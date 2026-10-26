Váratlan fordulat: ukrán rakétákra csapna le Németország, brutális fegyverkezésbe kezd Berlin

Németország arra készül, hogy saját hadserege számára vásároljon Ukrajnában kifejlesztett, viszonylag olcsó manőverező robotrepülőgépeket. A lépés jelentős fordulatot jelez Kijev és európai szövetségesei kapcsolatában, hiszen a NATO-tagállamok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ukrán hadiipar technológiái iránt. Berlin elsőként tesztelésre szerezne be a Bars nevű fegyverből, később azonban akár több ukrán rakéták százait is megrendelheti.

Ukrán rakéták egy francia hadiipari kiállításon - hamarosan Németország is vásárolhat belőlük / Fotó: Hans Lucas via AFP

A döntés jól mutatja, hogyan alakul át Kijev és európai szövetségeseinek kapcsolata: az európai országok egyre inkább saját haderejük fejlesztésére is felhasználnák az ukrán katonai technológiákat. A terveket ismerő források szerint a német hatóságok a következő hetekben véglegesíthetik a megállapodást a Bars rakéták első tételének beszerzéséről. A fegyvereket a Bundeswehr, vagyis a német hadsereg tesztelné.

Már a jövő év elején kezdődhetnek a tesztek

A Bars – amelynek neve ukránul hópárducot jelent – sugárhajtású fegyver, amely változattól függően akár ezer kilométeres hatótávolsággal és legfeljebb 105 kilogrammos hasznos teherrel rendelkezik. Az ukránok időnként „drónrakétaként” emlegetik, Németország azonban alacsony költségű manőverező robotrepülőgépként tartja számon.

Az első beszerzés lehetővé tenné, hogy a német hadsereg már a jövő év elején megkezdje a műszaki teszteket. Amennyiben az eredmények megfelelőek lesznek, később akár több száz darabos megrendelés is következhet.

A terv része Németország azon átfogó törekvésének, hogy nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek beszerzésével erősítse Európa Oroszországgal szembeni elrettentő képességét.

Az ukrán rakétákkal már Oroszországban is támadnak célpontokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a Barst is azok között a fegyverek között nevezte meg, amelyeket Ukrajna oroszországi katonai bázisok és energetikai létesítmények elleni támadásokhoz használ.

Ez a legnagyobb mennyiségben gyártott, alacsony költségű ukrán manőverező robotrepülőgép

– mondta Fabian Hoffmann, a Norvég Védelmi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.