Durva üzenet érkezett Berlinből: az uniós pénzek bánhatják, ha Magyarország nemet mond Kijev finanszírozására – indul az újabb nyomásgyakorlás, Magyar Péterék alkuba kezdenek?

Komoly pénzügyi konfliktus körvonalazódik az Európai Unióban. Brüsszel mintegy 45 milliárd eurós, vagyis több mint 17 ezer milliárd forintos hitelcsomagot készítene elő Ukrajna számára, csakhogy Magyarország, Szlovákia és Csehország ismét kimaradna a közös hitelfelvételből. Az EU költségvetéséről szóló vita és Ukrajna finanszírozása így összekapcsolódna, ismét veszélyeztetve ezzel a Magyarországnak járó uniós pénzek odaítélését.

António Costa, Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij - Ukrajna finanszírozásától függhetnek a Magyarországnak megítélendő uniós pénzek / Fotó: AFP

A Politico diplomatáktól úgy értesült, hogy Ukrajna legnagyobb támogatói már a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon is keményebb álláspontot képviselhetnek azokkal az országokkal szemben, amelyek nem kívánnak részt venni az újabb hitel finanszírozásában. Ez Magyarország számára különösen érzékeny kérdés lehet, hiszen a következő hét évben érkező felzárkóztatási és agrártámogatások nagyságáról is hamarosan meg kell állapodni. Az sem elképzelhetetlen, hogy a Brüsszeli lapnak pont azért szivárogtatták ki az ukrán finanszírozás és az uniós költségvetés összakapcsolását, hogy így gyakoroljanak nyomást Budapestre, Prágára, illetve Pozsonyra.

Magyar Péter is kimaradhat az ukrán hitelből – Fico már beszélt erről

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Magyarország kimarad egy Ukrajnának szánt közös hitelkonstrukcióból. Az uniós vezetők 2025 decemberében egy 90 milliárd eurós támogatási hitelről állapodtak meg, amelynek pénzügyi kötelezettségei alól Magyarország, Csehország és Szlovákia mentességet kapott.

A magyar állásponttal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a közös hitelfelvételből való kimaradás nem feltétlenül csak az előző, Orbán Viktor vezette kormány politikája volt. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanis már október közepén arról beszélt, hogy Magyar Péterrel is egyeztetett az ukrán finanszírozás ügyében. Az Euronews október 20-i beszámolója szerint

Fico azt állította, hogy a magyar miniszterelnökkel megállapodtak: országaik fenntartják azt a politikát, amelynek értelmében nem vesznek részt az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvételben.

Magyar Péter azonban eddig nem nyilatkozott a kérdésben; elképzelhető, hogy Budapest alkualapnak használja majd az ukrán hitelben való részvételt a költségvetési huzavonában, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnöke még az idén novemberben lezárna.