Jó hír érkezett a magyar benzinkutakra, jöhet a fordulat az üzemanyagoknál: Trump engedett az oroszoknak, azonnal esni kezdett az olaj ára
Kedvező fordulattal indult a hét a globális olajpiacon. Hétfőn csökkenni kezdtek az árak, miután Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és vámintézkedések alkalmazását, ami az orosz üzemanyag-export növekedéséhez vezethet.
A Brent kőolaj határidős jegyzése közép-európai idő szerint 4 óra 27 perckor hordónként 1,94 dollárral, 1,77 százalékkal 107,92 dollárra csökkent, miután pénteken május 19. óta nem látott csúcson zárt. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj hordónkénti ára pedig 83 centtel, 0,82 százalékkal 100,58 dollárra mérséklődött, miután pénteken szeptember 17. óta a legmagasabb szinten fejezte be a kereskedést – írta a Reuters.
Donald Trump pénteken írta alá azt az elnöki rendeletet, amellyel felfüggesztette a Graham-törvény néven ismert jogszabályban előírt egyes szankciók és vámok alkalmazását. A törvényt az Amerikai Egyesült Államok elnöke a múlt hónapban írta alá azon törvényhozók sürgetésére, akik az orosz-ukrán háború miatt fokozni kívánták a Moszkvára nehezedő nyomást.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy az elnök legfeljebb 60 napot szán arra, hogy felmérje a szankciók és vámintézkedések világgazdaságra gyakorolt hatásait.
Az intézkedésre azt követően került sor, hogy Trump megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a gázolaj Egyesült Államokba és más országokba irányuló exportjáról. Trump bejelentése szerint a szállítások mennyisége ebben a hónapban nagyjából 2,3 millió hordó lehet, majd a későbbiekben havi 7,6 millió hordóra emelkedhet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Amerikai Egyesült Államok lépései hátrányosan érintik Ukrajnát.
A közel-keleti helyzet nem kedvez az üzemanyagáraknak
A Brent nyersolaj hordónkénti ára pénteken rövid időre elérte a 110 dollárt, amire május óta először volt példa. Az emelkedés hátterében a közel-keleti feszültségek és biztonsági fenyegetések álltak, amelyek aggodalmakat keltettek a tengeri szállítás biztonságával és a globális energiaellátás szűkülésével kapcsolatban.
A kereskedelmi hajók elleni egyre gyakoribb támadások miatt a Perzsa-öböl térségéből származó kőolaj szállítási volumene jelentősen visszaesett. A Kpler elemzőcég pénteki tájékoztatása szerint a múlt héten a hétnapos mozgóátlag alapján napi 8,5 millió hordóra csökkent a szállított mennyiség az előző heti, napi 20 millió hordót meghaladó szintről. A vállalat hozzátette, hogy a múlt héten legalább tíz, kereskedelmi hajókat érintő incidenst erősítettek meg.
Az iráni háború további eszkalációjának veszélyét növelheti, hogy Egyiptom közölte: kész minden szükséges támogatást megadni Szaúd-Arábiának ahhoz, hogy megvédje biztonságát és stabilitását a jemeni, Iránnal szövetséges húszi lázadókkal szemben.
A magyar benzinkutakon is változhat a helyzet
Pénteken folytatódott a szokatlan nyugalom a magyar benzinkutakon: nem változtak a hazai üzemanyagárak. A Holtankoljak.hu október 16-i közlése szerint
- a 95-ös benzinért továbbra is átlagosan 642 forintot,
- a gázolajért pedig 709 forintot kell fizetni literenként.
Az autósoknak ugyanakkor most különösen érdemes figyelniük a következő napokat, mert a nemzetközi olajpiac továbbra is rendkívül hektikus, ennek hatása pedig előbb-utóbb a magyar árakban is megjelenhet.