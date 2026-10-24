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Az isten pénze sem lenne elég Ukrajna háborújára - a Fitch szerint az Unió által ígért 90 milliárd euróra még 60 milliárdot kellene pakolni

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Megerősítette Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek mélyen spekulatív, "CCC" szintű besorolását a Fitch Ratings. A hiteminősítő szerint az unió által Ukrajnának ígért források sem leszenek elegendőek a háború finanszírozásához.
Dénes Zoltán
2026.10.24, 10:48
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A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a "CCC" minősítési sávra gyakorlatszerűen nem állapít meg kilátást. Az MTI beszámolja szeirnt, a Fitch az ukrán besorolás megerősítésének indoklásában közölte: a "CCC" besorolás, Ukrajna háborús makrogazdasági és költségvetési hatásaiból eredő jelentős hitelkockázatát tükrözi.

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Ezeket a tényezőket ugyanakkor a cég szerint kiegyensúlyozza a kezelhető rövid távú adósságszolgálati profil, a javuló devizatartalék-helyzet, valamint a hivatalos partnerektől, mindenekelőtt az Európai Uniótól érkező, jelentős mértékű támogatás. A Fitch Ratings elemzése felidézi, hogy az ukrajnai háború az idén eszkalálódott, Oroszország az év folyamán egyre intenzívebb légicsapásokat mért az ukrán gazdaság több szektorára, és gyakorlatilag blokád alatt tartja Ukrajna fekete-tengeri partvidékét, súlyos fennakadásokat okozva a kulcsfontosságú ukrán exportútvonalakon.

A Fitch ebben a környezetben azzal számol, hogy az ukrán államháztartási hiány az idén eléri a hazai össztermék 18 százalékát, és jövőre is még 15,6 százalék lesz. A hitelminősítő kiemeli, hogy számításai szerint a GDP-arányos idei deficit a külső adományok beszámítása nélkül 28 százalék lenne. A cég hangsúlyozza azt is, hogy tavaly a költségvetési kiadások 69,8 százalékát kellett védelmi célokra fordítani.

Az elemzés szerint az Európai Unió 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási hitelcsomagja (Ukraine Support Loan, USL) jórészt fedezné az idei évre eredetileg jósolt 56 milliárd dolláros, illetve a kezdetben 43 milliárd dollárra taksált jövő évi ukrán finanszírozási igényeket, ám a háború eszkalálódása ezeket a finanszírozási igényeket a Fitch számításai szerint 27 milliárd, illetve 33 milliárd dollárral megnövelte erre a két évre.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ezekre a pótlólagos finanszírozási igényekre jelenleg nincsenek egyértelműen meghatározott források.

A Fitch Ratings közölte, hogy várakozása szerint Ukrajna GDP-arányos bruttó államadósság-rátája - amely 2025 végén 101,2 százalék volt - 2028-ra eléri 134,3 százalékot, elsősorban a folyamatosan magas államháztartási hiányok és a hrivnya fokozatos gyengülése miatt.

A háborús környezetben a cég az idén marginális mértékű visszaesést, jövőre 0,2 százalékos növekedést vár az ukrán gazdaságban. Az export meredek zuhanása és a védelmi eszközök beszerzéséhez kötődő, jelentősen megugrott import miatt a Fitch számításai szerint a hazai össztermékhez viszonyított ukrán folyómérleg-hiány az idén eléri a 24 százalékot, és a 2027-2028-as időszakban is 20 százalék lesz éves átlagban.

A Fitch Ratings tavaly decemberig részleges csődhelyzetet jelző "RD" (Restricted Default) besorolást tartott érvényben Ukrajnára, abban a hónapban azonban a jelenlegi "CCC"-re emelte vissza az ukrán szuverén besorolást.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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háború
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború
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