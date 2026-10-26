Óriási balhé készül Brüsszelben: Magyarország nemet mondhat az újabb ukrán milliárdokra, a németek máris fenyegetőznek

Az uniós vezetők arra készülnek, hogy még az év vége előtt megállapodjanak egy mintegy 45 milliárd eurós ukrán támogatási csomagról – értesült a Politico című lap.

Az újabb uniós ukrán támogatási csomag további feszültséggel tetézi a költségvetésről szóló tárgyalásokat / Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben egy olyan hitelkonstrukció vált a legvalószínűbb megoldássá, amelyre a jelenlegi uniós költségvetés nyújtana garanciát. Ezzel Európa hozzájárulhatna Ukrajna 2027-es finanszírozási szükségleteinek fedezéséhez. Az EU emellett más szövetségeseit, például Kanadát és az Egyesült Királyságot is igyekszik nagyobb hozzájárulásra ösztönözni. Belgium ugyanakkor továbbra is ellenzi, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség finanszírozására felhasználják a befagyasztott orosz vagyoneszközöket.

A tervezett támogatási csomag Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 70 milliárd eurós igényének mintegy kétharmadát fedezné. Az erről szóló egyeztetések azonban egybeesnek az EU következő hosszú távú költségvetéséről folyó nehéz tárgyalásokkal.

A helyzet várhatóan tovább élezi az ellentéteket azok között a tagállamok között, amelyek Ukrajna támogatásának legnagyobb részét biztosítják, illetve azok között, amelyek ehhez viszonylag kisebb mértékben járulnak hozzá.

Magyarország ismét kimaradhat az ukrán hitelből

Azok az országok, amelyek korábban kimaradtak az EU legutóbbi, tavaly decemberben elfogadott, 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagjából, most is hasonló lépésre készülnek. Csehország és Szlovákia vezetői már az e havi Európai Tanács ülésén jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az újabb hitelkonstrukcióban. A brüsszel lapnak nyilatkozó két diplomata szerint Magyarország is várhatóan a kimaradás mellett dönt.

A németek már az uniós pénzek megvonását is felvetik

Ukrajna legnagyobb uniós támogatói arra figyelmeztetnek, hogy kevésbé lesznek hajlandók támogatni az úgynevezett „kohézió barátai” országcsoport követeléseit, amelyek az EU költségvetésének növelésére irányulnak, ha az érintett államok egy része nem vállal szolidaritást Kijevvel. Ez különösen érzékeny kérdés, hiszen a kohéziós források számos uniós ország számára kiemelt jelentőségűek.

Hogyan hiheti bárki komolyan, hogy adófizetőink hajlandók lennének akár egyetlen euróval is több kohéziós támogatást küldeni azoknak, akik nem hajlandók részt venni a mindannyiunk biztonságát fenyegető legnagyobb veszély elleni védekezésben?

– fogalmazott egy német diplomata a Politico újságírójának.