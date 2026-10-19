Jó hír érkezett a magyar benzinkutakra, jöhet a fordulat az üzemanyagoknál: Trump engedett az oroszoknak, azonnal esni kezdett az olaj ára

Kedvező fordulattal indult a hét a globális olajpiacon. Hétfőn csökkenni kezdtek az árak, miután Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és vámintézkedések alkalmazását, ami az orosz üzemanyag-export növekedéséhez vezethet.

Az üzemanyagárakra ia hatással lehet az olajpiaci fordulat / Fotó: QiuJu Song / Shutterstock

A Brent kőolaj határidős jegyzése közép-európai idő szerint 4 óra 27 perckor hordónként 1,94 dollárral, 1,77 százalékkal 107,92 dollárra csökkent, miután pénteken május 19. óta nem látott csúcson zárt. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj hordónkénti ára pedig 83 centtel, 0,82 százalékkal 100,58 dollárra mérséklődött, miután pénteken szeptember 17. óta a legmagasabb szinten fejezte be a kereskedést – írta a Reuters.

Donald Trump pénteken írta alá azt az elnöki rendeletet, amellyel felfüggesztette a Graham-törvény néven ismert jogszabályban előírt egyes szankciók és vámok alkalmazását. A törvényt az Amerikai Egyesült Államok elnöke a múlt hónapban írta alá azon törvényhozók sürgetésére, akik az orosz-ukrán háború miatt fokozni kívánták a Moszkvára nehezedő nyomást.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy az elnök legfeljebb 60 napot szán arra, hogy felmérje a szankciók és vámintézkedések világgazdaságra gyakorolt hatásait.

Az intézkedésre azt követően került sor, hogy Trump megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a gázolaj Egyesült Államokba és más országokba irányuló exportjáról. Trump bejelentése szerint a szállítások mennyisége ebben a hónapban nagyjából 2,3 millió hordó lehet, majd a későbbiekben havi 7,6 millió hordóra emelkedhet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Amerikai Egyesült Államok lépései hátrányosan érintik Ukrajnát.

A közel-keleti helyzet nem kedvez az üzemanyagáraknak

A Brent nyersolaj hordónkénti ára pénteken rövid időre elérte a 110 dollárt, amire május óta először volt példa. Az emelkedés hátterében a közel-keleti feszültségek és biztonsági fenyegetések álltak, amelyek aggodalmakat keltettek a tengeri szállítás biztonságával és a globális energiaellátás szűkülésével kapcsolatban.