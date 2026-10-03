Még el sem kezdődött az űrbányászat, de már készülnek az iparág szétadóztatására – hihetetlen, de ez Magyarországot is érintheti

Az űrbányászat megadóztatásának ötlete egyelőre természetesen sokkal inkább a jövő gazdaságának szabályozási terve, mint működő adórendszer. Az űrbányászatban még nincs tényleges kitermelés iparági vagy kereskedelmi jelleggel, a kutatók szerint azonban éppen ezért lenne célszerű már most lefektetni az alapokat.

Az űrbányászat megadóztatására vonatkozó javaslattal álltak elő (illusztráció)

Fotó: Vadim Sadovski / Shutterstock

Nemzeti adó helyett nemzetközi rendszer kellene az űrbányászathoz

A javaslat egyik kidolgozója Petr Zimčík, a NEWTON Egyetem Gazdasági és Adatelemző Központjának vezetője. Szerinte az űrbányászatból származó adóbevételek két fő célra fordíthatók: egy részük az országok között szétosztott globális űrerőforrás-osztalékot finanszírozná, másik részük pedig egy globális fejlesztési alapba kerülne.

A rendszerhez egy, az ENSZ égisze alatt létrehozott többoldalú megállapodásra lenne szükség. Az egyik kiindulópont az ENSZ Világűrbizottsága (COPUOS) lenne, mely a világűr békés célú felhasználásával foglalkozik, ez azonban önmagában nem rendelkezik adóztatási vagy végrehajtási jogkörrel

A részt vevő országok ezért egy külön nemzetközi űrerőforrás-adóhatóságot hozhatnának létre.

Az adófizetés kikényszerítése továbbra is elsősorban a nemzeti hatóságok feladata lenne: az űrbányászati vállalatoknak az egyes országoktól kapott engedélyek feltételeként kellene elfogadniuk a nemzetközi adószabályokat

– mutatja be a Mining.com cikke.

A legnagyobb kérdések egyike, hogy mikor kellene adózni. A kitermelés pillanatában kivetett adó ugyan egyszerűen kezelhető lenne, de túl nagy terhet jelenthetne egy olyan vállalatnak, amely több milliárd dollárt költött arra, hogy egyáltalán eljusson az erőforráshoz.

Zimčík ezért kezdetben inkább a gazdasági járadékot adóztatná. Ez azt jelenti, hogy a vállalat csak azután fizetne érdemi adót, hogy

megtérültek a beruházási és működési költségei, és

a projekt már kiugró nyereséget termel.

Ez egyben azt is jelentené, hogy egy kudarcba fulladt űrbányászati projekt nem kerülne azonnal hatalmas adóteher alá.

Mi történik, ha a nyersanyag soha nem jut el a Földre?

A jövőben az űrbányászat sem feltétlenül a Földre szállított nyersanyagokról szólhat. A Holdon vagy aszteroidákon kitermelt anyagokat akár helyben vagy Föld körüli pályán is felhasználhatják, például űrállomások, üzemanyag-töltő állomások vagy holdi települések építéséhez.