Ezért félhet Kapitány István a védett ártól: Ursula von der Leyen leszögezte az elveket és megnevezte az éltanulókat

Közeleg a tél, és ilyenkor a magas energiaárak sokak számára komoly problémát jelentenek. A kérdéskör már az Európai Parlamentben is témát szolgáltatott, napirend előtti felszólalásában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is erről beszélt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

„A családok és az ipar egyaránt megfizetik egy, a határainkon messze túlmutató válság árát. Február vége óta a gáz ára 140 százalékkal nőtt, a dízel ára megduplázódott. Az importált fosszilis energiahordozók 100 milliárd euróval többe kerültek Európának. Mindannyian érezzük a magasabb költségek hatását. A vállalkozásokra óriási nyomás nehezedik. Az embereknek gondot okoz számláik kifizetése. És mindez a tél közeledtével tovább súlyosbodhat” – vázolta a helyzetet a német politikus.

Ursula von der Leyen elmondta a mestertervet

„Most kell cselekednünk. Meg kell védenünk azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. És gondoskodnunk kell arról, hogy ebből a válságból erősebben kerüljünk ki, mint ahogyan belekerültünk. Kezelnünk kell a válság mögött meghúzódó strukturális problémákat” – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke szerint a helyzet hasonló ahhoz, amit 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése után Európa egyszer már átélt. Felidézte, hogy azóta az orosz gáz részarányát az EU importjában 45 százalékról 12 százalékra sikerült mérsékelni, és a jövő év végére pedig nullára fogják csökkenteni. Ráadásul villamos energia több mint 70 százaléka ma már hazai, tiszta forrásokból – megújuló energiából és atomenergiából – származik.

A mostani helyzet kapcsán kiemelte, hogy nincs egyetlen, minden problémát megoldó eszköz az Európai Unió egészére nézve, mivel az egyes tagállamok energiamixe eltérő, és különböző nyomással szembesülnek. A EU feladata szerint az, hogy megadja számukra azokat az eszközöket és azt a rugalmasságot, amelyek segítségével megfelelően reagálhatnak.

Magyarország is elindult az éltanulók útján

„Nagyon fontos azonban, hogy a támogatások célzottak legyenek. Nem lehet szó általános, mindenkire kiterjedő juttatásokról, mert ezek növelnék a keresletet, aránytalanul kedveznének a magasabb jövedelműeknek, és óriási költségekkel járnának. Ezért személyre szabott, célzott támogatásra van szükség” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.