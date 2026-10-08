Nagyon rossz hírt kaptak az autósok: áll a bál megint a Hormuzi-szorosban, bezuhant a hajóforgalom – ebből csúnya üzemanyag-áremelkedés lehet
Mindössze hét nyersanyag-szállító hajó haladt át kedden a Hormuzi-szoroson a Kpler elemzőcég adatai szerint. Ez július 23. óta a legalacsonyabb napi érték. Szerdán tízre emelkedett az áthaladó hajók száma, de ez is jelentősen elmaradt a vasárnap és hétfőn regisztrált, napi húsz feletti forgalomtól – írja a Reuters.
A visszaesés az olajszállításokban is megmutatkozott. A Kpler elemzői, Emmanuel Belostrino és Yui Torikata október 6-i jelentése szerint
a szoroson áthaladó nyersolaj mennyisége 27 százalékkal csökkent az előző héten elért háborús csúcshoz képest, napi legalább 10,1 millió hordóra.
Ez nagyjából a szeptemberi átlagnak felel meg, ugyanakkor a háború előtti mennyiségnek csupán a 74 százaléka. Az elemzők szerint a csökkenés legnagyobb része az Ománi-öbölben végzett, hajók közötti rakományátadásokhoz kapcsolódott.
A Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése egyelőre nem csökkentette a térség teljes nyersolajexportját. Az Ománi-öböl partvidékéről és a Vörös-tengeren keresztül kiszállított olaj mennyisége ugyanis napi 6,7 millió hordóra emelkedett, ami több mint kétszerese a háború előtti szintnek.
A Kpler szerint ezek a szállítások ellensúlyozták a Hormuznál kieső mennyiséget, így a közel-keleti nyersolajexport összességében a háború előtti szinten maradt.
A forgalom csökkenését a biztonsági helyzet romlása kíséri. A tengeri incidenseket követő biztonsági források szerint a múlt héten több támadás érte a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket, mint az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete óta bármelyik korábbi héten.
A legutóbbi incidensben szerdán lövedékek találtak el egy tankert a katari Madinat ash Shamal városától 51 tengeri mérföldre északra. A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO áldozatokról is beszámolt.
Az LSEG külön adatbázisa kedden összesen nyolc áthaladó hajót mutatott a hétfői tizennégy után. Ezek között öt olajtanker és az Al Mafyar nevű LNG-szállító szerepelt. Utóbbi a katari Ras Laffanban rakodott, és a pakisztáni Port Qasim felé készült indulni.
A forgalmi adatok nem tartalmazzák azokat a hajókat, amelyek a felderítés elkerülése érdekében kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel közlekednek.
A február 28-án kezdődött háború előtt naponta mintegy 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át a szoroson. Rakományaik a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának körülbelül egyötödét adták.
A fennakadások és a támadások további bizonytalanságot okozhatnak az energiapiacon. A közölt adatokból azonban önmagában még nem következik jelentős üzemanyag-drágulás: a más útvonalakon növekvő export egyelőre pótolja a kieső olajszállításokat.
Hosszú hetek után megtört a csend a hazai benzinkutakon, szerdán ismét változtak az üzemanyagárak.
A benzin esetében véget ért a stabil időszak, miközben a nemzetközi olajpiac továbbra sem ígér nyugalmat az autósoknak.
A magyarországi kutakon tapasztalt hosszú nyugalom azért volt különösen érdekes, mert közben a világpiacon korántsem volt ilyen csendes a helyzet. A Holtankoljak.hu szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé emelkedett.
Október elején még egyik üzemanyagtípus ára sem mozdult: október 1-jén és 2-án is 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelátlag volt. Október 7-én az országos átlagárak a következőképpen alakultak:
- 95-ös benzin: 641 forint/liter
- gázolaj: 709 forint/liter.