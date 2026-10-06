Ezért félhet Kapitány István a védett ártól: Ursula von der Leyen leszögezte az elveket és megnevezte az éltanulókat
Közeleg a tél, és ilyenkor a magas energiaárak sokak számára komoly problémát jelentenek. A kérdéskör már az Európai Parlamentben is témát szolgáltatott, napirend előtti felszólalásában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is erről beszélt.
„A családok és az ipar egyaránt megfizetik egy, a határainkon messze túlmutató válság árát. Február vége óta a gáz ára 140 százalékkal nőtt, a dízel ára megduplázódott. Az importált fosszilis energiahordozók 100 milliárd euróval többe kerültek Európának. Mindannyian érezzük a magasabb költségek hatását. A vállalkozásokra óriási nyomás nehezedik. Az embereknek gondot okoz számláik kifizetése. És mindez a tél közeledtével tovább súlyosbodhat” – vázolta a helyzetet a német politikus.
Ursula von der Leyen elmondta a mestertervet
„Most kell cselekednünk. Meg kell védenünk azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. És gondoskodnunk kell arról, hogy ebből a válságból erősebben kerüljünk ki, mint ahogyan belekerültünk. Kezelnünk kell a válság mögött meghúzódó strukturális problémákat” – jelentette ki Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a helyzet hasonló ahhoz, amit 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése után Európa egyszer már átélt. Felidézte, hogy azóta az orosz gáz részarányát az EU importjában 45 százalékról 12 százalékra sikerült mérsékelni, és a jövő év végére pedig nullára fogják csökkenteni. Ráadásul villamos energia több mint 70 százaléka ma már hazai, tiszta forrásokból – megújuló energiából és atomenergiából – származik.
A mostani helyzet kapcsán kiemelte, hogy nincs egyetlen, minden problémát megoldó eszköz az Európai Unió egészére nézve, mivel az egyes tagállamok energiamixe eltérő, és különböző nyomással szembesülnek. A EU feladata szerint az, hogy megadja számukra azokat az eszközöket és azt a rugalmasságot, amelyek segítségével megfelelően reagálhatnak.
Magyarország is elindult az éltanulók útján
„Nagyon fontos azonban, hogy a támogatások célzottak legyenek. Nem lehet szó általános, mindenkire kiterjedő juttatásokról, mert ezek növelnék a keresletet, aránytalanul kedveznének a magasabb jövedelműeknek, és óriási költségekkel járnának. Ezért személyre szabott, célzott támogatásra van szükség” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.
Beszédében a német politikus Franciaországot és Romániát említette pozitív példaként. Azonban az elmúlt hetekben lényegében Magyarországon is az EB-elnök által felvázolt fogatókönyv érvényesült.
Az Orbán-kormány előszeretettel használta a mindenkire kiterjedő juttatásokat, erre jó példa a korábbi élelmiszerárstop, a jelenleg is még érvényben lévő árrésstop, vagy az azóta már kivezetett hatósági üzemanyagár is.
Ezzel szemben a Tisza-kormány által bevezetett 5000 forintos dízeltámogatás egyértelműen a célzott támogatások közé tartozik. Ezt így is kommunikálta a kormányzat, Magyar Péter is úgy mutatta be a lépést, hogy a rászorulóknak és a családoknak segítenek vele, nem pedig a nyerészkedőknek. Pillanatok alatt vetődtek fel azonban az ilyenkor szinte automatikusan jelentkező kérdések: valóban azok jutnak támogatáshoz, akik érdemlik, és miért nem jutnak mások is, akik szintén érdemelhetnék?
Máris itt az első hiba a dízeltámogatással, Kapitány Istvánék ezt alaposan elszúrták: mégis jár luxuskocsiknak az 5000 forint – sok tízéves családi autónak meg semmi se jut
2026.09.11 Akár egy több mint 25 millió forintos új BMW tulajdonosa is megkaphatja a kormány 20 ezer forintos dízelkompenzációját, egy 2,25 millióért kínált, hétüléses családi Ford gazdája viszont kimaradhat belőle. A 150 lóerőnél meghúzott határ furcsa helyzeteket teremt: drága prémiumautók férnek bele a támogatott körbe, régebbi egyterű dízelek tulajdonosai pedig néhány plusz lóerő miatt esnek el a támogatástól.
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Nem ez az egyetlen a magyarok energiabiztonságát érintő ügy, amelyben a Tisza-kormány elődjétől eltérően ellenkezés nélkül követi ez európai uniós irányt. „Magyarország 2027 októberére akkor is képes lehet teljes egészében kiváltani az orosz földgázt, ha az Európai Unió által meghatározott ütemezés szerint kell végrehajtani az orosz gázimport fokozatos megszüntetését” – mondta Kapitány István a Telexnek adott interjújában. Ez összhangban van az EU azon törekvésével, hogy 2027 végére teljesen leváljon az orosz energiaforrásokról.
Kapitány szerint a legfontosabb az, hogy minél több forrásból lehessen versenyképes áron beszerezni a szükséges gázt. A kormány már tárgyal a környező országokkal és LNG-szállítókkal az alternatív lehetőségekről. Ez a kérdéskör volt az Orbán-kormány egyik legnagyobb vitája az Európai Unióval, mivel nem akartak leválni az olcsó orosz gázról a drágább alternatívák javára.
A Gazeta.ru által idézett orosz elemzők szerint Magyarország kiesése önmagában nem okozna komoly gazdasági sokkot Oroszországnak. A lap által ismertetett becslés szerint Magyarország 2025-ben mintegy 7,8 milliárd köbméter orosz gázt vásárolt, szemben az egy évvel korábbi 8,6 milliárd köbméterrel. Ez az orosz export egészéhez képest korlátozott mennyiség, vagyis Budapest teljes leválása nem rengetné meg az orosz gázexportot. Ugyanakkor az elvesző európai értékesítést nem feltétlenül lehet gyorsan más piacokkal pótolni.