak.
2022 óta az EU és tagállamai összesen 227,4 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, amelyből 3,8 milliárd euró a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételekből származott.