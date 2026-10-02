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Rendkívüli

Rendkívüli – Üzemanyag: megmentik az európai dízelautósokat, néhány napon belül jöhet a segítség

Nawrocki nem védi meg a lengyel olajvállalatokat, sebeiket nyalogatják – máris olcsóbb lesz az üzemanyag

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a lengyel kormányra az elszálló benzin és – különösen a – dízelárak miatt, ezért Varsó gyors beavatkozásra kényszerül. Az üzemanyagárak szeptemberben 36 százalékkal emelkedtek egy év alatt, ami 15 havi csúcsra lökte az inflációt, a lengyel jegybank pedig egyre inkább hajlik a kamatemelésre.
VG
2026.10.02, 16:37
Frissítve: 2026.10.02, 16:45

Lengyelországban néhány hét alatt alaposan megváltozott a helyzet, a kormány pedig drasztikus beavatkozásra kényszerült. Az üzemanyagárak szeptemberben 36 százalékkal emelkedtek éves alapon, ami már az inflációt is jelentősen felhajtotta, ami egyre közelebb hozza a jegybanki kamatemelés lehetőségét is.

Przemyslaw Czarnek Press Conference On Rising Fuel Prices At ORLEN, üzemanyag,
Adócsökkentéssel ársapkával nyomja le az üzemanyagok árát a lengyel kormány. / Fotó: NurPhoto via AFP

A lengyel kormány 8 százalékra csökkenti az üzemanyagok áfáját

A kialakult helyzet kezelésére a lengyel kormány rendkívüli adóval terhelné meg az energiacégeket, hogy mérsékelje a kutaknál tapasztalt drágulást. A Bloomberg tájékoztatása szerint az intézkedés egyik legnagyobb vesztese az állami irányítású Orlen lehet: a társaság becslése szerint a 2026 márciusa és augusztusa közötti időszak után mintegy 2 milliárd zloty extraprofitadót kellhet befizetnie.

A varsói kabinet azután gyorsította fel a fogyasztók terheinek enyhítését célzó intézkedéseket, hogy Karol Nawrocki államfő aláírta az energiaszektorra kivetett extraprofitadóról szóló jogszabályt.

A beavatkozást a benzin és a dízel meredek drágulása tette szükségessé, hiszen szeptemberben az üzemanyagok 36 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, ami a teljes inflációt 4 százalékra, 15 havi csúcsra emelte. Az erősödő árnyomás egyúttal növelte annak esélyét, hogy a lengyel jegybank rövid időn belül kamatemelésre kényszerül.

A kormány pénteken bejelentette, hogy az év végéig 23-ról 8 százalékra csökkenti az üzemanyagokra rakódó áfát, és mérsékli a jövedéki adót is. 

Milosz Motyka energiaügyi miniszter közölte, hogy felső határt szabnak a kutakon a benzin és a gázolaj árának.

Az intézkedéscsomag már októberben érezhetően visszafoghatja az inflációt. Grzegorz Maliszewski, a Bank Millennium vezető közgazdásza szerint a pénzromlás üteme 3,6–3,7 százalékra lassulhat. Ez egyúttal csökkenti annak valószínűségét, hogy a jegybank még az idén kamatot emeljen, így a döntéshozók több időt kaphatnak az inflációs folyamatok értékelésére.

Nawrocki döntött: az olajcégek állják a számla nagy részét

A tervek szerint az Orbán-korányok jól ismert gyakorlatát alkalmazva, a lakossági terhek enyhítéséhez szükséges pénz jelentős részét az olajcégektől szedné be a Tusk-kabinet. Az új extraprofitadó a következő három hónapban mintegy 4 milliárd zloty bevételt hozhat a költségvetésnek, míg az árkorlátozás várható költsége mintegy 5 milliárd zlotyra rúg.

A kormány mozgásterét szűkíti, hogy bár ömlöttek az uniós milliárdok , az államháztartási hiány mégis a GDP mintegy 7 százaléka körül alakul. 

Mint ismert: júliusban éppen a magas költségek miatt szüntették meg a korábbi ársapkát. A kabinet akkor azzal érvelt, hogy az energiacégekre kivetett extraprofitadóból kell új bevételt teremteni ahhoz, hogy ismét tompítani tudja a külső ársokk fogyasztókra gyakorolt hatását.

Karol Nawrocki korábban ellenezte az extraprofitadót, az államfő azzal érvelt, hogy alkotmányellenes lenne olyan nyereséget megadóztatni, amely még a törvény hatálybalépése előtt keletkezett. Végül azonban aláírta a jogszabályt, miután a közel-keleti konfliktus nyomán erősödő globális ellátási aggodalmak újabb jelentős drágulást idéztek elő a lengyel kutaknál.

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