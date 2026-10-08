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Nagyon rossz hírt kaptak az autósok: áll a bál megint a Hormuzi-szorosban, bezuhant a hajóforgalom – ebből csúnya üzemanyag-áremelkedés lehet

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Megint forr a levegő a Hormuzi-szorosban: megszaporodtak a tankerek elleni támadások, a hajóforgalom pedig több mint két hónapos mélypontra zuhant. Az autósoknak is fontos, mi történik a kulcsfontosságú olajszállítási útvonalon, de van egy fordulat, amely egyelőre fékezheti a drágulást.
VG
2026.10.08, 06:40
Frissítve: 2026.10.08, 06:46
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Mindössze hét nyersanyag-szállító hajó haladt át kedden a Hormuzi-szoroson a Kpler elemzőcég adatai szerint. Ez július 23. óta a legalacsonyabb napi érték. Szerdán tízre emelkedett az áthaladó hajók száma, de ez is jelentősen elmaradt a vasárnap és hétfőn regisztrált, napi húsz feletti forgalomtól – írja a Reuters.

dízel benzinkút üzemanyagár
Drágulhat az üzemanyagár? / Fotó: Hans Lucas /AFP

A visszaesés az olajszállításokban is megmutatkozott. A Kpler elemzői, Emmanuel Belostrino és Yui Torikata október 6-i jelentése szerint 

a szoroson áthaladó nyersolaj mennyisége 27 százalékkal csökkent az előző héten elért háborús csúcshoz képest, napi legalább 10,1 millió hordóra.

Ez nagyjából a szeptemberi átlagnak felel meg, ugyanakkor a háború előtti mennyiségnek csupán a 74 százaléka. Az elemzők szerint a csökkenés legnagyobb része az Ománi-öbölben végzett, hajók közötti rakományátadásokhoz kapcsolódott.

A Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése egyelőre nem csökkentette a térség teljes nyersolajexportját. Az Ománi-öböl partvidékéről és a Vörös-tengeren keresztül kiszállított olaj mennyisége ugyanis napi 6,7 millió hordóra emelkedett, ami több mint kétszerese a háború előtti szintnek.

A Kpler szerint ezek a szállítások ellensúlyozták a Hormuznál kieső mennyiséget, így a közel-keleti nyersolajexport összességében a háború előtti szinten maradt.

A forgalom csökkenését a biztonsági helyzet romlása kíséri. A tengeri incidenseket követő biztonsági források szerint a múlt héten több támadás érte a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket, mint az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete óta bármelyik korábbi héten.

A legutóbbi incidensben szerdán lövedékek találtak el egy tankert a katari Madinat ash Shamal városától 51 tengeri mérföldre északra. A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO áldozatokról is beszámolt.

Az LSEG külön adatbázisa kedden összesen nyolc áthaladó hajót mutatott a hétfői tizennégy után. Ezek között öt olajtanker és az Al Mafyar nevű LNG-szállító szerepelt. Utóbbi a katari Ras Laffanban rakodott, és a pakisztáni Port Qasim felé készült indulni.

A forgalmi adatok nem tartalmazzák azokat a hajókat, amelyek a felderítés elkerülése érdekében kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel közlekednek.

A február 28-án kezdődött háború előtt naponta mintegy 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át a szoroson. Rakományaik a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának körülbelül egyötödét adták.

A fennakadások és a támadások további bizonytalanságot okozhatnak az energiapiacon. A közölt adatokból azonban önmagában még nem következik jelentős üzemanyag-drágulás: a más útvonalakon növekvő export egyelőre pótolja a kieső olajszállításokat.

Hosszú hetek után megtört a csend a hazai benzinkutakon, szerdán ismét változtak az üzemanyagárak. 

A benzin esetében véget ért a stabil időszak, miközben a nemzetközi olajpiac továbbra sem ígér nyugalmat az autósoknak. 

A magyarországi kutakon tapasztalt hosszú nyugalom azért volt különösen érdekes, mert közben a világpiacon korántsem volt ilyen csendes a helyzet. A Holtankoljak.hu szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé emelkedett.

Október elején még egyik üzemanyagtípus ára sem mozdult: október 1-jén és 2-án is 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelátlag volt. Október 7-én az országos átlagárak a következőképpen alakultak:

  • 95-ös benzin: 641 forint/liter
  • gázolaj: 709 forint/liter.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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