Nagyon rossz hírt kaptak az autósok: áll a bál megint a Hormuzi-szorosban, bezuhant a hajóforgalom – ebből csúnya üzemanyag-áremelkedés lehet

Mindössze hét nyersanyag-szállító hajó haladt át kedden a Hormuzi-szoroson a Kpler elemzőcég adatai szerint. Ez július 23. óta a legalacsonyabb napi érték. Szerdán tízre emelkedett az áthaladó hajók száma, de ez is jelentősen elmaradt a vasárnap és hétfőn regisztrált, napi húsz feletti forgalomtól – írja a Reuters.

Drágulhat az üzemanyagár? / Fotó: Hans Lucas /AFP

A visszaesés az olajszállításokban is megmutatkozott. A Kpler elemzői, Emmanuel Belostrino és Yui Torikata október 6-i jelentése szerint

a szoroson áthaladó nyersolaj mennyisége 27 százalékkal csökkent az előző héten elért háborús csúcshoz képest, napi legalább 10,1 millió hordóra.

Ez nagyjából a szeptemberi átlagnak felel meg, ugyanakkor a háború előtti mennyiségnek csupán a 74 százaléka. Az elemzők szerint a csökkenés legnagyobb része az Ománi-öbölben végzett, hajók közötti rakományátadásokhoz kapcsolódott.

A Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése egyelőre nem csökkentette a térség teljes nyersolajexportját. Az Ománi-öböl partvidékéről és a Vörös-tengeren keresztül kiszállított olaj mennyisége ugyanis napi 6,7 millió hordóra emelkedett, ami több mint kétszerese a háború előtti szintnek.

A Kpler szerint ezek a szállítások ellensúlyozták a Hormuznál kieső mennyiséget, így a közel-keleti nyersolajexport összességében a háború előtti szinten maradt.

A forgalom csökkenését a biztonsági helyzet romlása kíséri. A tengeri incidenseket követő biztonsági források szerint a múlt héten több támadás érte a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket, mint az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete óta bármelyik korábbi héten.

A legutóbbi incidensben szerdán lövedékek találtak el egy tankert a katari Madinat ash Shamal városától 51 tengeri mérföldre északra. A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO áldozatokról is beszámolt.

Az LSEG külön adatbázisa kedden összesen nyolc áthaladó hajót mutatott a hétfői tizennégy után. Ezek között öt olajtanker és az Al Mafyar nevű LNG-szállító szerepelt. Utóbbi a katari Ras Laffanban rakodott, és a pakisztáni Port Qasim felé készült indulni.