Durva üzenet érkezett Berlinből: az uniós pénzek bánhatják, ha Magyarország nemet mond Kijev finanszírozására – indul az újabb nyomásgyakorlás, Magyar Péterék alkuba kezdenek?
Komoly pénzügyi konfliktus körvonalazódik az Európai Unióban. Brüsszel mintegy 45 milliárd eurós, vagyis több mint 17 ezer milliárd forintos hitelcsomagot készítene elő Ukrajna számára, csakhogy Magyarország, Szlovákia és Csehország ismét kimaradna a közös hitelfelvételből. Az EU költségvetéséről szóló vita és Ukrajna finanszírozása így összekapcsolódna, ismét veszélyeztetve ezzel a Magyarországnak járó uniós pénzek odaítélését.
A Politico diplomatáktól úgy értesült, hogy Ukrajna legnagyobb támogatói már a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon is keményebb álláspontot képviselhetnek azokkal az országokkal szemben, amelyek nem kívánnak részt venni az újabb hitel finanszírozásában. Ez Magyarország számára különösen érzékeny kérdés lehet, hiszen a következő hét évben érkező felzárkóztatási és agrártámogatások nagyságáról is hamarosan meg kell állapodni. Az sem elképzelhetetlen, hogy a Brüsszeli lapnak pont azért szivárogtatták ki az ukrán finanszírozás és az uniós költségvetés összakapcsolását, hogy így gyakoroljanak nyomást Budapestre, Prágára, illetve Pozsonyra.
Magyar Péter is kimaradhat az ukrán hitelből – Fico már beszélt erről
Nem ez lenne az első alkalom, hogy Magyarország kimarad egy Ukrajnának szánt közös hitelkonstrukcióból. Az uniós vezetők 2025 decemberében egy 90 milliárd eurós támogatási hitelről állapodtak meg, amelynek pénzügyi kötelezettségei alól Magyarország, Csehország és Szlovákia mentességet kapott.
A magyar állásponttal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a közös hitelfelvételből való kimaradás nem feltétlenül csak az előző, Orbán Viktor vezette kormány politikája volt. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanis már október közepén arról beszélt, hogy Magyar Péterrel is egyeztetett az ukrán finanszírozás ügyében. Az Euronews október 20-i beszámolója szerint
Fico azt állította, hogy a magyar miniszterelnökkel megállapodtak: országaik fenntartják azt a politikát, amelynek értelmében nem vesznek részt az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvételben.
Magyar Péter azonban eddig nem nyilatkozott a kérdésben; elképzelhető, hogy Budapest alkualapnak használja majd az ukrán hitelben való részvételt a költségvetési huzavonában, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnöke még az idén novemberben lezárna.
A németek az uniós pénzekkel vághatnak vissza
A történet legérzékenyebb pontja egy német diplomata nyilatkozata. A Politicónak megszólaló tisztviselő lényegében azt kérdőjelezte meg, hogy
a német adófizetők miért lennének hajlandók akár egyetlen euróval is több kohéziós támogatást finanszírozni olyan országoknak, amelyek nem vesznek részt az Ukrajna biztonságát szolgáló közös erőfeszítésekben.
A kijelentés Magyarország számára különösen kellemetlen üzenet lehet, hiszen a kohéziós támogatásokból közlekedési beruházások, vállalkozásfejlesztési programok, energetikai korszerűsítések és térségi felzárkóztatási projektek valósulhatnak meg.
A német figyelmeztetés ráadásul közvetlenül érintheti Magyar Péter egyik meghirdetett költségvetési célját. A magyar miniszterelnök ugyanis arról beszélt, hogy a következő uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval nagyobb magyar támogatási keretet szeretne elérni a korábban elveszített magyar támogatásokat kompenzálandó. Ha azonban Berlin a költségvetési tárgyalásokon is kitartana amellett, hogy az ukrán hitelből kimaradó országok ne kapjanak több kohéziós-, illetve agrártámogatást, az jócskán megnehezíthetné ennek a célnak az elérését.
Döntés persze egyelőre egyik kérdésben sincs:
- a kétmilliárd euró egy tárgyalási célhoz kapcsolódó összeg, és
- Berlin se nyilvánítota ki akaratát arról, hogy valóban feltételként szabná az ukrán hitelben való részvételt a jövőbeni támogatások növeléséhez.
A 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló bizottsági javaslat még tárgyalás alatt áll. A támogatási keretekről és azok elosztásáról nincs végleges megállapodás.
Hatalmas hitelt készítenek elő Ukrajnának
Az újabb konfliktus középpontjában egy körülbelül 45 milliárd eurós hitelcsomag áll, amellyel az Európai Unió Ukrajna 2027-es finanszírozási szükségleteit segítené fedezni. A jelenleg körvonalazódó megoldás szerint az EU a pénzpiacokról venne fel hitelt, amelyre a közös költségvetés biztosítana garanciát.
A tervezett összeg sem végleges még.
Zelenszkij ukrán elnök korábban 70 milliárd eurós további támogatási igényről beszélt, így a most körvonalazódó uniós csomag ennek nagyjából kétharmadát fedezhetné.
Brüsszel más partnereket, köztük Kanadát és az Egyesült Királyságot is nagyobb szerepvállalásra ösztönözne. Továbbra is vitatott a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználása, amellyel kapcsolatban Belgium komoly fenntartásokat fogalmazott meg.
November végén jöhet az újabb brüsszeli összecsapás
A következő fontos állomás
a november 26–27-re tervezett rendkívüli uniós csúcstalálkozó lehet,
ahol ismét napirendre kerülhet az Ukrajnának szánt hitel kialakítása. Addigra az is világossá válhat, hogy Magyarország valóban kimarad-e az újabb konstrukcióból, és hogy a német diplomáciai figyelmeztetésből lesz-e konkrét költségvetési követelés. A Politicónak nyilatkozó brüsszeli diplomaták viszont arra is figyelmeztetnek, hogy Ukrajna finanszírozását és a tagállamok számára fontos kohéziós politika fenntartását egyszerre kellene megoldani.