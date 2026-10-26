Váratlan fordulat: ukrán rakétákra csapna le Németország, brutális fegyverkezésbe kezd Berlin
Németország arra készül, hogy saját hadserege számára vásároljon Ukrajnában kifejlesztett, viszonylag olcsó manőverező robotrepülőgépeket. A lépés jelentős fordulatot jelez Kijev és európai szövetségesei kapcsolatában, hiszen a NATO-tagállamok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ukrán hadiipar technológiái iránt. Berlin elsőként tesztelésre szerezne be a Bars nevű fegyverből, később azonban akár több ukrán rakéták százait is megrendelheti.
A döntés jól mutatja, hogyan alakul át Kijev és európai szövetségeseinek kapcsolata: az európai országok egyre inkább saját haderejük fejlesztésére is felhasználnák az ukrán katonai technológiákat. A terveket ismerő források szerint a német hatóságok a következő hetekben véglegesíthetik a megállapodást a Bars rakéták első tételének beszerzéséről. A fegyvereket a Bundeswehr, vagyis a német hadsereg tesztelné.
Már a jövő év elején kezdődhetnek a tesztek
A Bars – amelynek neve ukránul hópárducot jelent – sugárhajtású fegyver, amely változattól függően akár ezer kilométeres hatótávolsággal és legfeljebb 105 kilogrammos hasznos teherrel rendelkezik. Az ukránok időnként „drónrakétaként” emlegetik, Németország azonban alacsony költségű manőverező robotrepülőgépként tartja számon.
Az első beszerzés lehetővé tenné, hogy a német hadsereg már a jövő év elején megkezdje a műszaki teszteket. Amennyiben az eredmények megfelelőek lesznek, később akár több száz darabos megrendelés is következhet.
A terv része Németország azon átfogó törekvésének, hogy nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek beszerzésével erősítse Európa Oroszországgal szembeni elrettentő képességét.
Az ukrán rakétákkal már Oroszországban is támadnak célpontokat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a Barst is azok között a fegyverek között nevezte meg, amelyeket Ukrajna oroszországi katonai bázisok és energetikai létesítmények elleni támadásokhoz használ.
Ez a legnagyobb mennyiségben gyártott, alacsony költségű ukrán manőverező robotrepülőgép
– mondta Fabian Hoffmann, a Norvég Védelmi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.
Hozzátette, hogy ezt a típust vetették be a legtöbbször, ami arra utal, hogy valószínűleg ez a legkiforrottabb rendszer. Az ukránok és a németek rendelkeznek a legtöbb adattal a fegyver teljesítményéről. Az elmúlt hónapokban a Bars gyártása Németországban is megkezdődött, egy szigorú titoktartás mellett működő ukrán–német vegyesvállalat keretében.
A vállalkozást a Zelenszkij által tavaly elindított Build with Ukraine program részeként hozták létre. A kezdeményezés eredeti célja az volt, hogy Ukrajnán kívül is gyártsanak fegyvereket az ukrán hadsereg számára. Ezzel növelni lehet a gyártási kapacitásokat, csökkenteni az orosz támadásokból eredő kockázatokat, valamint elősegíteni a technológiai tudás megosztását.
A program hosszabb távú céljai között szerepel az is, hogy megnyissa a NATO-tagállamok piacait az ukrán fegyvergyártók előtt. A Németországban gyártott és német forrásból finanszírozott Bars rakéták első szállítmánya októberben érkezett meg Ukrajnába. A vegyesvállalat most arra készül, hogy már a német hadsereg számára is gyártson fegyvereket.
Ez lenne az első ismert eset, amikor a Bundeswehr saját használatra vásárol Ukrajnában kifejlesztett támadófegyvert.
Egyre több NATO-ország érdeklődik az ukrán fegyverek iránt
A Bars beszerzése egy szélesebb körű folyamatba illeszkedik: egyre több NATO-tagállam vizsgálja annak lehetőségét, hogy ukrán fejlesztésű katonai technológiákat rendszeresítsen saját fegyveres erőinél.
- Dánia, Észtország és Lettország már jelezte, hogy kész lenne ukrán fegyvereket vásárolni.
- Dánia a múlt hónapban bejelentette, hogy tesztelési célból kilenc Dropla típusú, személyzet nélküli szárazföldi járművet szerez be.
- Az amerikai hadsereg szintén a múlt hónapban kötött 10 millió dolláros szerződést az ukrán Skyeton vállalat amerikai leányvállalatával Raybird felderítő drónok beszerzésére.
A Bars beszerzésének terve a német védelmi döntéshozók szemléletváltását is tükrözi. A német katonai beszerzéseket hosszú éveken át lassú, bürokratikus folyamatok jellemezték, amelyek elsősorban a nagy hadiipari vállalatokra épültek. Berlin azonban egyre nyitottabb arra, hogy induló vállalkozásoktól is vásároljon fegyvereket, és a beszerzési szerződések kidolgozásával párhuzamosan kezdje meg az új rendszerek tesztelését. Ezzel jelentősen felgyorsíthatná a haditechnikai eszközök rendszeresítését.
Németország 780 milliárd eurós fegyverkezési programot indított
Németország az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított nagy hatótávolságú fegyverkészleteinek bővítésére. Berlin a következő öt évben 780 milliárd eurós újrafegyverkezési programot kíván végrehajtani. A lépés hátterében Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen indított teljes körű inváziója, valamint a Trump-kormányzat alatt az Európának nyújtott amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatos bizonytalanság áll. Németország már előzetes megállapodást kötött a csúcstechnológiás Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről. Ezeket az amerikai Raytheon hadiipari óriásvállalat gyártja. A megállapodásra azután került sor, hogy
Trump lemondta egy Tomahawk rakétákkal felszerelt amerikai katonai egység Németországba telepítésének tervét.
A Tomahawk rakéták rendkívül drágák, és gyártásukat kapacitáskorlátok is nehezítik. Emiatt várhatóan csak a 2030-as években érkezhetnek meg. A német döntéshozók ezért olcsóbb, nagyobb mennyiségben gyártható fegyverrendszereket is keresnek. A Bars mellett Németország az amerikai Covenant startup által gyártott Anthem manőverező robotrepülőgépekből is kisebb mennyiséget vásárolna tesztelési célból. A vállalat a múlt héten Dániával is megállapodást jelentett be. Az Anthem rakéták ára nagyjából tizede a Tomahawk fegyverek 4–6 millió dolláros darabárának. A részleteket ismerő egyik forrás szerint a Bars még az Anthemnél is olcsóbb.